Il capitano azzurro Giannelli porterà la torcia Olimpica

Prestigioso riconoscimento per il regista della nazionale che avrà l'onore e l'onere, il prossimo 9 divembre, di far parte della staffetta al passaggio per Perugia
1 min
torcia olimpicaGiannelli
PERUGIA- Il capitano della nazionale campione del mondo Simone Giannelli avrà l'onore di portare la Torcia Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al passaggio, il prossimo 9 dicembre,  della staffetta a Perugia. Un momento importante ed emozionante per il campione azzurro ed un attestato al suo grande valore sportivo.

Le parole di Simone Giannelli

« Sicuramente è un’emozione incredibile fare il tedoforo per Milano-Cortina perché capita poche volte di poter organizzare un’Olimpiade in Italia, quindi è un’emozione unica, una cosa che succede poche volte nella vita, quindi sono grato per l’opportunità che mi è stata data, sono contento di farlo ovviamente nel contesto perugino, che ormai per me è casa, sono contento di poter sfilare per le vie di Perugia e farlo con la torcia olimpica che è un qualcosa di bellissimo! Lo spirito olimpico per noi sportivi è il massimo di quello a cui possiamo ambire, quindi sono contento di fare questa cosa, non l’ho mai fatta e senza dubbio sarà emozionante ».

