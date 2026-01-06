Torneo Wevza: oggi a Foggia Italia-Portogallo

FOGGIA- Giornata d'esordio per la Nazionale Under 18 femminile che oggi alle ore 20.00 giocherà il primo match contro il Portogallo nel Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026.
Le azzurrine del DT Marco Mencarelli, dopo l’amichevole vinta contro il Cerignola, l’ultimo allenamento di questa mattina e la partecipazione alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, sono dunque pronte a scendere sul parquet del Pala Preziuso per la prima delle tre partite della pool B.
L’Italia tornerà poi nuovamente in campo mercoledì 7, alle ore 20, contro la Francia e giovedì 8, sempre alle ore 20, per sfidare la Germania.
Come noto, la formazione vincitrice del Torneo WEVZA staccherà il pass per gli Europei che si svolgeranno a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio, mentre le formazioni seconde e terze classificate dovranno affrontare il 2nd round di qualificazione in programma dal 26 al 29 marzo (luogo da definire).
Le parole del primo allenatore Stefano Gregoris
« E’ stato un periodo di avvicinamento al torneo molto positivo, siamo arrivati qua a Foggia con un lavoro ben preciso e stiamo portando avanti le idee che ci eravamo prefissati all’inizio dei collegiali di preparazione. Nel girone mi aspetto una Francia agguerrita, una Germania molto preparata e un Portogallo in continua crescita; sono convinto però che se riusciremo ad esprimere la nostra pallavolo sarà un torneo sicuramente positivo. In questi giorni passati in Puglia stiamo percependo la passione e l’energia del territorio che contiamo di ricevere anche dal pubblico all’interno del palazzetto, facendo sì che questo diventi per noi un grande vantaggio ».
Squadre partecipanti:
Italia, Belgio, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Portogallo
Pool A: Belgio, Spagna, Olanda
Pool B: Italia, Germania, Francia, Portogallo
IL CALENDARIO:
FASE A GIRONI:
06/01:
Ore 15: Belgio-Olanda (Pool A)
Ore 17.30: Germania-Francia (Pool B)
Ore 20: Italia-Portogallo (Pool B)
07/01:
Ore 15: Germania-Portogallo (Pool B)
Ore 17.30: Spagna-Olanda (Pool A)
Ore 20: Italia-Francia (Pool B)
08/01:
Ore 15: Francia-Portogallo (Pool B)
Ore 17.30: Belgio-Spagna (Pool A)
Ore 20: Italia-Germania (Pool B)
FASE FINALE:
09/01:
Ore 15: 3°A-4°B
Ore 17.30: 1°B-2°A
Ore 20: 1°A-2°B
10/01:
Ore 15: 3°A-3°B
Ore 17.30: Finale 3°-4° posto
Ore 20: Finale 1°-2° posto
LE 14 AZZURRINE:
Zoe Airhienbuwa, Ginevra Cibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).
LO STAFF:
Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager)