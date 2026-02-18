Sitting Volley: la nazionale femminile al Centro Pavesi

MILANO-Torna a radunarsi, agli ordini del DT Pasquale D'Aniello, la nazionale femminile di sitting volley. Tredici azzurre si ritroveranno da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo presso il Centro Pavesi di Milano dove i tecnici verificheranno le condizioni di tutte le convocate.
Le atlete convocate-
Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa), Silvia Giuseppina Macchiarulo; Flavia Barigelli (Astrolabio); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Silvia Biasi (Volley Codognè); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting Brembate Sopra), Annamaria Minichino (Elisa Volley Pomigliano); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano).
Lo staff-
Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Andrea Di Noia (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Fabio Marsiliani (Team Manager).