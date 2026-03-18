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Rese note le amichevoli degli azzurri

Cavalese, Verona, Bergamo, Trento, Reggio Calabria e Messina le sedi dove la nazionale di De Giorgi affronterà le partite che precedono gli impegni ufficiali
3 min
ItaliaAmichevoliCavalese
Rese note le amichevoli degli azzurri

ROMA-Cavalese, Verona, Bergamo, Trento, Reggio Calabria e Messina. Da nord a sud dello stivale la Nazionale azzurra campione del mondo giocherà in queste città le amichevoli in Italia nel 2026.

Si aprirà invece a Roma la nuova stagione della selezione guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, dopo lo straordinario 2025 che ha visto Giannelli e compagni conquistare prima la medaglia d’argento in VNL e poi il trionfo iridato a Pasay City. Gli azzurri, infatti, si raduneranno l’11 maggio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti per un periodo di preparazione prima di partire alla volta della Val di Fiemme il 20 maggio.

A Cavalese (TN), nella casa del volley azzurro, l’Italia scenderà in campo giovedì 28 maggio per il primo match amichevole contro la Turchia. Successivamente, il 30 maggio a Verona si giocherà il test match Italia-Belgio e domenica 31 maggio a Bergamo gli azzurri sfideranno nuovamente la Turchia, ultimo impegno prima della partenza per la VNL fissata per il 6 giugno, quando l’Italia volerà a Ottawa, in Canada, per la prima week.
Al termine della week 2 di Volleyball Nations League, il gruppo azzurro si radunerà nuovamente a Cavalese il 2 luglio, mentre domenica 5 luglio è in programma a Trento il friendly match tra Italia e Argentina.

Nella seconda parte della stagione, gli azzurri, in preparazione ai Campionati Europei che come noto, si giocheranno in Italia (Napoli, Modena, Torino e Milano), disputeranno il BPER Test Match il 26 agosto a Reggio Calabria contro Cuba. A Messina, invece, si giocherà la FIPAV Cup Men Elite: la prima gara degli azzurri è prevista il 28 agosto contro Cuba, mentre nella seconda sfida affronteranno il Brasile il 30 agosto.

Il programma amichevoli Nazionale senior maschile

28 maggio Amichevole a Cavalese con Turchia (ore 18)

30 maggio Amichevole a Verona con Belgio (ore 21)

31 maggio Amichevole a Bergamo con Turchia (ore 17.30)

5 luglio Amichevole a Trento con Argentina (ore 18)

26 agosto BPER Test Match a Reggio Calabria con Cuba (ore 21)

28 agosto FIPAV CUP Men Elite a Messina con Cuba (ore 20)

30 agosto FIPAV CUP Men Elite a Messina con Brasile (ore 21)

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