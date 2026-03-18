Mondiali Under 17: l'Italia nella Pool B

L’Italia si presenterà alla manifestazione da campione in carica. Il 31 agosto del 2024, infatti, gli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza e guidati in panchina da Luca Leoni battevano a Sofia (Bulgaria) l’Argentina per 3-2 e si laureavano campioni del mondo

Tornando al sorteggio odierno, gli azzurrini sono stati inseriti nella pool B dove affronteranno Tunisia, India e Romania. A guidare questa Nazionale ci sarà in panchina il tecnico Francesco Conci che, come prima esperienza da allenatore azzurro, aveva guidato lo scorso anno la Nazionale under 19 maschile al quinto posto ai Mondiali di Tashkent (Uzkbekistan).