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Mondiali Under 17: l'Italia nella Pool B

I sorteggi effettuati oggi hanno definito gli avversari della nazionale di Fanizza, campione in carica. Gli azzurrini nella prima fase affronteranno Tunisia, India e Romania.
1 min
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Mondiali Under 17: l'Italia nella Pool B

DOHA (QATAR)- Primo atto dei Mondiali Under 17 maschili che si svolgeranno a Doha dal 19 al 29 agosto. Oggi sono stati effettuati i sorteggi per la composizione delle Pool della prima fase.

L’Italia si presenterà alla manifestazione da campione in carica. Il 31 agosto del 2024, infatti, gli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza e guidati in panchina da Luca Leoni battevano a Sofia (Bulgaria) l’Argentina per 3-2 e si laureavano campioni del mondo  

Tornando al sorteggio odierno, gli azzurrini sono stati inseriti nella pool B dove affronteranno Tunisia, India e Romania. A guidare questa Nazionale ci sarà in panchina il tecnico Francesco Conci che, come prima esperienza da allenatore azzurro, aveva guidato lo scorso anno la Nazionale under 19 maschile al quinto posto ai Mondiali di Tashkent (Uzkbekistan).

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