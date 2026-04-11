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Primo raduno della nazionale femminile al Centro Pavesi

Dal 13 al 17 aprile il CT azzurro inizierà a preparare i prossimi impegni delle Campionesse del Mondo, che quest'anno le vedrà protagoniste in Volleyball Nations League e nel Campionato Europeo
1 min
Nazionale FemminileVelascoCentro Pavesi
Primo raduno della nazionale femminile al Centro Pavesi

MILANO-Il Centro Pavesi Milano ospiterà, da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, il primo raduno stagionale della nazionale femminile di pallavolo in vista della stagione 2026. Le campionesse mondiali e olimpiche, agli ordini di Julio Velasco, inizieranno a preparare gli impegni stagionali: Volleyball Nations League e Campionato Europeo. 

Le 14 atlete convocate

Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Volley Talmassons); Dalila Marchesini (ASD Altino); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo), Carlotta Cambi (Igor Novara).Entro le 23 del 14 aprile: Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Veronica Costantini (Igor Novara); Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan (Consolini Volley).

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