Primo raduno della nazionale femminile al Centro Pavesi

MILANO-Il Centro Pavesi Milano ospiterà, da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, il primo raduno stagionale della nazionale femminile di pallavolo in vista della stagione 2026. Le campionesse mondiali e olimpiche, agli ordini di Julio Velasco, inizieranno a preparare gli impegni stagionali: Volleyball Nations League e Campionato Europeo.
Le 14 atlete convocate
Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Volley Talmassons); Dalila Marchesini (ASD Altino); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo), Carlotta Cambi (Igor Novara).Entro le 23 del 14 aprile: Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Veronica Costantini (Igor Novara); Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan (Consolini Volley).