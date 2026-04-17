D'Aniello ha convocato 15 giocatrici a Formia

FORMIA (LATINA)-Il Direttore Tecnico Pasquale D'Aniello ha convocato 15 atlete per il raduno che la nazionale femminile di sitting volley sosterrà dal 30 aprile al 3 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT).
Le 15 convocate
Per questo collegiale sono state convocate quindici atlete: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Anna Ceccon (Giocoparma – partenza ore 12:30 del 02/05); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting V. Brembate Sopra – arrivo entro ore 21:30 del 30/04); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano – arrivo entro ore 19:00 del 01/05); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).
Lo staff
Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager).