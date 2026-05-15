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Sitting Volley: due vittorie per le azzurre

Nella prima giornata della Golden Nations League le azzurre battono prima la Germania 3-1 poi si ripetono contro l'Olanda per 3-0. Domani la nazionale campione d'Europa impegnata prima contro l'Ucraina e poi contro la Franca
2 min
Golden Nations LeagueSitting VolleyD'Aniello
Sitting Volley: due vittorie per le azzurre

LIPSIA (GERMANIA)- Si chiude con due vittorie in altrettante gare disputate la prima giornata di Golden Nations League, manifestazione in corso di svolgimento a Lipsia (Germania), per la Nazionale femminile di sitting volley. Le bicampionesse d’Europa in carica, infatti, hanno superato questa mattina le padrone di casa tedesche per 3-1 (25-14, 25-16, 25-27, 25-12) e, nel pomeriggio, l’Olanda con il punteggio di 3-0 (28-26, 25-15, 25-16). 

Le azzurre di Pasquale D’Aniello, dopo queste prime convincenti prestazioni, torneranno in campo domani, sabato 16 marzo, per altri due match: alle ore 9 contro l’Ucraina e alle ore 16 contro la Francia. 

I tabellini-

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-14, 25-16, 25-27, 25-12)

ITALIA: Ceccon 6, Bellandi 7, Pedrelli 15, Ceccatelli 13, Cirelli 21, Battaglia 6, Biasi (L). Barigelli 3. N.e.: Spediacci, Sarzi Amadé. All. D’Aniello.

GERMANIA: Talabudzinov 4, Leistner 9, Schiffler 10, Cavier 4, Kiewik 11, Scholten 7. Dreblow, Tietze 1, Mahr. N.e.: Hofte, Wilkens, Cierpka. All. Norman.

Durata set: 18’, 18’, 25’, 17’ Tot: 78'

Italia: a 10, bs 6, mv 16, et 23.

Germania: a 6, bs 5, mv 9, et 29.

ITALIA-OLANDA 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

ITALIA: Bellandi 6, Pedrelli 7, Ceccatelli 13, Sarzi Amadè 12, Battaglia 7, Ceccon 7, Biasi (L). N.e.: Cirelli, Barigelli, Spediacci. All. D’Aniello

OLANDA: List 4, Holleeder 3, Duiveman 11, Terpstra 7, Westenberg 12, Raben 5. N.e.: Den Haan, Wisser, Broers, Dorn. All. Zhao. 

Durata set: 27’, 19’, 19’ Tot: 65'

Italia: a 8, bs 1, mv 10, et 14.

Olanda: a 5, bs 9, mv 10, et 26.

Le prossime gare del torneo

SABATO 16/05

Ore 9: Ucraina-Italia

Ore 11: Slovenia-Francia

Ore 13: Germania-Olanda

Ore 16: Francia-Italia

Ore 18: Ucraina-Olanda

Ore 20: Slovenia-Germania

DOMENICA 17/05

Ore 9: Olanda-Francia

Ore 11: Italia-Slovenia

Ore 13: Germania-Ucraina

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