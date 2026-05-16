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Sitting volley: doppio 3-0  per l'Italia femminile alla Golden Nations League

Le azzurre conquistano altre due vittorie a Lipsia superando Ucraina e Francia senza difficoltà. La squadra di Pasquale D’Aniello resta imbattuta dopo quattro gare e chiuderà il torneo contro la Slovenia
2 min
SITTING VOLLEY FEMMINILEGolden Nations League
Sitting volley: doppio 3-0  per l'Italia femminile alla Golden Nations League

LIPSIA (GERMANIA)- Conquistano due vittorie le italiane del sitting volley, che a Lipsia hanno partecipato alla Golden Nations League, manifestazione organizzata da ParaVolley Europe, ospitata per la prima volta nella città tedesca. Dopo aver battuto Germania e Olanda nella giornata inaugurale di venerdì, le ragazze di coach Pasquale D’Aniello, bi-campionesse europee in carica, hanno battuto anche Ucraina e Francia, entrambe le gare per 3-0, lasciando a quota 1 il numero di set persi fino a questo momento (l'unico venerdì contro la Germania). Domani, domenica 17 maggio, si torna in campo per l’ultima giornata di gare alle ore 11 contro la Slovenia.

I tabellini- 

UCRAINA - ITALIA 0-3 (11-25, 20-25, 15-25)

UCRAINA:  Lakatosh 5, Filon 3, Panasiuk 5, Shevchyk 1, Zhuk 19, Mykytiuk 3, Chuha, Liashyk, Shremet 1.All. Malic.

ITALIA: Bellandi 4, Pedrelli 7, Ceccatelli 17, Cirelli 9, Barigelli, Battaglia 13, Spediacci, Sarzi Amadè, Ceccon 8, Biasi (L). All. D’Aniello.

Durata: 17’, 22’, 18’ Tot: 68'

Ucraina: 2 a, 9 bs, 6 mv, 25 et

Italia: 11 a, 2 bs, 7 mv, 8 et

ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-10, 25-9, 25-7)

ITALIA: Bellandi, Pedrelli 13, Ceccatelli, Cirelli 6, Barigelli 9, Battaglia 9, Spediacci 4, Sarzi Amadè 10, Ceccon 5, Biasi (L), All. D’Aniello

FRANCIA: Vichot, Addou 1, Galant, Ligner, Rigal 2, Agbodjan 4, Hikutini (L), Garcia 1, Faimali 2, Loncar 4. All. Escala

Durata: 16’, 17’, 15’ Tot: 48'

Italia: 24 a, 5 bs, 6 mv, 10 et

Francia: 2 a, 4 bs, 3 mv, 31 et

I match di domani-

DOMENICA 17/05

Ore 9: Olanda-Francia

Ore 11: Italia-Slovenia

Ore 13: Germania-Ucraina

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