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Velasco prepara l' AiA AeQuilibrium Cup

Quindici azzurre si alleneranno da domani a giovedì al Centro Pavesi di Milano prima di trasferirsi a Genova dove, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, affronterà il quadrangolare con Polonia,Turchia e Serbia
2 min
ItaliaVelascoCentro Pavesi
Velasco prepara l' AiA AeQuilibrium Cup© GALBIATI / BENDA

MILANO- Dopo le belle vittorie sulla Francia nei primi test match della stagione la nazionale femminile di Julio Velasco torna ad allenarsi nel Centro Federale Pavesi di Milano, per la sesta settimana di lavoro consecutiva, dove preparerà l‘AiA AeQuilibrium Cup Women Elite; quadrangolare internazionale in programma a Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio. 

Le azzurre (seguirà convocazione ufficiale per il torneo) si ritroveranno in Lombardia lunedì 18 per partire poi, alla volta della Liguria, nella giornata di giovedì 21 maggio. 

Le 15 convocate

Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

Il programma delle gare del torneo  (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)

22/05 ore 17: Polonia-Turchia 

22/05 ore 21: Italia-Serbia

23/05 ore 17: Polonia-Serbia

23/05 ore 21: Italia-Turchia

24/05 ore 17: Turchia-Serbia

24/05 ore 21: Italia-Polonia

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