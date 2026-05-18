La nazionale U.22 in ritiro a Milano

MILANO- Torna a radunarsi la Nazionale femminile under 22 per quello che sarà il terzo collegiale della stagione. Su segnalazione del primo allenatore Gaetano Gagliardi sono state convocate sedici atlete che lavoreranno agli ordini del tecnico azzurro al Centro federale Pavesi di Milano da domani lunedì 18 a venerdì 22 maggio. Le azzurrine, questa estate (dal 7 al 12 luglio), saranno impegnate nel Campionato Europeo di categoria che si giocherà a L’Aia, in Olanda.