La nazionale U.22 in ritiro a Milano

MILANO- Torna a radunarsi la Nazionale femminile under 22 per quello che sarà il terzo collegiale della stagione. Su segnalazione del primo allenatore Gaetano Gagliardi sono state convocate sedici atlete che lavoreranno agli ordini del tecnico azzurro al Centro federale Pavesi di Milano da domani lunedì 18 a venerdì 22 maggio. Le azzurrine, questa estate (dal 7 al 12 luglio), saranno impegnate nel Campionato Europeo di categoria che si giocherà a L’Aia, in Olanda.
Le atlete convocate
Safa' Allaoui (Cuneo Granda Volley Ssd A R.L); Giorgia Amoruso (Voll.Millenium Brescia Ssdarl); Teresa Maria Bosso (Roma Volley Ssd Arl); Arianna Gambini (Clai Imola Volley Ssd A Rl); Emma Magnabosco (Fipav Club Italia); Silene Martinelli (Volley Offanengo S.S.D.R.L.); Adji Astou Ndoye (Asd Altino); Giorgia Orso (Imoco Volley Srl Ssd, dalle ore 13 del 20 Maggio); Caterina Peroni ( Club Italia); Nicole Piomboni (Asd Hr Volley Macerata); Veronica Quero (Imoco Volley Srl Ssd); Alessia Regoni (Club Italia); Helena Sassolini (Futura Volley Giovani Ssd); Ludovica Sismondi (Asd Hr Volley Macerata, dalle ore 21:00 Del 20 Maggio); Martina Susio (Club Italia); Alessandra Talarico (Futura Volley Giovani Ssd).
Lo staff
Marco Mencarelli (Direttore Tecnico); Gaetano Gagliardi (1° Allenatore); Daniele Sciarrotta (2° allenatore); Giulio Bottosso (Ass. Allenatore); Virginia Braghieri (Fisioterapista); Andrea Delvecchio (Preparatore atletico); Emanuele Aime (Scoutman); Lorenzo Maria Maggioni (Medico); Alessio Di Iorio (Team Manager).