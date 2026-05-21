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AIA AeQuilibrium Cup: Velasco ha convocato 16 giocatrici

La nazionale, dopo i due test match con la Francia, affronterà da venerdì a domenica un impegnativo quadrangolare con Serbia, Turchia e Polonia
2 min
VelascoAIA AeQuilibrim Cup
AIA AeQuilibrium Cup: Velasco ha convocato 16 giocatrici

GENOVA- La nazionale di Julio Velasco è pronta per affrontare a Genova l'impegnativa AIA AeQuilibrium Cup, quadrangolare in cui le azzurre dovranno sfidare compagini di grande spessore: Serbia, Turchia e Polonia. Il torneo alza il livello di difficoltà per la nazionale sperimentale che sta affrontando questa prima parte di stagione ma che ha già dimostrato di essere competitiva contro la Francia nei due test match di Biella e Novara.
Il CT per questo ulteriore banco di prova ha convocato sedici atlete.

Le convocate

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola

Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor,  Linda Manfredini

Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa

Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

Il programma delle gare del torneo  (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)

22/05 ore 17: Polonia-Turchia 

22/05 ore 21: Italia-Serbia

23/05 ore 17: Polonia-Serbia

23/05 ore 21: Italia-Turchia

24/05 ore 17: Turchia-Serbia

24/05 ore 21: Italia-Polonia

 

 

 



 

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