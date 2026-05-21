AIA AeQuilibrium Cup: Velasco ha convocato 16 giocatrici

GENOVA- La nazionale di Julio Velasco è pronta per affrontare a Genova l'impegnativa AIA AeQuilibrium Cup, quadrangolare in cui le azzurre dovranno sfidare compagini di grande spessore: Serbia, Turchia e Polonia. Il torneo alza il livello di difficoltà per la nazionale sperimentale che sta affrontando questa prima parte di stagione ma che ha già dimostrato di essere competitiva contro la Francia nei due test match di Biella e Novara.

Il CT per questo ulteriore banco di prova ha convocato sedici atlete.