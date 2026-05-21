AIA AeQuilibrium Cup: Velasco ha convocato 16 giocatrici

GENOVA- La nazionale di Julio Velasco è pronta per affrontare a Genova l'impegnativa AIA AeQuilibrium Cup, quadrangolare in cui le azzurre dovranno sfidare compagini di grande spessore: Serbia, Turchia e Polonia. Il torneo alza il livello di difficoltà per la nazionale sperimentale che sta affrontando questa prima parte di stagione ma che ha già dimostrato di essere competitiva contro la Francia nei due test match di Biella e Novara.
Il CT per questo ulteriore banco di prova ha convocato sedici atlete.
Le convocate
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino
Il programma delle gare del torneo (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)
22/05 ore 17: Polonia-Turchia
22/05 ore 21: Italia-Serbia
23/05 ore 17: Polonia-Serbia
23/05 ore 21: Italia-Turchia
24/05 ore 17: Turchia-Serbia
24/05 ore 21: Italia-Polonia