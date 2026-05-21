Italia-Serbia primo impegno delle azzurre nell'AIA AeQuilibrium Cup

Il ritorno della grande pallavolo azzurra nel capoluogo ligure rappresenta un momento significativo per una città che negli anni ha ospitato eventi importanti della storia del volley italiano. Nel 1992 Genova fu infatti teatro della Final Four di World League maschile, vinta dall’Italia di Julio Velasco contro Cuba in finale. Nel 2006, invece, Genova ospitò una sfida di World League tra la nazionale maschile e la Russia.

Il 27 maggio 2012, infine, venne organizzata una Partita del cuore da Valentina Arrighetti il cui ricavato fu donato in beneficenza all’associazione “Una Mano Per Genova" dopo l’alluvione del 2011.

Tornando all’attualità, l’esordio dell’Italia guidata da Julio Velasco è in programma domani alle ore 21 contro la Serbia, avversaria storica del volley tricolore e nazionale che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento della pallavolo internazionale. Per le azzurre si tratterà di un passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla Volleyball Nations League, primo grande obiettivo della stagione ormai alle porte.

L’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, inoltre, rappresenterà un’importante occasione anche per il pubblico italiano, che potrà assistere a sfide di altissimo profilo tecnico che offriranno indicazioni preziose sul percorso di crescita di Cambi e compagne.

Tutte le gare delle campionesse mondiali azzurre saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena.

Le parole di Stella Nervini

« Dopo le prime amichevoli contro la Francia abbiamo avuto buoni riscontri sul lavoro svolto in palestra. Sappiamo però che questo torneo sarà tutta un’altra storia, sarà un vero test per capire a che punto siamo, considerando il livello delle nazionali presenti. Non vediamo l’ora di scendere in campo e confrontarci con squadre di questo calibro. Stiamo lavorando soprattutto sulla battuta, sulla ricezione e sul gioco delle centrali, che è sempre stato uno dei nostri punti di forza e che permette di esprimerci al meglio anche con gli altri attaccanti. Siamo una squadra che sfrutta molto il gioco al centro e, per farlo, abbiamo bisogno di una ricezione il più possibile efficace. Abbiamo inserito anche qualche nuova soluzione dalla seconda linea e sarà importante capire in partita se queste idee funzioneranno. Il torneo di Genova sarà fondamentale non solo perché rappresenta le ultime amichevoli prima della prima tappa di Volleyball Nations League, ma anche perché questo è un gruppo nuovo, che ha bisogno di giocare insieme e trovare sempre più intesa. Partite come queste ci serviranno per capire il nostro livello e arrivare pronte. In vista della VNL stiamo lavorando con grande determinazione, provando diversi sestetti e varie soluzioni di gioco. Sono contenta che in questo torneo ci sarà anche Kate (Antropova, ndr), così potremo testare ulteriormente gli equilibri della squadra e continuare a crescere insieme. Serbia, Turchia e Polonia sono tra le migliori nazionali al mondo e confrontarci con loro sarà molto utile. È bello poter disputare un torneo di questo livello in Italia. Sarà un banco di prova importante, ma senza trasformarlo in una pressione eccessiva: loro sono squadre già rodate, mentre noi stiamo ancora costruendo i nostri meccanismi. L’obiettivo sarà capire cosa stiamo facendo bene e su quali aspetti dobbiamo ancora crescere. Anche il pubblico avrà un ruolo importante. Ci aspettano partite difficili e avere il sostegno dei tifosi potrà aiutarci soprattutto nei momenti più complicati. Spero davvero che il palazzetto sia pieno: giocare in Italia con tanta gente a sostenerci sarà sicuramente speciale ».

Nervini, infine, racconta le sue sensazioni nell’indossare la maglia azzurra

« Sto vivendo questa estate in Nazionale con tanto entusiasmo. Ho grandi aspettative e non vedo l’ora di iniziare la VNL dalla prima tappa in Brasile. Sono felice e orgogliosa di vestire questa maglia, indipendentemente dal ruolo che mi verrà chiesto di ricoprire ».

Aia Aequilibrium Cup Women Elite

Il calendario completo

22 maggio 2026

Ore 17 Polonia-Turchia

Ore 21 Italia-Serbia (diretta RaiSport e Sky Sport Arena)

23 maggio 2026

Ore 17 Polonia-Serbia

Ore 21 Italia-Turchia (diretta RaiSport e Sky Sport Arena)

24 maggio 2026

Ore 17 Turchia-Serbia

Ore 21 Italia-Polonia (diretta RaiSport e Sky Sport Arena)

I roster delle squadre partecipanti

Italia

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 29. Francesca Scola.

Opposti: 15. Merit Chinenyenwa Adigwe, 27. Binto Diop, 31. Josephine Obossa.

Schiacciatrici: 4. Alice Alexandra Tanase, 16. Stella Nervini, 21. Oghosasere Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 6. Dalila Marchesini, 14. Linda Nkiruka Nwakalor, 25. Linda Manfredini.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

All. Julio Velasco

Serbia

Palleggiatrici: 8. Sladjana Mirkovic, 9. Rada Perovic, 28. Marija Miljevic.

Opposti: 27. Vanja Bukilic.

Schiacciatrici: 1. Vanja Ivanovic, 13. Anja Zubic, 15. Aleksandra Uzelac, 25. Nina Cajic, 30. Nadja Antonovic, 31. Jovana Cvetkovic, 34. Branka Tica.

Centrali: 3. Minja Osmajic, 11. Hena Kurtagic, 14. Maja Aleksic, 26. Masa Kirov.

Liberi: 16. Aleksandra Jegdic, 32. Bojana Gocanin.

All. Zoran Terzic

Turchia

Palleggiatrici: 13. Dilay Ozdemir, 28. Buse Unal.

Opposti: 21. Ayse Curuk, 34. Beren Yesilirmark.

Schiacciatrici: 6. Saliha Sahin, 20. Yaprak Erkek, 22. Ilkin Aydin, 91. Defne Basyolcu.

Centrali: 15. Deniz Uyanik, 16. Berka-Buse Ozden, 44. Karmen Aksoy, 57. Merve Atlier.

Liberi: 5. Melis Yilmaz, 10. Eylul Akarcesme, 33. Merve Izbillir.

All. Daniele Santarelli

Polonia

Palleggiatrici: 21. Alicja Grabka, 26. Katarzyna Wenerska.

Opposti: 1. Julia Szczurowska, 28. Oliwia Sieradzka.

Schiacciatrici: 8. Julita Piasecka, 11. Martyna Lukasik, 14. Monika Lampkowska, 15. Martyna Czyrnianska, 24. Paulina Damaske.

Centrali: 2. Marta Orzylowska, 6. Anna Obiala, 31. Natalia Kecher, 32. Maja Koput, 95. Magdalena Jurczyk.

Liberi: 12. Aleksandra Szczyglowska, 18. Justyna Lysiak.

All. Stefano Lavarini

I PRECEDENTI DELL'ITALIA CON LE AVVERSARIE DEL TORNEO

Polonia

Gare giocate: 79

Gare vinte: 39

Gare perse 40

Ultimo match tra le due formazioni: Quarti di Finale Campionati del Mondo 2025 a Bangkok (Thailandia). Italia-Polonia 3-0. 03/09/2025.

Serbia

Gare giocate: 39

Gare vinte: 23

Gare perse 16

Ultimo match tra le due formazioni: WEEK 3, VNL2025 ad Apeldoorn (Olanda). Italia-Serbia 3-0. 10/07/2025.

Turchia

Gare giocate: 76

Gare vinte: 55

Gare perse: 21

Ultimo match tra le due formazioni: Finale Campionati del Mondo 2025 a Bangkok (Thailandia). Italia-Turchia 3-2. 07/09/2025.