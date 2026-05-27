Italia-Turchia apre la stagione degli azzurri di De Giorgi

CAVALESE (TRENTO)- Parte l'avventura stagionale della Nazionale Campione del Mondo di Fefè De Giorgi che, dopo la prima fase di allenamenti a Cavalese affronterà in Val di Fiemme la prima amichevole della stagione affrontando, domani 28 maggio alle ore 18 al Palazzetto dello Sport Árpád Weisz, la Turchia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fipav e per la prima volta in assoluto sarà visibile anche sul canale TikTok ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo.

Gli azzurri che stanno lavorando in Val di Fiemme dal 20 maggio, dopo l’appuntamento contro la Turchia, si sposteranno a Verona dove affronteranno il Belgio sabato 30 maggio alle ore 21 con diretta televisiva su RaiPlay e Sky Sport Arena. L’Italia chiuderà il trittico di amichevoli in Italia a Bergamo dove è in programma domenica 31 maggio alle ore 17 il BPER Test Match con la Turchia.

Per il commissario tecnico azzurro De Giorgi si tratterà di una buona occasione per testare lo stato di forma della squadra dopo queste prime settimane di lavoro prima di cominciare l’intensa stagione 2026 che come noto, comincerà con la week 1 di VNL in programma in Canada (Ottawa, 10-14 giugno), proseguirà poi in Slovenia (Lubiana, 24-28 giugno) per poi concludersi con la terza e ultima settimana, dal 15 al 20 luglio, a Kansai (Giappone) prima delle eventuali Finals in programma a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

Sono diciassette gli azzurri a disposizione del commissario tecnico De Giorgi per queste tre amichevoli, tra cui quattro che hanno vinto con l’Italia i Campionati del Mondo 2025: Mattia Bottolo, Giovanni Gargiulo, Domanico Pace e Luca Porro.

Oggi giornata intensa di lavoro la Nazionale tricolore: dopo la seduta di questa mattina, in questo momento Bottolo e campagni sono nuovamente in campo per la seconda sessione quotidiana di lavoro.

Le parole di Alessandro Bovolenta

« Festeggiare un compleanno in convocazione in Nazionale è speciale, perché vuol dire che si è fatto bene il proprio lavoro e sono contento di festeggiarlo con i miei compagni e l’intero staff, che sono per me come degli amici. Siamo contenti del lavoro fatto fin qui: dopo una prima settimana a Roma, siamo ora a Cavalese, che sancisce di fatto l’inizio della stagione della Nazionale. Da domani si inizia a giocare e queste tre amichevoli saranno degli importanti test per vederci insieme in campo durante una fase di gioco. Penso che la cosa più importante, al termine delle partite di Cavalese, Verona e Bergamo, sia proprio questa di testarci in tre gare vere ».

Gli azzurri convocati

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro

Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati,

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli, Tim Held

Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki

Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace, Matteo Staforini

Calendario Amichevoli

28 maggio a Cavalese con Turchia (ore 18) -diretta streaming canale YouTube e TikTok FIPAV

30 maggio a Verona con Belgio (ore 21) – diretta RaiPlay e Sky Sport Sport Arena

31 maggio a Bergamo con Turchia (ore 17.30) diretta RaiPlay, Sky Sport Uno e Arena