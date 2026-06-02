VNL: De Giorgi ha diramato la lista per il Canada

ROMA- La nazionale di Ferdinando De Giorgi è in partenza per Ottawa dove affronterà la week 1 dell’edizione 2026 di Volleyball Nations League. Dopo le tre amichevoli disputate a Cavalese, Verona e Bergamo gli azzurri si ritroveranno giovedì 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica dell' Acqua Acetosa a Roma agli ordini del CT che ha diramato la lista dei 14 giocatori che dal 10 al 14 giugno affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Tutti i match della VNL saranno visibili in Italia in diretta su DAZN, oltre che sulla piattaforma streaming VVTV.