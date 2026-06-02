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VNL: De Giorgi ha diramato la lista per il Canada

La nazionale si radunerà a Roma giovedì 4 prima della partenza per Ottawa. Il CT ha scelto gli uomini che affronteranno dal 10 al 14 giugno rancia, Germania, Turchia e Stati Uniti nella week 1 dell'edizione 2026
2 min
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VNL: De Giorgi ha diramato la lista per il Canada

ROMA- La nazionale di Ferdinando De Giorgi è in partenza per Ottawa dove affronterà la week 1 dell’edizione 2026 di Volleyball Nations League. Dopo le tre amichevoli disputate a Cavalese, Verona e Bergamo gli azzurri si ritroveranno giovedì 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica dell' Acqua Acetosa a Roma agli ordini del CT che ha diramato la lista dei 14 giocatori che dal 10 al 14 giugno affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Tutti i match della VNL saranno visibili in Italia in diretta su DAZN, oltre che sulla piattaforma streaming VVTV. 

I 14 convocati

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante, 

Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli 

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Piero Benelli (Medico), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

Il calendario degli azzurri della 1a week di VNL (orari di gioco italiani)

10-15 giugno- Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti

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