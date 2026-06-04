Sitting Volley: scelti i 12 per Assen

ROMA-Diramate dal primo allenatore Marcello Marchesi, con le indicazioni del Direttore Tecnico Pasquale D’Aniello la lista dei convocati della nazionale maschile di sitting volley che ad Assen in Olanda prenderà parte, dal 19 al 21 giugno, al prestigioso e tradizionale torneo internazionale.
I 12 convocati
Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana ASD); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (ASD Cus Verona); Sergio Ignoto (Nola Città dei Gigli ASD); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi (A.S.D. Fiano Romano); Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli ASD); Davide Nadai (Nola Città dei Gigli ASD); Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano).
Lo staff
Lo staff azzurro sarà composto da Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Alberto Maria Nicoli (scoutman) e Matteo De Robertis (team manager).