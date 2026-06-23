VNL: De Giorgi e Galassi presentano Italia-Bulgaria

A distanza di esattamente nove mesi dalla finale dei Campionati Mondiali che ha visto trionfare gli azzurri a Manila, l’Italia di Ferdinando De Giorgi e la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini si troveranno nuovamente in campo. Questa volta non c’è in palio il titolo iridato, ma punti e vittorie importanti per la classifica generale della Volleyball Nations League 2026.

A far parte di questa spedizione in Slovenia ci sono quattro nuovi giocatori (Sbertoli, Lavia, Galassi e Cortesia) rispetto alla prima settimana di gare disputata a Ottawa.

A presentare l’attesissima sfida e a fare il punto generale sulla Pool sono stati il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e il centrale azzurro Gianluca Galassi.

Il programma di lavoro di oggi ha previsto una seduta di allenamento in palestra e, successivamente, una seduta con la palla presso la Stožice Arena, che da domani sarà il teatro di tutte le partite di questa pool di VNL.

Tutte le gare degli azzurri saranno trasmesse in Italia in diretta su DAZN e sulla piattaforma di Volleyball World VBTV.

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi

« Dovremo, in questa seconda week, innanzitutto mantenere quello che è stato l’atteggiamento e il modo di stare in campo che la squadra ha avuto nella prima settimana. Dovremo poi essere sorridenti e cattivi nello stesso tempo, perché abbiamo le qualità per fare questo tipo di cose.

Siamo tutti felici del ritorno di Daniele Lavia, perché è un ritorno importante e desiderato. Con lui si sono aggregati anche Sbertoli, Galassi e Cortesia e in questa settimana ci saranno tutti molto utili. Da allenatore devo dire che gli allenamenti sono sempre pochi. Dopo il Canada abbiamo fatto due-tre allenamenti a Cavalese prima di partire per Lubiana. Cerchiamo quindi di prendere quello che le partite ci lasciano in eredità e le cose che poi possiamo migliorare. I ragazzi sono tutti disponibili e proprio la disponibilità, in questo momento, è molto importante, perché uno si adatta quando è disponibile. Domani con la Bulgaria mi aspetto una gara dura. Devo dire che questo girone, come è stato quello precedente, è molto impegnativo. Non ci sono più gare che puoi affrontare con il favore del pronostico in maniera netta. Il livello medio della VNL è cresciuto e la Bulgaria ha giocato la finale dei Mondiali contro di noi, quindi sappiamo il loro valore.In generale sarà una settimana da affrontare con uno spirito battagliero e, soprattutto, come si è visto nella prima week, l’aiuto di tutti dovrà essere importante ».

Le parole di Gianluca Galassi

« Mi unisco alla squadra in questa seconda tappa di VNL con sensazioni molto positive. Ho trovato un gruppo volenteroso, giovane e molto carico. Un gruppo che ha preso consapevolezza di quello che può fare e lo ha già dimostrato nella prima week. Il nostro obiettivo è proseguire questo percorso di crescita per arrivare poi alla fine di questa competizione nel migliore dei modi. La partita di domani è un rematch della finale dei Mondiali dello scorso anno e sarà sicuramente una partita molto dura. Noi arriviamo a questa sfida in maniera diversa rispetto alla finale mondiale, ma credo anche loro. Ci sono, come è giusto che sia in questa fase, degli ingranaggi da mettere a punto, però vedo tanta voglia e tanta determinazione di fare bene da parte di tutti. Tutto questo lo metteremo domani in campo. Credo che, come la prima, anche la seconda tappa sarà molto dura. Ci sarà da combattere per portare a casa risultati positivi. Il livello della VNL, in generale, si sta alzando e ogni squadra riesce a metterti in difficoltà, anche un minimo errore rischia poi di costare caro. Noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi, ricordandoci anche quello che abbiamo fatto fin qui. Dovremo fin da subito mettere in campo il nostro gioco per arrivare davvero alla fine nel miglior modo possibile e giocarci tutto alle Finals ».

I 14 azzurri per la Pool 6 di Lubiana

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

IL CALENDARIO DELLE GARE DELLAPOOL 6

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Italia; ore 16:30 Ucraina-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Canada.

Giovedì 25 giugno: ore 16:30 Ucraina-Italia.

Venerdì 26 giugno: ore 16:30 Ucraina-Canada; ore 20:00 Brasile-Italia; ore 20:30 Slovenia-Bulgaria.

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada.

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.