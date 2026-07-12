Under 18: l'Italia è Campione d'Europa

L'AIA (OLANDA) -Ed è medaglia d’oro per le ragazze di Stefano Gregoris agli Europei Under18 di L’Aia (Olanda). Le azzurrine tornano sul tetto d’Europa dopo la vittoria del 2022, sempre con la Turchia, e lo fanno con una partita senza storia, vinta 3-0 (25-20, 25-16, 25-15) al cospetto di un avversario che non è riuscito a sfruttare altezze e prestanze come visto fare durante il girone (la Turchia era nella Pool con le azzurre e ha vinto l’ultimo match del raggruppamento al tie break) . Una gara mai davvero in discussione, sempre con l’inerzia a favore dell’Italia che ha saputo mantenere la calma nei momenti in cui la Turchia ha provato a dire la propria. Una super gara in difesa e a muro (11-2 il parziale) ha regalato alla nazionale azzurra una vittoria fantastica, per un gruppo capace di amalgamarsi sempre nei momenti topici di questo torneo. In doppia cifra il capitano Lisa Monari Gamba (11 punti) e Anita Tessariol (18 punti e un 50% in attacco per lei) con Bianca Legrenzi che a referto mette 5 muri individuali. L’Italia parte con il sestetto visto nell’ultima parte della manifestazione: Alessia Manda e Anita Tessariol in diagonale Bianca Legrenzi e Marina La Tella al centro, Lisa Monari Gamba e Giulia Faleschini in banda, Sara Grossi libero. La Turchia risponde con Selin Yener e Aylin Uysalcan come palleggio e opposta, Guz Ozerol e Ezel Balik al centro, Ecrin Selis Turkyasar e Melis Ozegin in posto quattro e Lal Luleci come libero.

Pronti via e l’Italia va avanti 3-0 con un attacco vincente di Faleschini, un ace di Monari Gamba e un gioco a rete vincente di La Tella su ricezione lunga della Turchia. Il set va via punto a punto, la Turchia ritrova equilibrio e incidenza in attacco. Un errore dai nove metri di Yener vale il +2 Italia (9-11) ma un altro errore, questa volta azzurro, in attacco, riporta la situazione in parità. L’Italia tiene il vantaggio, il 15-16 è una botta da seconda linea di Tessariol, Turkyasar accorcia sul 16-17 con un attacco chirurgico in lungo linea e Ozerol mura per il pari (17-17). L’ace d Monari Gamba allunga sul +4 (17-21). La Turchia cambia la cabina di regia ed inserisce Ela Demirag nel finale, con la schiacciatrice Baygara su Turkyasar. L’ultimo punto è un ace di Faleschini: 20-25, Italia avanti di uno.

L’Italia riprende da dove aveva lasciato: grinta, inerzia, una super difesa di Manda messa a terra da Tessariol e un murone di Legrenzi per il vantaggio di 3-0. Coach Akif Oner è costretto a chiamare time out su 4-0 per l’Italia. La Tella sigla un ace per il 5-0 sul libero Zeren, inserito in ricezione. Le azzurre di coach Stefano Gregoris non mollano di un centimetro, non regalano gioie in attacco alle dotate turche che si giocano il secondo time out già sul 2-9. L’Italia va sul +10 (3-13). Sul 4-14, la Turchia effettua il cambio sulla diagonale: dentro Ozen e Yener e Alpay in banda. L’Italia tiene bene un ampio vantaggio con un lavoro di sostanza in seconda linea e di squadra e un attacco efficace. La Turchia non lascia andare l’Italia ma le azzurre passano avanti 21-14 con una fast di Legrenzi. Il set si chiude sul 16-25 con un pallonetto morbido in posto tre di La Tella.

L’1-2 è un murone di La Tella sulla pipe di Turkyasar ma la Turchia ci crede e va con un attacco intelligente in mezzo al campo di prima intenzione di Demirag sul 5-3. Il muro di Alessia Manda e Bianca Legrenzi riporta l’Italia a -1 (6-5) e la diagonale potente e di rabbia di Monari Gamba è quella che scrive 6-6 sul tabellone del risultato. Il vantaggio azzurro 9-10 arriva a muro con Anita Tessariol e Marina La Tella. Gli errori in attacco di Uysalcan e Ozen valgono il +4 per le azzurre (12-16). Time out Turchia sul 12-17. L’Italia vola via a +6 con una supremazia a muro pazzesca: 13-19. La Turchia prova a cambiare. Monari Gamba mette a terra, dopo la difesa super di Grossi, il 14-22. Il match vola via, l’Italia non ha paura di niente ed è ancora un muro di Manda a mandare tutti a casa: 15-25.

Il tabellino

ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-20, 25-16, 25-15)

ITALIA: Monari 11, La Tella 6, Tessariol 18, Faleschini 8, Legrenzi 9, Manda 2, Grossi (L). Boufandar, Russo. N.e.: Cervi, Airhienbuwa, Gibelli, Gordon, Cantoni. All. Gregoris.

TURCHIA: Balik 4, Yener, Turkyasar, Ozerol 2, Uysalcan 14, Ozengin 3, Luleci (L). Zeren, Baygara, Ozen, Guzonjic, Alpay 2, Demirag 2. N.e.: Feray. All. Oner.

Durata set: 26’, 23’, 26’ Tot: 75’

Italia: 4 a, 9 bs, 11 mv, 20 et

Turchia: 3 a, 6 bs, 2 mv, 21 et

Tra i premi individuali, ben quattro italiane: Bianca Legrenzi come miglior centrale, Alessia Manda miglior palleggiatrice, Giulia Faleschini, miglior schiacciatrice e Lisa Monari Gamba MVP della manifestazione.

TUTTI I PREMI INDIVIDUALI

Miglior centrale: Bianca Legrenzi (Italia)

Miglior centrale: Anna Zsombok (Ungheria)

Miglior palleggiatrice: Alessia Manda (Italia)

Miglior opposta: Aylin Uysalcan (Turchia)

Miglior schiacciatrice: Giulia Faleschini (Italia)

Miglior schiacciatrice: Ecrin Selis Turkyasar (Turchia)

Miglior libero: Lal Luleci (Turchia)

MVP: Lisa Monari Gamba (Italia)

Le parole del tecnico Stefano Gregoris

« Le emozioni sono enormi. Questa squadra è partita un anno fa al WEVZA in Portogallo e si è costruita al WEVZA qualificante di gennaio a Foggia. Avevamo capito subito che questo gruppo aveva della qualità tecniche ma soprattutto umane. Sapevamo che potevamo avere qualcosa in meno rispetto ad altre squadre in alcuni aspetti però abbiamo lavorato bene, siamo cresciute nel torneo e abbiamo giocato sempre meglio. In questa finale abbiamo lavorato benissimo e con coraggio. Vincere un Europeo in questo modo è speciale! ».

Le parole di Lisa Monari Gamba

« E’ stata veramente un’emozione veder cadere l’ultima palla nel campo della Turchia. Questo era il momento che preparavamo da un anno, non vedevamo l’ora di viverlo al meglio e l’abbiamo fatto ».

I risultati delle finali e semifinali

Finale 1°/2° posto

Turchia - Italia 0-3 (20-25, 16-25,15-25)

Finale 3° / 4° posto

Ungheria - Francia 3-1 (25-23, 25-17, 25-20, 25-18)

Semifinali

Turchia - Ungheria 3-1 (25-22, 25-6, 27-29, 25-19)

Francia - Italia 0-3 (21-25, 22-25, 8-25)

I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

Italia - Belgio 3-1 (25-18, 25-12, 17-25, 25-21)

Italia - Polonia 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Lettonia - Italia 0-3 (18-25, 11-25, 16-25)

Spagna - Italia 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21)

Turchia - Italia 3-2 (27-25, 25-18, 20-25, 20-25, 15-11)

LE AZZURRINE CAMPIONESSE D'EUROPA

N. 1 SARA BOUFANDAR

È nata il 24 novembre 2009 a Rimini (CN). Altezza 187 cm. Ruolo Schiacciatrice.

Gioca nel Chieri '76 Volleyball.

N. 2 BIANCA LEGRENZI

È nata il 2 marzo 2009 a Verona. Altezza 188 cm. Ruolo Centrale.

Gioca nel Volleyrò Casal de' Pazzi.

N. 6 ANITA TESSARIOL

È nata il 20 febbraio 2009 a Carate Brianza (MB). Altezza 185 cm. Ruolo Opposta.

Gioca nel Pro Victoria Monza.

N. 7 LISA DHARMA MONARI GAMBA

È nata il 26 marzo 2009 a Codogno (LO). Altezza 186 cm. Ruolo Schiacciatrice.

Gioca nella Scuola Pallavolo Anderlini Modena.

N.8 SARA GROSSI

È nata l’11 febbraio 2009 a Borgo San Lorenzo (FI). Altezza 188 cm. Ruolo Libero.

Gioca nella Savino Del Bene Scandicci.

N. 9 ALESSIA MANDA

È nata il 26 maggio 2009 a Venezia. Altezza 185 cm. Ruolo Palleggiatrice.

Gioca nella Imoco Volley

N. 10 AGNESE CERVI

È nata il 9 marzo 2009 a Scandiano (RE). Altezza 180 cm. Ruolo Libero.

Gioca nella Scuola Pallavolo Anderlini Modena.

N. 11 ZOE AIRHIENBUWA

È nata il 16 febbraio 2009 a Isola della Scala (VR). Altezza 182 cm. Ruolo Centrale.

Gioca nella Imoco Volley.

N. 13 MARINA LA TELLA

È nata il 13 ottobre 2009 a Roma. Altezza 185 cm. Ruolo Centrale.

Gioca nel Volleyrò Casal de' Pazzi.

N. 14 GIULIA FALESCHINI

È nata 29 agosto 2009 a Torino. Altezza 188 cm. Ruolo Schiacciatrice.

Gioca nel Chieri '76 Volleyball.

N.15 GINEVRA GIBELLI

È nata il 3 maggio 2009 a Carmagnola (TO). Altezza 188 cm. Ruolo Centrale.

Gioca nell’Imoco Volley.

N.17 JULIA GORDON

È nata il 19 marzo 2009 a Fano (PU). Altezza 183 cm. Ruolo Opposta.

Gioca nell’Imoco Volley

N.19 GIULIA RUSSO

È nata il 9 marzo 2009 a Napoli. Altezza 189 cm. Ruolo Opposta.

Gioca nell’Arzano Volley

N. 27 LAILA CANTONI

È nata il 27 gennaio 2009 a Pinerolo (TO). Altezza 178 cm. Ruolo Palleggiatrice.

Gioca nel Volleyrò Casal de' Pazzi.

LO STAFF AZZURRO

Hanno seguito il gruppo Marco Mencarelli (direttore tecnico), Stefano Gregoris (primo allenatore), Patrick Mineo (secondo allenatore), Manuela Leggeri (assistente allenatore), Lorenzo Librio (scoutman), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Paola Rotella (fisioterapista), Davide Grandi (medico) e Giulia Buonpensiero (team manager).

IL CURRICULUM DI STEFANO GREGORIS

A 19 anni inizia i Corsi Federali per il patentino di allenatore cominciando giovanissimo ad allenare alla PoliSigma Zoppola.

Passa otto anni in Friuli Venezia Giulia, di cui quattro nel Chions Fiume Volley, culminati con i primi titoli regionali e diverse partecipazioni alle Finali Nazionali. Successivamente si trasferisce in Lombardia alla Foppapedretti Volley Bergamo, dove nei quattro anni successivi ricopre il ruolo di Assistente Allenatore della Serie A1, Assistente Allenatore della Serie B1 e Allenatore della squadra U16.

Nel 2017 viene ingaggiato dall'Imoco Volley San Donà come allenatore dell'U16.

Dal 2019 è Direttore Tecnico del Settore Giovanile e Allenatore della B1/U18 con cui conquista cinque titoli italiani consecutivi (U19 nel 2021 e U18 nel 2022, 2023, 2024 e 2025).

Dal Febbraio del 2025 è Allenatore della Nazionale Italiana U18 con cui conquista a luglio il Torneo Wevza U17 in Portogallo ed a gennaio il Torneo Wevza U18 2026 qualificandosi per gli Europei di categoria in Lettonia e Lituania.