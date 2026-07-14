La nazionale di sitting prepara la Nerulum Cup

La Nerulum Cup è una manifestazione organizzata dalla società Rotonda Volley. Dopo le prime sei edizioni disputate tra il 2014 e il 2019, il torneo torna quest'anno con la sua settima edizione e vedrà la partecipazione, oltre alla Nazionale italiana, anche delle rappresentative di Spagna, Gran Bretagna e Kosovo. La manifestazione è un importante veicolo di promozione sportiva e turistica del territorio lucano ed è inserita all'interno della Rotonda Food-Wellness Week, a valorizzazione delle eccellenze della Basilicata, con iniziative dedicate alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino, del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche locali.

GLI 11 CONVOCATI

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano); Davide Nadai (GIS Volley Sacile).

LO STAFF

Saranno presenti Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Alberto Maria Nicoli (scoutman), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Antonella Iemma (fisioterapista), Mauro Guicciardi (medico) e Matteo De Robertis (team manager).