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VNL: nei quarti delle Finals sarà Italia-Usa

Ufficializzato il quadro delle sfide che vedranno protagoniste a Ningbo in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto, le migliori 8 nazionali della classifica della fase intercontinentale. Gli azzurri, se passeranno il turno, sfideranno una fra Giappone e Cina
1 min
VNLItaliaStati Uniti
VNL: nei quarti delle Finals sarà Italia-Usa

NINGBO (CINA)-Con la conclusione della fase intercontinentale definito il quadro dei quarti di finale delle Finals (Nigbo, Cina dal 29 luglio al 2 agosto) della Volleyball Nations League maschile 2026. Gli azzurri di De Giorgi, in virtù del quarto posto sono stati accoppiati con gli Stati Uniti.

L'Italia arriva all'atto conclusivo del torneo con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte. Giannelli e soci andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina (ultimi in classifica generale) qualificati di diritto alle Finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall’altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia. Nelle prossime ore l’FIVB renderà noti giorni e orari ufficiali dei match.

Il tabellone delle Finals di Ningbo

Quarti di finale (29-30 luglio)

Giappone – Cina

Italia-USA

Polonia-Ucraina

Slovenia-Turchia

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