VNL: nei quarti delle Finals sarà Italia-Usa

L'Italia arriva all'atto conclusivo del torneo con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte. Giannelli e soci andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina (ultimi in classifica generale) qualificati di diritto alle Finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall’altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia. Nelle prossime ore l’FIVB renderà noti giorni e orari ufficiali dei match.

Il tabellone delle Finals di Ningbo

Quarti di finale (29-30 luglio)

Giappone – Cina

Italia-USA

Polonia-Ucraina

Slovenia-Turchia