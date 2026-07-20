VNL: nei quarti delle Finals sarà Italia-Usa

NINGBO (CINA)-Con la conclusione della fase intercontinentale definito il quadro dei quarti di finale delle Finals (Nigbo, Cina dal 29 luglio al 2 agosto) della Volleyball Nations League maschile 2026. Gli azzurri di De Giorgi, in virtù del quarto posto sono stati accoppiati con gli Stati Uniti.
L'Italia arriva all'atto conclusivo del torneo con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte. Giannelli e soci andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina (ultimi in classifica generale) qualificati di diritto alle Finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall’altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia. Nelle prossime ore l’FIVB renderà noti giorni e orari ufficiali dei match.
Il tabellone delle Finals di Ningbo
Quarti di finale (29-30 luglio)
Giappone – Cina
Italia-USA
Polonia-Ucraina
Slovenia-Turchia