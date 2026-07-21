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Azzurri a Tokyo per preparare le Finals

Dopo il trasferimento da Osaka e due giorni di riposo, la nazionale di De Giorgi riprenderà gli allenamenti in vista delle sfide decisive di VNL in programma a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto
3 min
VNLDe Giorgitokyo
Azzurri a Tokyo per preparare le Finals© GALBIATI FIORENZO

TOKYO (GIAPPONE)-L'Italia di De Giorgi, centrata la qualificazione alle Finals di Volleyball Nations League in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto, dove nei quarti affronteranno il 30 luglio gli Stati Uniti (ore 9 italiane) nei quarti di finale, ha lasciato la città di Osaka per raggiungere la capitale del Giappone Tokyo dove svolgerà un periodo di preparazione senza rientrare in Europa. Tutta le gare saranno visibili in Italia. 
Dopo il trasferimento e due giorni di riposo, gli azzurri torneranno in campo, dunque, per allenarsi e preparare al meglio l'ultimo atto della manifestazione. Giannelli e compagni rimarranno a Tokyo fino a sabato 25 luglio; mentre sabato 24 luglio, alle ore 12 italiane, disputeranno un match amichevole con il Giappone presso la Todoroki Arena di Tokyo.
Contestualmente Alessandro Michieletto sarà al lavoro fino al 27 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) per continuare il suo programma di recupero. Lo staff a supporto dello schiacciatore azzurro sarà composto da Piero Benelli (coordinatore staff medico) e Sebastiano Cencini (fisioterapista). 

I 14 azzurri convocati a Tokyo 

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro, 

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati, 

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta, 

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso

Lo staff 

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).


Programma gare - Finals Ningbo (Cina)*

Quarti di finale 

29 luglio

Slovenia - Turchia ore 09:00 

Giappone - Cina ore 13:30 

30 luglio

Italia - USA ore 09:00 

Polonia - Ucraina ore 13:30 

Semifinali 

1° agosto

Semifinale 1: ore 9:00

Semifinale 2: ore 13:30

Finali
2 agosto

Finale 3°/4° posto: ore 9:00

FInale 1°/2° posto: ore 13:30

*orari di gioco italiani

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