Europei Femminili: Italia-Svezia, domani in palio la semifinale

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Il Campionato Europeo Femminile entra nel vivo. Domani la nazionale di Velasco sfiderà la Svezia (alle 19.00 al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno) nei quarti di finale. La partita, che sarà trasmessa in diretta su Rai2, Sky Sport Arena e Dazn, è la replica della sfida di dieci giorni fa nella Pool D di Goteborg che l'Italia vinse in scioltezza per 3-0. Questa volta la posta in palio è certamente più importante perchè non concederà appelli: chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà la rassegna continentale. Oggi giornata di preparazione della sfida per Danesi e compagne, tra lo studio della Svezia e l’allenamento al palasport.

L’Italia arriva al primo vero crocevia del proprio Europeo con sei vittorie in altrettante partite e un solo set lasciato alle avversarie, quello nella vittoria per 3-1 contro la Francia. Dopo il percorso netto nella Pool D e il 3-0 sulla Bulgaria negli ottavi di finale, le azzurre troveranno una Svezia, terza nella fase a gironi della Pool D e reduce dal successo in tre set sulla Repubblica Ceca, risultato che ha permesso alla formazione guidata da Lorenzo Micelli di raggiungere per la seconda volta nella propria storia i quarti di finale della manifestazione.

I precedenti e curiosità

Quello di domani sarà il settimo confronto ufficiale in totale tra Italia e Svezia, il quarto agli Europei. I tre precedenti hanno sempre premiato le azzurre, tutte le volte con il punteggio di 3-0: nel 1967, nel 1983 e, da ultimo, proprio il 23 agosto a Göteborg.

Allo Scandinavium, nella fase a gironi, l’Italia si impose 25-18, 25-23, 25-14, con Ekaterina Antropova miglior realizzatrice azzurra con 19 punti e Paola Egonu a quota 14. Dall’altra parte della rete Isabelle Haak chiuse con 15 punti.

Questa sarà la terza partita agli Europei nella quale la Svezia affronterà una Nazionale contemporaneamente campione olimpica e mondiale in carica. Nei due precedenti ha perso 3-0 contro l’Unione Sovietica nel 1971 e 3-0 contro l’Italia il 23 agosto di quest’anno.

L’altro incontro degli Europei nel quale la Svezia ha affrontato la Nazionale campione del mondo in carica è stato contro la Serbia negli ottavi di finale del 2023, terminato con una sconfitta per 3-0.

Da allenatore della Bulgaria, Lorenzo Micelli ha perso tutti e cinque gli incontri ufficiali disputati contro l’Italia, sempre per 3-0, compresa una partita della fase a gironi dell’EuroVolley 2023 e di quella di questo Europeo. Gli altri tre confronti si sono disputati in Volleyball Nations League, nel 2022, 2023 e 2024.

Questa è la seconda partecipazione di Lorenzo Micelli agli Europei femminili da primo allenatore. Nel 2023 la sua Bulgaria venne eliminata dall’Olanda nei quarti di finale.Da assistente allenatore dell’Italia, l'allenatore di Urbino ha vinto la medaglia d’oro agli Europei del 2007 e del 2009.

L’Italia ha raggiunto i quarti di finale degli Europei per l’ottava edizione consecutiva, dal 2011 al 2026 e ha un bilancio di 9 vittorie e 6 sconfitte nelle partite degli Europei disputate a Brno, nelle edizioni 1993, 1997 e 2026.

La Nazionale italiana ha vinto le ultime 37 partite ufficiali contro Nazionali europee. L’ultima sconfitta contro una squadra del continente risale al 14 maggio 2024, quando le azzurre furono battute 3-0 dalla Polonia di Stefano Lavarini nella Volleyball Nations League ad Ankara. Quella fu la prima partita ufficiale di Julio Velasco dopo il suo ritorno sulla panchina dell’Italia.

Le parole di Gaia Giovannini

« Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino adesso. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria negli ottavi e ora affronteremo una squadra che abbiamo già incontrato, la Svezia. Ci aspettiamo sicuramente una partita diversa rispetto a quella giocata nella fase a gironi. È una squadra molto importante e sappiamo che dovremo affrontarla nel modo giusto ».

Aggiunge poi che ritrovare a distanza di pochi giorni un’avversaria già affrontata e battuta rappresenti uno degli aspetti più particolari del quarto di finale di Brno:

« Sappiamo cosa significa affrontare più volte la stessa squadra, ci è già capitato in passato. Sarà sicuramente una partita diversa, anche perché adesso loro ci conoscono meglio, possono studiarci meglio e preparare la sfida in maniera differente. Per questo ci aspettiamo una gara completamente diversa rispetto a quella di Göteborg».

Quello in corso ha poi un significato particolare per Giovannini, alla sua prima partecipazione a un Europeo con la Nazionale Seniores:

« È bellissimo vivere il mio primo Europeo e soprattutto essere arrivata a questo punto, aver giocato gli ottavi e prepararci adesso ai quarti. Per me è sempre una bellissima sensazione ».

Il programma

Ottavi di finale - Brno (Repubblica Ceca)

EF8: Francia-Grecia 0-3 (16-25, 18-25, 20-25)

EF5: Serbia-Croazia 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 25-12)

EF6: Italia-Bulgaria 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)

EF7: Rep. Ceca-Svezia 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)

Ottavi di finale - Istanbul (Turchia, orario italiano)

EF4: Olanda-Slovenia 3-2 (25-18, 19-25, 25-21, 29-31, 15-9)

EF1: Polonia-Portogallo 3-0 (25-18, 25-17, 25-23)

EF2: Belgio-Germania 2-3 (25-20, 21-25, 20-25, 27-25, 8-15)

EF3: Turchia-Azerbaijan - 1 settembre ore 18 (Sky Sport Arena, DAZN)

Quarti di finale - Brno, 2 settembre 2026

QF3: Serbia-Grecia (ore 16) (diretta si Rai Sport, Dazn)

QF4: Italia-Svezia (ore 19) (diretta su Rai2, Sky Sport Arena, Dazn)

Quarti di finale - Istanbul, 3 settembre 2026

QF1: Polonia-Olanda (diretta su Sky Sport Arena, Dazn)

QF2: Germania vs vincente Turchia-Azerbaijan (diretta su Sky Sport Arena Dazn).