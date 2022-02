Nel derby del sud Vibo supera Taranto

VIBO VALENTIA- Nel recupero della 1a di ritorno la Tonno Callipo Vibo Valentia supera in quattro set 3-1 (25-15, 22-25, 25-20, 25-22) la Gioiella Prisma Taranto conquistando tre punti che valgono oro nella corsa alla salvezza. Saitta e compagni ottengono tre punti importanti in vista dei due successivi spareggi contro le dirette concorrenti Verona e Cisterna. Stasera una prova di grande sostanza quella dei calabresi, che nel tentativo di risalita in classifica fanno sentire con autorevolezza la loro voce. Il match contro i pugliesi, valido quale recupero della 1a giornata di ritorno del torneo di Superlega Credem Banca, mostra il vero volto della formazione calabrese che non vuole assolutamente arrendersi, anzi è decisa a combattere fino alla fine. Coach Baldovin schiera la diagonale Saitta-Nishida, al centro Candellaro e Flavio, in banda Fromm e Borges, il libero è Rizzo. Risponde coach Di Pinto che presenta Dosanjh in regia (il titolare Falaschi è risultato positivo al Covid in mattinata) e Stefani opposto; i centrali Alletti e Di Martino, gli schiacciatori Randazzo e Rafael, il libero è Pochini. Nei primi due set Vibo parte in salita nonostante trovi un Nishida in gran serata autore già di 19 punti, alla fine saranno 29 (di cui 8 ace) che gli varranno la menzione di MVP. Vinto il primo parziale (25-15), nel secondo la Callipo avverte troppo l'importanza del match e appare frenetica dando spazio a Taranto che riemerge e pareggia i conti (22-25). Nel terzo gioco Vibo riprende le redini dell'incontro: dopo un iniziale equilibrio (9-9) Saitta (2 ace consecutivi) e compagni trovano i varchi giusti in attacco per portarsi in vantaggio (25-20). Adrenalina allo stato puro nel quarto set con un'altalena di emozioni: prima scappa via Taranto (9-11), poi rimonta Vibo (17-13). Quindi la nuova parità (21-21) con la formazione di Baldovin che non ci sta a prolungare la partita e chiude i conti. Oltre al giapponese Nishida, decisivo il duo brasiliano Flavio-Borges (autore di 14 punti) al pari del redivivo Fromm. Per la Tonno Callipo il successo contro Taranto è il gustoso prologo dell'impegnativo percorso che riserva altre due gare ravvicinate e di fondamentale importanza per la permanenza nella categoria: domenica 13 febbraio contro Verona e tre giorni dopo contro Cisterna sempre al PalaMaiata.



I PROTAGONISTI-



Valerio Baldovin (Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « È stata una partita complicata dal punto di vista tecnico, ma anche dal quello emotivo considerata la posta in palio. Era fondamentale vincere e ci siamo riusciti. In generale abbiamo giocato una buona gara, nel set perso abbiamo fatto poco in fase break, soprattutto perché ci è mancata un po' di lucidità in difesa nelle situazioni in cui loro avevano palla staccata perché non abbiamo interpretato bene la situazione. Fra tre giorni ci aspetta un altro match importante e cercheremo di prepararci al meglio per continuare la risalita ».



Mirko Corsano (Direttore Sportivo Gioiella Prisma Taranto)- « Era una partita importante per entrambi i team, con in palio punti pesanti. Noi in alcune situazioni siamo stati poco determinati e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Il nostro percorso resta difficile come lo è stato fino a oggi: adesso abbiamo un trittico di partite molto impegnative da giocare come le altre; cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Il mio augurio è che questo derby del sud possa riproporsi il prossimo anno ».