In Superlega si gioca a Ravenna, Trento e Civitanova

ROMA - Mercoledì 2 marzo si recuperano tre match di Superlega rinviati a causa del Covid. Le tre sfide andranno in scena in contemporanea alle 20.30. In campo Ravenna e Piacenza per il recupero della 1a giornata di ritorno, Trento e Vibo per il recupero della 2a di ritorno, Civitanova e Cisterna per il mathc valido per 9a di ritorno.

Nel derby tra Consar RCM Ravenna e Gas Sales Piacenza, il team romagnolo ha avuto la meglio solo una volta in sei incroci. Centrare un exploit in una sfida così ripagherebbe staff e tecnici di un’annata non esaltante ma che ha dato la possibilità di mettere in vetrina tanti giovani talenti. L’ultima sconfitta è arrivata domenica in casa con Verona e la Consar RCM è ferma a 2 punti. Gli emiliani, invece, si presentano al Pala De Andrè per fare punti dopo un girone di ritorno sfuggito di mano (2 vittorie e 7 sconfitte). Il settimo posto lascia spiragli per un buon piazzamento nei Play Off, ma agli uomini di servono punti. Per gli ospiti vari record alla portata: Recine è vicino ai 1000 attacchi vincenti in Regular Season, Russell è ai 1500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari e ai 2000 attacchi punto in carriera.

Alla stessa ora, sul campo della BLM Group Arena, l’Itas Trentino riceve la visita della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che nel weekend ha interrotto in casa contro Perugia la striscia positiva di 10 punti costruita nei precedenti quattro match ed è undicesima in una classifica ancora tutta da decifrare in zona salvezza. I gialloblù hanno vinto 31 dei 37 precedenti con il Club calabrese. Inoltre, il sestetto di casa, reduce dalla vittoria corsara per 3-1 con Piacenza, ha messo in cassaforte 48 punti come Civitanova, ma è dietro ai marchigiani perché ha giocato due gare in più dei cucinieri vincendone una in meno. In Trentino si presentano da rivali tre ex: Candellaro, Nelli e Partenio. Lisinac intravede i 1000 punti tra le mura amiche, mentre tra gli ospiti Saitta festeggia la partita numero 300 in carriera.

Sempre alle 20.30, l’Eurosuole Forum ospita l’incontro tra Cucine Lube Civitanova, seconda forza della classifica, e la sorprendente Top Volley Cisterna, che domenica, dopo aver messo per due set Modena alle corde, quando sembrava a corto di energie e in balia dei gialli, ha trionfato al tie break. Un exploit servito a restare in corsa per i Play Off con gli stessi punti di Verona. I padroni di casa, imbattuti dal giro di boa grazie ai sette successi di fila nel girone di ritorno, vogliono incrementare un bottino cospicuo per tenere a bada Trento e Modena, ma anche per riavvicinarsi a Perugia. I pontini sono in fiducia e hanno battuto i biancorossi 9 volte in 56 confronti centrando anche vittorie pesanti ai Play Off, ma l’euforia per l’imminente ritorno in campo di Juantorena ha ricaricato le pile dell’entusiasmo ai biancorossi e ai tifosi di casa. Quattro gli ex: da una parte Sottile, ex bandiera dei laziali per oltre una decade, De Cecco e Zaytsev, dall’altra Baranowicz, per un biennio alla Lube.

CONSAR RCM RAVENNA – GAS SALES PIACENZA-

PRECEDENTI: 6 (1 successo Consar RCM Ravenna, 5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

EX: Enrico Cester a Ravenna nel biennio 2013/14-2014/15, Francesco Recine a Ravenna nel biennio 2019/20-2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 10 attacchi vincenti ai 1000, Aaron Russell – 3 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300, Aaron Russell – 14 attacchi vincenti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Luca Ulrich (Consar RCM Ravenna): « Cala il numero di partite e ci rendiamo conto che sarà sempre più difficile vincerne almeno una. A questo punto della stagione pensavamo e speravamo di averlo già fatto. Ma ci proveremo e non lasceremo nulla di intentato per cercare di salire questo ulteriore gradino. Quella di giocare già mercoledì contro Piacenza è un’ottima opportunità per rimanere concentrati e per rimettere subito in campo l’energia, la grinta e la voglia viste contro Verona, anche se siamo consapevoli della forza e della qualità di Piacenza. Per quanto mi riguarda spero in questo finale di stagione di riuscire a giocare con più continuità e di dimostrare di avere anche io fatto dei miglioramenti ».

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Per noi è il match con Ravenna è importante, abbiamo voltato pagina dopo la partita di Trento e vogliamo portare a casa tre punti. Siamo carichi e c’è tanta voglia di ripartire, non sarà una partita facile perché loro non hanno nulla da perdere e giocheranno a braccio libero, tirando tutto in battuta e giocando molto spavaldi. Noi dovremo pensare più a quello che facciamo in campo. Sicuramente il fattore mentale contribuirà molto, dobbiamo cercare di partire con lo stesso spirito del primo set con Trento e trovare continuità ».

ITAS TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA-

PRECEDENTI: 37 (31 successi Itas Trentino, 6 successi Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

EX: Davide Candellaro a Trento nel biennio 2018/19-2019/20, Gabriele Nelli a Trento dal 2012/13 al 2016/17 e nel 2018/19; Pier Paolo Partenio a Trento nel 2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Davide Saitta – 1 gara alle 300 giocate (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

In carriera: Srecko Lisinac – 12 punti ai 1000, Alessandro Michieletto – 26 punti ai 800 (Itas Trentino), Giovanni Maria Gargiulo – 6 punti ai 700 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « È una partita importante per entrambe le formazioni, che vogliono i tre punti in palio per continuare ad inseguire i propri obiettivi in campionato. Il calendario di questo periodo è particolarmente fitto e l’unica cosa da fare è pensare ad un appuntamento alla volta, in modo da non perdersi in altri pensieri e soprattutto focalizzarsi sulla prestazione e sul miglioramento del gioco di squadra ».

Davide Candellaro (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Dopo la partita persa con Perugia siamo usciti dal campo con la consapevolezza di aver giocato una buona pallavolo. Negli ultimi incontri si sono finalmente visti i frutti del lavoro svolto quotidianamente in palestra nei mesi di gennaio e febbraio, quando, si è fermata la girandola degli avvenimenti negativi. Ora siamo concentrati alla trasferta di Trento, una delle migliori squadre della SuperLega quindi dovremo spingere al massimo e cercare di sfruttare ogni occasione. L’atteggiamento deve essere lo stesso che abbiamo avuto con Perugia ossia che anche di fronte alle loro giocate perfette, noi dobbiamo resistere ed andare avanti per la nostra strada ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 56 (47 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Top Volley Cisterna).

EX: Luciano De Cecco a Cisterna (Latina) nel 2008/09; Daniele Sottile a Cisterna (Latina) dal 2010/11 al 2020/21, Ivan Zaytsev a Cisterna (Latina) nel 2007/08; Michele Baranowicz a Civitanova nel biennio 2013/14-2014/15.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Osmany Juantorena – 4 ace ai 400, 1 muro vincente ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Giacomo Raffaelli – 5 attacchi vincenti ai 500, Stephen Timothy Maar – 5 ace ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Robertlandy Simon – 3 punti ai 1900 (Cucine Lube Civitanova), Aidan Zingel – 5 ace ai 100 (Top Volley Cisterna).

Daniele Sottile (Cucine Lube Civitanova)- « I tanti anni con il Club laziale sono una parte importante della mia carriera, mi fa molto piacere per la società e i tifosi che Cisterna stia lottando per un posto nei Play Off. In SuperLega non ci sono mai partite facili, soprattutto ora perché tutti i team si giocano qualcosa di importante e non mollano mai. Per noi sarà una gara complicata, come quella di domenica a Taranto. Dovremo avere un buon approccio e fare molta attenzione. Questo è un torneo difficile, ma abbiamo fatto il callo alle difficoltà e cercheremo di dare tutto ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Di fronte a noi, già subito un’altra prova tosta come la trasferta di Civitanova dove andremo con qualche pensiero positivo in più e qualche preoccupazione in meno. Questo spero ci permetta di vivere un’altra grande serata, che a prescindere dal risultato deve essere condita da una nostra ulteriore buona performance. Vogliamo proseguire in questo finale di campionato, che ci sta vedendo protagonisti di una serie di buone prestazioni e di buoni risultati. Questo gruppo lo merita ampiamente, visto un po’ le sfortune e i grandi sacrifici che è stato disposto a fare durante tutta la stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI-

RECUPERO 1a GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Piacenza Arbitri: Piperata, Mattei

RECUPERO 2a GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Itas Trentino – Tonno Callipo Vibo Valentia Arbitri: Saltalippi, Pozzato

RECUPERO 9a GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna: Arbitri: Brancati, Frapiccini

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 61, Cucine Lube Civitanova 48, Itas Trentino 48, Leo Shoes PerkinElmer Modena 42, Allianz Milano 37, Vero Volley Monza 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 28, Verona Volley 24, Top Volley Cisterna 24, Gioiella Prisma Taranto 23, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Kioene Padova 21, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto, Kioene Padova.

2 incontri in meno: Cucine Lube Civitanova.

1 incontro in meno: Leo Shoes PerkinElmer Modena.