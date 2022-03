Una buona Ravenna si arrende a Piacenza

RAVENNA- La Gas Sales Bluenergy Piacenza supera in quattro set la Consar Ravenna, nel recupero della 2a giornata di Superlega, Il ritorno alla vittoria degli uomini di Bernardi non è stato certo facile perchè la già retrocessa formazione di Zanini ha lottato a lungo alla pari con Russell e compagni che hanno impiegato due ore per uscire dal campo con i tre punti potendo così dare un calcio alla crisi. Per i padroni di casa miglior prestazione stagionale in attacco di Luca Ulrich (16 punti, con 2 muri e 58% in attacco), presenza sempre più rilevante di Bovolenta (6 punti) ma anche la forza di un muro tornato efficace. Dall’altra parte della rete le tante frecce all’arco di Bernardi hanno permesso a Piacenza di venire a capo di una partita rognosa e di tornare al successo dopo tre ko di fila, con lo schiacciatore statunitense Russell decisivo nel quarto set, e una battuta fastidiosa che fa saltare la ricezione di casa. La Gas Sales Bluenergy conquista il primo set dopo essersi trovata a inseguire una Consar Rcm reattiva e determinata, con Klapwijk e Candeli in evidenza ma anche molto precisa in attacco, dove non fa segnare errori. La parità conquistata a quota 20 dopo avere lasciato sul terreno 6 battute sbagliate e 4 errori in attacco, dà lo slancio agli ospiti per vincere in volata al secondo set ball, con il contributo decisivo di Rossard e Recine. La Consar Rcm si vendica vincendo il secondo set allo stesso modo in cui Piacenza ha vinto il primo, inseguendo sempre l’avversario, rimontando un distacco importante (10-15), agganciando la parità a quota 21 e poi chiudendo al terzo set ball, con i punti di Vukasinovic e Comparoni ma un contributo rilevante di Ulrich (6 punti e 55% in attacco) e Bovolenta che piazza due muri che tengono Ravenna a -1. Nell’assoluto equilibrio del terzo set, lo scatto vincente di Piacenza è favorito da un punto di Rossard che vale il +2 (16-18) e da un ace di Stern (19-22): Klapwijk e Ulrich (6 punti e un monumentale 86% in attacco) riavvicinano Ravenna (22-23) che poi però si arrende a un errore al servizio e all’attacco vincente di Brizard. E l’equilibrio del quarto set è spezzato dall’accelerata di Piacenza che dal 14 pari sale al +3 (14-17) con due punti di Russell e un errore della squadra di casa, e poi va a chiudere con un ulteriore allungo nel finale, propiziato da Stern (3 punti in questo frangente, 12 complessivi e un match con il 64% in attacco).