Play Off 5° posto: deciso il calendario

ROMA- Domenica 17 aprile scatteranno i Play Off per il 5° posto, al quale parteciperanno le formazioni escluse dalle semifinali Play Off Scudetto. In palio c'è un posto nelle coppe europee del prossimo anno, la vincente infatti prenderà parte alla prossima Challenge Cup. Le sei squadre si sfideranno in un girone “solo andata”, al termine del quale le prime quattro classificate andranno a comporre il tabellone delle Semifinali.