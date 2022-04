Con Milano-Monza prendono il via i Play Off 5° Posto

ROMA- Sei formazioni a caccia di un posto in Europa. Scattano nel week end i Play Off per il 5° posto che regalerà, alla vincitrice la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Al torneo parteciperanno le quattro formazioni uscite di scena ai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca e per i due team che hanno chiuso la Regular Season in nona e decima posizione.

Cinque giornate di sola andata, con epilogo dopo due semifinali secche tra le prime quattro piazzate e una finale in gara unica.

Il girone si aprirà alle 20.30 di sabato 16 aprile sul campo dell’Allianz Cloud con il derby lombardo tra Allianz Milano e Vero Volley Monza, che hanno chiuso la Regular Season, rispettivamente, in quinta e settima posizione, per poi uscire di scena in due gare nei Quarti contro Modena e Civitanova. A due settimane dall’eliminazione meneghini e brianzoli cercano una partenza sprint a caccia di un posto in Challenge Cup, trofeo alzato al cielo dagli ambrosiani nella passata stagione. I rivali monzesi non sono stati da meno in Europa grazie alla CEV Cup conquistata poche settimane fa. Il sestetto milanese è avanti nel bilancio dei precedenti con 12 vittorie a 8 e si è aggiudicato i due incroci nella SuperLega 2021/22, ma vanta anche una vittoria nell’unico precedente ai Play Off 5° Posto, andato in scena nel 2015/16. Due gli ex: Daldello da una parte, Galassi dall’altra.



In programma domenica, alle 18.00, la sfida tra due squadre rimaste fuori per un soffio dai Play Off Promozione, Verona Volley e Gioiella Prisma Taranto, nona e decima al termine della stagione regolare. Il grande lavoro svolto da Radostin Stoytchev e Vincenzo Di Pinto ha permesso ai due team di sfiorare l’approdo agli scontri diretti per il titolo. Ora scaligeri e tarantini vogliono approfittare del nuovo inizio e si affrontano per la prima volta nell’ambito degli spareggi per la quinta posizione. Nei precedenti i veneti sono avanti con 8 vittorie a 4, mentre nella Regular Season 2021/22 i due Club hanno raccolto un successo a testa. Dopo la vittoria della Challenge Cup 2016, la città spera che il volley veronese torni alla ribalta in Europa. Taranto, che nella sua storia ha collezionato tre campionati di A2, vive questo percorso senza pressioni, ma con tanta voglia di iniziare bene. I padroni di casa ritrovano da rivali gli ex Alletti e Randazzo. Sul fronte ospite Gironi è a una gara dalle 100 in carriera.



Domenica, sempre alle 18.00, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra che più si è avvicinata al traguardo delle Semifinali Scudetto cedendo solo in Gara 3 dei Quarti con Trento, riceve la visita della Top Volley Cisterna, formazione battuta in due match da Perugia nei Quarti, ma capace di tenere sulle spine i Block Devils nel primo incontro della serie. Il collettivo piacentino ha chiuso al sesto posto la prima fase, quello pontino all’ottavo. Sono solo 7 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio di 4 affermazioni a 3 per gli emiliani, che lo scorso anno si sono aggiudicati lo scontro diretto con i laziali nel Girone dei Play Off 5° Posto. Una vittoria per parte, invece, nella Regular Season 2021/22. Tre gli ex: Cester e Stern da una parte, Baranowicz dall’altra. Tra gli ospiti Zingel dista un solo 1 punto dai 2000 in Italia e 3 ace dai 100.

LE TRE SFIDE-

ALLIANZ MILANO - VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 20 (12 successi Allianz Milano, 8 successi Vero Volley Monza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare – 2 in Regular Season (2 successi Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara nel girone 2015/16 (1 successo per Milano).

EX: Nicola Daldello a Monza Vero Volley nel biennio 2015/16-2016/17, Gianluca Galassi a Milano nel biennio 2016/17-2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Matteo Piano - 20 punti ai 100 (Allianz Milano); Donovan Dzavoronok - 7 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

In carriera: Yuki Ishikawa - 30 attacchi vincenti ai 1500, Leandro Mosca - 14 punti ai 500 (Allianz Milano); Thomas Beretta - 1 punto ai 2300 (Vero Volley Monza)



Nicola Daldello (Allianz Milano)- « Giochiamo questi Play Off 5° posto con tutte le nostre energie per riuscire ad arrivare in fondo, questo è il nostro obiettivo. Affrontiamo Monza che è una squadra che ha fatto un finale di campionato in crescendo e che ha vinto la Coppa CEV. Noi scenderemo in campo per iniziare questo girone con una vittoria, giocandoci le nostre carte. Sappiamo che loro punteranno molto sulla battuta, ma noi stiamo bene, abbiamo un buon livello di gioco e contiamo di fare una bella prestazione di squadra. In queste due settimane senza gare abbiamo lavorato per recuperare un po’ le energie, ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare questo match ».



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Al di là degli obiettivi o dell'obiettivo in particolare che è quello del raggiungimento del posto in Europa, questi Play Off 5° posto sono una opportunità interessante per tornare in campo, giocare e fare ulteriori step sulle cose sulle quali abbiamo lavorato nell'ultimo periodo. Può essere quindi anche questo un momento di crescita se viene utilizzato in tal senso. La squadra sta sicuramente meglio rispetto a dieci giorni fa: stiamo lavorando al completo, con una buona intensità. Milano durante la stagione ha saputo raggiungere un livello di gioco alto. Ci aspetta un derby, in uno dei tempi del volley lombardo: spero si possa fare una bella gara ».

VERONA VOLLEY - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 12 (8 successi Verona Volley, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare – 2 in Regular Season (1 successo Verona e 1 Successo Taranto).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/19, Luigi Randazzo a Verona nel 2016/17.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Giulio Sabbi - 24 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto)

In carriera: Luca Spirito - 3 muri vincenti ai 200 (Verona Volley), Gabriele Di Martino - 19 punti ai 1000, Fabrizio Gironi - 1 gara alle 100 giocate, - 5 punti ai 500, Giulio Sabbi - 5 punti ai 4100, Tommaso Stefani - 8 punti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).



Nathan Wounembaina (Verona Volley)- « Ci affacciamo a questa prima partita dei Play Off 5° Posto con la stessa carica con cui abbiamo conquistato la salvezza vincendo con Monza davanti al nostro pubblico. Non vogliamo assolutamente accontentarci, la nostra stagione non è finita, e l'obiettivo del 5° posto, che significherebbe un piazzamento nella prossima Challenge Cup, è alla nostra portata. Lotteremo fin da subito per arrivare fino alla finale e giocarci quest'opportunità. Con Taranto abbiamo un conto in sospeso, dopo il 3-0 che ci hanno rifilato in casa loro, e questo sarà un motivo in più per dare il massimo domenica e cercare subito i 3 punti ».



Marco Falaschi (Gioiella Prisma Taranto)- « Iniziamo questo torneo per il quinto posto, che potrebbe permetterci la qualificazione alla Challenge Cup. Proveremo a fare del nostro meglio in questo filotto di impegni ravvicinati per concludere questa stagione che ci ha visto raggiungere l’obiettivo della salvezza matematica con un turno di anticipo. Affronteremo Verona, arrivata nona in classifica al termine della Regular Season: gli scaligeri sono una delle formazioni maggiormente accreditate alla vittoria dei Play Off. Hanno in Mozic il loro attaccante migliore: occorrerà limitarlo il più possibile per conquistare il successo ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 7 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Top Volley Cisterna) .

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (1 successo Piacenza e 1 successo Cisterna).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara nel Girone 2020/21 (1 successo Piacenza).

EX: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/2019; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Oleg Antonov - 35 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Edoardo Caneschi - 11 punti ai 900, Enrico Cester - 17 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija - 11 punti ai 900, Francesco Recine - 27 punti ai 1500, Aaron Russell - 16 punti ai 2400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Aidan Zingel - 1 punto ai 2000, 3 ace ai 100 (Top Volley Cisterna).

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « In questo nuovo girone giocheremo tante partite molto impegnative a partire dalla prima con Cisterna il giorno di Pasqua. Sfrutteremo l’energia del PalaBanca al massimo per ripartire al meglio dopo la sconfitta con Trento, cercando di mantenere la grinta di Gara 2. Vogliamo ottenere un ottimo risultato per il futuro e la società: il quinto posto e la coppa europea sono sempre stati obiettivi stagionali. Eravamo consapevoli di come contro l’Itas Trentino fosse tosta, adesso giocheremo al massimo delle nostre possibilità ».

Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna)- « Non dobbiamo fare niente di diverso da quello fatto fin ora, manteniamo il nostro spirito e andiamo a giocarci tutte le partite di queste qualificazioni alla Challenge Cup, proprio come abbiamo fatto durante tutto l’arco del campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA PLAY OFF 5 POSTO-



Sabato 16 Aprile 2022, ore 20.30-



Allianz Milano - Vero Volley Monza Arbitri: Zavater, Braico



Domenica 17 Aprile 2022, ore 18.00-



Verona Volley - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Papadopol, Armandola

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Top Volley Cisterna Arbitri: Boris, Rossi

ANTICIPATA A SABATO 23 APRILE LA GARA TRA MONZA E VERONA-

La Lega Pallavolo Serie A informa che la gara tra Vero Volley Monza e Verona Volley, valida per la 2a giornata dei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca, in programma il 24 aprile 2022, è stata anticipata a sabato 23 aprile alle ore 18.00.