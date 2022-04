Play Off 5° posto: Piacenza-Monza per il primato

ROMA- Sarà un mercoledì intenso per le protagoniste dei Play Off che valgono il quinto posto e la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Alle 20.30 si disputeranno le partite del terzo turno. Dopo due giornate in testa alla classifica ci sono Piacenza e Monza sono in vetta a punteggio pieno, seguite da Verona e Cisterna a 3 punti, Milano e Taranto sono a secco. Dopo il 5° e ultimo turno le prime quattro classificate disputeranno le Semifinali in gara unica.



Scontro al vertice tra le due formazioni a 6 punti. Entrambe a punteggio pieno, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Vero Volley Monza sono pronte a sfidarsi nello scontro diretto di mercoledì con la certezza che la vincitrice del confronto chiuderà la serata in vetta solitaria. Gli emiliani, che vengono dalle vittorie nette con Cisterna in casa e con Taranto in Puglia, non hanno ancora ceduto nemmeno un set, mentre il sestetto brianzolo ha espugnato per 3-1 Milano e si è imposto con lo stesso risultato in casa contro Cisterna finendo così in seconda posizione solo per il quoziente set. Equilibrio assoluto nei precedenti 6 incontri, compresi i due faccia a faccia della Regular Season 2021/22.