Play Off 5° posto: in finale Cisterna e Piacenza

LE DUE SFIDE-

TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA-

La Top Volley Cisterna conferma il suo eccellente momento vincendo in quattro set la Semifinale Play Off 5° posto contro la Vero Volley Monza conquistando il diritto di contendere alla Gas Sales Bluenergy Piacenza il diritto di giocare nella Challenge Cup del prossimo anno. Partono bene i brianzoli che guadagnano un vantaggio di più quattro grazie alle giocate di Orduna e le bordate di Grozer, 4-8. Vantaggio incrementato dalla serie di battute di Galassi che mette in difficoltà la ricezione pontina e favorisce gli attacchi di Dzavoronok, 9-16. I ragazzi di coach Soli provano a reagire e la rimonta passa per l’opposto croato Petar Dirlic, in campo anche Rinaldi al posto di Raffaelli, 14-22. Chiude il primo set Grozer, 15-25. Inizio secondo set a favore della Top Volley che sbaglia poco e difende bene con un Cavaccini ispiratissimo, Baranowicz serve una palla con il contagiri per il punto di Maar, 10-5. Bossi chiude la porta in faccia a Beretta, muro vincente per il 16-10. Doppio Raffaelli, smarcato e cercato da Baranowicz con una magia mette a terra la palla del 18-12. Scambio lunghissimo chiuso da Maar, 19-12. Muro vincente di Bossi e Cisterna porta a casa il secondo set, 25-20. Inizio terzo set in perfetto equilibrio, giocato punto a punto, Maar sempre protagonista trova varchi inimmaginabili 9-9. Giacomo Raffaelli sfida la forza di gravità, rimane in aria per spingere la palla nel campo avversario, poi replica murando Grozer, 21-20. Chiude il set Maar con una pipe imprendibile, 25-22. Cisterna trova lo spunto giusto per iniziare bene anche il quarto parziale, Raffaelli di furbizia trova il mani out degli avversari, 6-2. Massimo vantaggio di più cinque per i padroni di casa con Dirlic che supera il muro avversario con un pallonetto, 12-7. Dzavoronok trova l’ace del pareggio, 15-15. Cisterna costretta ad inseguire, Maar trova il punto del pareggio, 19-19. Infrazione Monza, punto Cisterna, 24-24. Cisterna è in finale, punto di Zingel, 26-24.

I PROTAGONISTI-

Giacomo Raffaelli (Top Volley Cisterna)- « Ci stiamo allenando per raggiungere questi risultati. Non ci siamo mai fermati e penso che i frutti del lavoro siano sotto gli occhi di tutti. C'è qualcosa da migliorare in vista della finale. Sono contento per il titolo di MVP, un premio che condivido con tutta la squadra. Monza è partita forte, soprattutto nel servizio, poi abbiamo puntato i piedi ed è arrivato anche qualche errore degli avversari e siamo riusciti a giocare la nostra pallavolo ».



Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza)- « Per me è dura commentare questa sconfitta: loro hanno fatto una bella partita, noi ci abbiamo provato, ma siamo riusciti a essere efficaci soltanto nel primo set. Saremmo potuti andare al tie-break, abbiamo avuto la palla per riuscirci, ma non abbiamo fatto quello che dovevamo e loro, alla fine, hanno meritatamente vinto. Oggi siamo stati incapaci di prendere anche alcuni palloni semplici e loro hanno trovato sempre più fiducia. Abbiamo avuto le possibilità per esprimerci meglio. Probabilmente in questa stagione non abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere, anche se abbiamo vinto la CEV Cup. Mi dispiace davvero chiudere così ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (15-25, 25-20, 25-22, 26-24)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Maar 15, Zingel 6, Dirlic 17, Raffaelli 15, Bossi 7, Picchio (L), Wiltenburg 2, Cavaccini (L), Rinaldi 0. N.E. Giani. All. Soli.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 3, Davyskiba 12, Beretta 5, Grozer 19, Dzavoronok 16, Galassi 8, Gaggini (L), Karyagin 0, Federici (L), Katic 0. N.E. Galliani, Grozdanov, Calligaro. All. Eccheli.

ARBITRI: Saltalippi, Cappello.

NOTE – durata set: 24′, 30′, 28′, 32′; tot: 114′.

MVP : Giacomo Raffaelli (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 609

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VERONA VOLLEY-

La Gas Sales Bluenergy Piacenza batte Verona Volley 3-1 e si guadagna l’accesso alla Finale Play Off 5° posto. Venerdì, alle 20.45, al PalabancaSport arriverà Cisterna per la sfida decisiva che assegnerà un posto nella CEV Challenge Cup 2023. La partita sarà trasmessa in diretta RAI Sport. E’ questo il verdetto della Semifinale per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che cede il passo agli scaligeri solo nel terzo parziale (25-22, 25-11, 19-25, 25-19).

La sfida decisiva tra Piacenza e Verona che mette in palio un pass per la finale dei Playoff 5° Posto inizia su ritmi equilibrati, ma l’ace di Recine offre ai padroni di casa la prima vera opportunità per cercare la fuga. Lagumdzija sgancia una bomba che il muro scaligero non riesce a contenere, Mozic spara lungo fuori dai 9 metri e gli uomini di Bernardi volano a +3 sul tabellone. Ma il bomber sloveno si riscatta subito, abilmente smarcato da Spirito, e piazza un lungolinea imprendibile che consente agli ospiti di accorciare le distanze. Il turno al servizio di Max Holt mette sotto grande pressione i ricevitori scaligeri e Piacenza torna così saldamente al comando sul parziale di 15-10. Verona non riesce a reagire, faticando specialmente a muro, e gli ospiti continuano a martellare, soprattutto con i colpi di Lagumdzija e Russel. Brizard riceve palloni perfetti dai suoi ricevitori e capitalizza ogni giocata al meglio. I gialloblù stringono i denti e trovano un gran rimonta, brunciando 4 set point per Piacenza, ma alla fine è la formazione di casa a chiudere il set sul definitivo 25-22. L’ultimo punto lo mette a segno Caneschi con un pallonetto che coglie impreparata la retroguardia scaligera.

La ripartenza dei padroni di casa è bruciante anche nel secondo parziale: 2 ace di Lagumdzija allargano subito il divario sul tabellone per Piacenza sull’8-2, con Verona che non riesce a svoltare la situazione, soprattutto in fase di ricezione. Il mani out di Asparuhov riaccende le speranze dei gialloblù che dimezzano lo svantaggio e tentano di recuperare terreno, ma ancora una volta i padroni di casa chiudono le porte della loro metà campo alzando un muro invalicabile per Mads Jensen. 16-9 il punteggio. La galoppata dei biancorossi non accenna a fermarsi, e vanno a segno anche con due ace di Caneschi e Russel. Il 25-11 finale che consegna il 2-0 a Piacenza è emblematico di un set a senso unico.

Ma la riscossa di Verona arriva, e di forza: al rientro per il terzo set gli scaligeri cambiano marcia e volano subito a +3 con i colpi di un Asparuhov in grande spolvero, che mette a segno ben 4 ace personali. I gialloblù continuano a colpire forte, con i padroni di casa che sembrano impotenti sull’8-17. Lagumdzija sale in cattedra dai 9 metri e ancora una volta crea grosse difficoltà a Verona, favorendo un primo tentativo di recupero per i biancorossi, ma il monster block di Mozic riporta subito il possesso in mani veronesi. 16-21 il parziale. Gli uomini di Stoytchev sono indomabili e con il colpo out di Lagumdzija chiudono il set in loro favore per il 19-25 finale.

Verona cerca di confermare la strada intrapresa e parte subito forte, portandosi in vantaggio sul 3-5, grazie alle due murate di Asparuhov e Mozic, insuperabili da posto 4. Da qui va in scena un assolo rock del numero 9 gialloblù che mette a segno altri due monster block e un ace che consentono agli ospiti di allargare il divario sul tabellone. 7-11 il punteggio. Due colpi chirurgici di Russel dimezzano lo svantaggio piacentino e Stoytchev chiama subito time out per invertire la rotta e trovare il cambio palla. Ma i padroni di casa ne hanno di più e riescono ad agguantare pareggio e sorpasso sul 14-13 con il mani out d’esperienza di Russel su Jensen. Max Holt mette a segno un ace che coglie impreparato Mozic e porta i suoi sul momentaneo +3, ma il bomber sloveno si riscatta subito mettendo a terra un missile che spezza il muro avversario. Verona combatte, recupera terreno con una gran murata di Cortesia su Stern, ma continua ad essere sotto sul tabellone. Il doppio monster block di Caneschi e Russel dà la stoccata finale a Verona che non riesce più a rialzarsi. Il punto del 25-19 che consegna set e partita ai padroni di casa, e che mette di fatto fine alla stagione di Verona, arriva dalle mani dello stesso Russel che infila la difesa gialloblù per l’ennesima volta.



I PROTAGONISTI-



Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sono sorpreso e felice per questa titolo di MVP! È stata una partita veramente bella e piena di emozioni: soprattutto nel secondo set, in cui abbiamo dato il meglio e avevamo tanti punti di vantaggio. È calata l’attenzione nel terzo, Verona ha giocato bene, ma noi siamo stati bravi a recuperare nel quarto. Siamo migliorati a muro e li abbiamo colpiti di più in battuta, loro hanno staccato di più in ricezione e abbiamo trovato pochi palloni a muro, siamo così riusciti a casa portare questo set. Adesso siamo carichi per venerdì prossimo. Questa è una finale chiave per noi, ce la metteremo tutta con il calore del nostro palas ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Verona Volley)- « A fare la differenza oggi è stato l’infortunio di Luca Spirito perché avevamo impostato in nostro gioco su di lui e purtroppo i piani sono dovuti cambiare in corsa. Oltretutto avevamo fuori anche Qafarena e Aguenier, il che non ha aiutato in termini di soluzioni. A parte questo, Piacenza ha giocato molto bene soprattutto in battuta e ha meritato di vincere. Noi siamo stati bravi a resettare nel terso set. Una squadra come la nostra, così giovane, con tanti giocatori alla prima esperienza nel campionato italiano, il più difficile al mondo, ha meritato il rispetto del pubblico, che anche oggi ha fatto sentire la sua voce. Da domani penseremo alla prossima annata che sarà di un livello superiore. Grazie a tutti ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VERONA VOLLEY 3-1 (25-22, 25-11, 19-25, 25-19)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 6, Recine 11, Caneschi 13, Lagumdzija 16, Russell 16, Holt 9, Scanferla (L), Antonov 0, Catania (L), Stern 2, Rossard 1. N.E. Tondo, Pujol, Cester. All. Bernardi.

VERONA VOLLEY: Spirito 0, Asparuhov 17, Nikolic 0, Jensen 11, Mozic 16, Cortesia 3, Donati (L), Bonami (L), Vieira De Oliveira 0, Zanotti 4, Wounembaina 1. N.E. Magalini, Qafarena. All. Stoytchev.

ARBITRI: Caretti, Luciani.

NOTE – durata set: 30′, 21′, 29′, 26′; tot: 106′.

MVP : Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori : 1.142