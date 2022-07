Berger chiude il roster di Trento

TRENTO - Da oggi, nella lista ufficiale del roster del Trentino Volley, figura anche il nome del giovanissimo centrale Martin Berger.

Altoatesino, classe 2003, originario di Brunico, è stato prelevato nelle ultime ore dall’SSV Bruneck, società in cui aveva iniziato a giocare appena quattro stagioni fa; rappresenta un ulteriore prospetto italiano che staff dirigenziale e tecnico hanno voluto portare in prima squadra in vista della nuova stagione. Sino ad ora Martin aveva giocato al massimo nei campionati regionali di Serie C e D (nelle ultime due stagioni lo ha fatto nello Sport Team Südtirol di Bolzano), mettendo in mostra interessanti qualità fisiche che lo hanno portato a vivere l’estate in corso a Zocca (Modena), nei ranghi della Nazionale Italiana Under 20. Nell’organico a disposizione di Angelo Lorenzetti offrirà un’alternativa in più al centro della rete rispetto al confermatissimo terzetto Lisinac-Podrascanin-D’Heer, da cui potrà cogliere importante ispirazione.

«Oltretutto Liske è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti, sarà bellissimo poterci giocare insieme – ha spiegato Martin Berger dopo aver firmato il contratto – . Quando mi è arrivata la telefonata di Trentino Volley mi sono quasi spaventato: ho iniziato a giocare a pallavolo solo quattro anni fa e il salto in avanti che mi è stato prospettato è davvero notevole. Arrivo da una stagione di Serie C e la SuperLega è qualcosa di incredibile ed inaspettato per me, ma sono felicissimo per questa occasione. A Trento avrò l’opportunità di migliorare le mie qualità, sono pronto a dare tutto e a vivere al massimo questo sogno, anche perché so perfettamente di arrivare in un Club molto bravo a lanciare giocatori giovani nel panorama internazionale».

«Sono davvero felice che il mercato di Trentino Volley si sia chiuso oggi con un’operazione di questo tipo – sono parole dell’allenatore Angelo Lorenzetti – . Con l’arrivo di Berger ci garantiamo un giovane centrale di prospettiva che, pur non disponendo ancora di grande esperienza a certi livelli, ha saputo subito mettersi in evidenza con la Nazionale Under 20 grazie a doti fisiche e di apprendimento che fanno ben sperare per il suo futuro. Gli auguro di continuare la sua estate azzurra assieme a Laurenzano, in modo da arrivare a Trento con un bagaglio di competenze ed entusiasmo ancora maggiore».

Berger è il quarto giocatore altoatesino che approda in prima squadra, dopo Giannelli, Acuti e Dell’Osso, quest’ultimi due centrali come lui e protagonisti di un paio di apparizioni nel corso delle ultime stagioni. Vestirà la maglia numero 10, che in passato è appartenuta ad altri giovani come Lanza, De Paola e Fedrizzi ma anche a giocatori del calibro di Grebennikov e Richard Nemec.