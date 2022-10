Nicolas Marechal vestirà la maglia di Modena

MODENA- Andrea Giani ha una nuova alternativa in posto 4. La Valsa Modena ha ingaggiato l'esperto schiacciatore francese, classe 1987 Nicolas Marechal che torna in Italia dopo la positiva stagione vissuta a Ravenna nel 1978.

LA CARRIERA-

L’esperto schiacciatore transalpino ha iniziato la propria carriera nel Harnes Volley-Ball per poi vestire le maglie di Jastrz?bski W?giel, Skra Be?chatów, Asseco Resovia e Ural Ufa. Con la nazionale francese ha conquistato l’oro ai Campionati Europei 2015 e alla World League dello stesso anno, competizione in cui nel 2016 ha vinto la medaglia di bronzo.

LE PAROLE DI NICOLAS MARECHAL-

« Vestire la maglia di Modena è qualcosa di magico, non appena c'è stata la possibilità di venire a giocare al PalaPanini non me la sono fatta scappare, arrivo con la volontà di mettermi a disposizione di Coach Giani e dei miei compagni, alcuni dei quali molto giovani, spero di poter dare una mano soprattutto a loro. Il numero? Vestirò la maglia numero 4 che era di Petric, un grande giocatore e un grande uomo, sarà un onore scendere in campo con quel 4 sulle spalle ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DI ALBERTO CASADEI-

« Abbiamo cercato Nicolas Marechal perche cercavamo un giocatore che arrivasse a completare la nostra rosa nel rispetto del progetto sportivo che abbiamo in mente. Nicolas è un giocatore che porta esperienza, tecnica e agonismo, un giocatore che è stato scelto per aiutare la squadra in campo e per consentire ai nostri giovani di crescere nei tempi e nel modo migliore. Il nostro mercato e partito in ritardo rispetto alle altre squadre, abbiamo portato avanti una trattativa che al momento è ancora in standby, da lì la decisione di puntare su di un giocatore che siamo certi possa dare un contributo importante ».