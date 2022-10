Civitanova va sotto 2-0 ma poi supera Trento al tie break

TRENTO- All'inferno e ritorno per la Cucine Lube Civitanova che, nell'anticipo della 5a giornata, prima va sotto 2-0, giocando una pallavolo scialba e poco incisiva, e poi si rende protagonista di un'imperiosa rimonta che la porta al successo al 2-3 (25-17, 25-20, 22-25, 30-32, 13-15). La squadra di Blengini è riuscita nell'impresa sfuttando al meglio la serata particolarmente ispirata di Luciano De Cecco (MVP del match) particolarmente ispirato in regia e grazie ai correttivi apportati da Blengini che inserendo Garcia (16 punti per il portoricano) ha cambiato l'inerzia del match. Mille rimpianti per la squadra di Lorenzetti che non è riuscita a capitalizzare i 32 punti di uno scatenato Lavia e i 22 messi a segno da Michieletto.

Trento si dispone con Depalma in cabina di regia al posto dell’infortunato Sbertoli con Kaziyski, Michieletto e Lavia a mettere giù i palloni pesanti. Al centro si Lisinac e Podrascanin, il libero Laurenzano completa il 6+1

Lube in campo con De Cecco al palleggio per Zaytsev opposto, Yant e Bottolo in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero..

I gialloblù trovano un miglior impatto. Il regista Depalma centra un punto diretto a rete e sigla l’ace del +4 (10-6). I biancorossi faticano in ricezione, i trentini spingono con Michieletto al servizio (2 ace nei primi minuti) ed ermetici a muro (saranno 8 nel set). Sul 14-7 Blengini inserisce Nikolov per Bottolo, ma l’ex Podrascanin sbarra la strada alla Lube (15-7). Sul +10 gialloblù (17-7) esce Yant per D’Amico. Civitanova si riavvicina e il cubano riprende il suo posto (18-11), ma il solco è pesante e nel finale c’è gloria a muro anche per il neoentrato Dzavoronok prima dell’attacco sbagliato di Civitanova (25-17).

Nel secondo set resta in campo Nikolov. De Cecco prende per mano la Lube al servizio e Yant fa il resto (6-9), ma Trento ribadisce di essere in palla con un parziale di 4 a 0 (10-9). Puntuale la strigliata di Blengini al time out. I suoi tornano a macinare gioco rimettendo il naso avanti sull’ace di Nikolov (14-15). Le trame marchigiane sono preferibili nel secondo parziale, ma Trento mette la freccia per le imprecisioni di Civitanova e va in triplo vantaggio dopo il muro a uno di Lavia e il bolide di Kaziyski (21-18). Blengini inserisce Bottolo per Yant. La Lube si riavvicina (21-20), ma in volata a salire in cattedra (24-20) è Lavia (8 sigilli nel set con il 70%). Kaziyski firma il muro decisivo (25-20).

Nel terzo set c’è spazio per le belle giocate dei giovani d’oro Lavia e Bottolo. Dopo una manciata di scambi Blengini azzecca la carta Garcia in posto 2, ma a far strabuzzare gli occhi sono le difese dei due team (13-13). La Lube mette avanti il naso con l’ace di Nikolov e allunga col muro di De Cecco (13-15). Lorenzetti reagisce con l’innesto di Dzavoronok e, dopo un’infrazione (13-16) con l’ingresso di Cavuto. Blengini risponde con D’Amico sul 14-16 e Gottardo al servizio sul 14-17. Il muro-difesa gialloblù inizia a scollarsi, Garcia e Anzani infieriscono (17-23). Sul più bello Civitanova rallenta e incassa 5 punti di fila chiusi dall’ace di Prodascanin e dalla pipe di Michieletto (22-23). Chinenyeze sbroglia la matassa (22-24), capitan De Cecco riapre il match a muro (22-25).

A spaccare il quarto set è Chinenyeze (8-10), che si ripete a muro e in attacco (11-14). Kaziyski torna nel match dalla panchina, ma trova una Lube concentrata (13-17). Come nel set precedente l’Itas si rianima, ma questa volta raggiunge il pari con Lavia al culmine di uno scambio infinito (18-18). La Lube perde Chinenyeze per un problema al ginocchio. Al suo posto un motivato Diamantini. Nel momento più duro i campioni d’Italia gonfiano il petto con Garcia (mani out ed ace) e Bottolo (attacco vincente) per il +3 (18-21). Trento non molla e impatta (23-23). Il sestetto di casa annulla una palla set e si porta avanti con il suo capitano (25-24), ma il match ball sfuma sulla battuta out di Depalma (25-25). Nel finale rocambolesco, a suon di set ball e match balla annullati la Lube ritrova Chinenyeze e Yant per poi chiudere con il fiatone: Garcia capitalizza con il suo settimo punto una prodezza di Balaso, l’ace di Nikolov porta tutti al tie break (30-32) vanificando i 9 sigilli di Lavia.

In apertura di tie break Civitanova è più reattiva e ha un Nikolov al tritolo nelle mani (5-8), ma Trento risale fino al pari (9-9) che fa da preludio al sorpasso di Michieletto (10-9). L’uno-due di Diamantini e Garcia riporta avanti la Lube (10-11). La Lube accelera e vola con Nikolov sul +3 (10-13), ma il muro gialloblù non ci sta (12-13). Il solito Nikolov centra il diagonale (12-14). Alla seconda palla match chiude i conti Chinenyeze (13-15).

I PROTAGONISTI-

Daniele Lavia (Itas Trentino)-« È stata una partita bellissima e divertente, dispiace ovviamente averla persa ma credo che questa sera la prestazione sia stata eccezionale e possiamo ripartire per il futuro dal ritmo che abbiamo messo nelle gambe, perché lo step in avanti rispetto a Piacenza è stato importante ».

Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)- « La gara è iniziata in salita perché abbiamo commesso qualche errore di troppo, che sicuramente dovremo limare nel corso del nostro cammino in questa stagione. La squadra è stata ringiovanita, ma la mentalità della società è sempre la stessa. Noi giocatori con più esperienza dobbiamo fare da traino per consolidarla in campo. Quella di stasera è stata una vittoria a cui ha fornito un contributo decisivo tutta la rosa a disposizione del coach, nessuno escluso, quindi complimenti a tutti e avanti così. Ora pensiamo al prossimo impegno ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (25-17, 25-20, 22-25, 30-32, 13-15)

ITAS TRENTINO: Depalma 3, Michieletto 22, Podrascanin 9, Kaziyski 12, Lavia 32, Lisinac 7, Dzavoronok 2, Laurenzano (L), Nelli 0, Cavuto 0, D’Heer 0. N.E. Pace, Berger, Bernardis. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 4, Bottolo 10, Anzani 5, Zaytsev 5, Yant Herrera 5, Chinenyeze 14, Garcia Fernandez 16, D’Amico (L), Balaso (L), Nikolov 19, Diamantini 1, Gottardo 0. N.E. Ambrose, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Goitre, Giardini.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 35′, 43′, 22′; tot: 153′.

MVP: Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.712

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 5, Itas Trentino 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.