Vittorie casalinghe per Civitanova e Modena

ROMA- La 1° giornata di ritorno è partita all’insegna delle grandi. La Sir Safety Susa Perugia ha vinto senza problemi in casa della Vero Volley Monza, la Valsa Modena ha superato con massimo punteggio Padova, l’ Itas Trentino ha espugnato con grande sicurezza il PalaEstra di Siena, la Cucine Lube Civitanova ha avuto ragione in tre set della Gioiella Prisma Taranto. Nei match di ieri vittorie della Gas Sales Bluenergy Piacenza sul campo della WithU Verona. Colpo grosso della Top Volley Cisterna che, come all’andata ha ragione dell’Allianz Milano superandola in classifica.

LE DUE SFIDE DEL POMERIGGIO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Al primo battito del girone di ritorno della Regular Season la Cucine Lube Civitanova mette la spunta sulla sesta vittoria di fila tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca. La terza consecutiva in campionato grazie al 3-0 (25-20, 25-22, 35-33) confezionato contro la Gioiella Prisma Taranto all’Eurosuole Forum. Un successo da tre punti maturato con una buona prestazione dei campioni d’Italia, in difficoltà solamente nel finale.

Bravi ad amministrare il vantaggio nei primi due set, i biancorossi rischiano grosso dopo una flessione nel terzo parziale, ma nella volata rocambolesca riescono ad annullare 7 set point totali agli avversari per poi chiudere con quinto match point complessivo su un’azione thrilling (coach Di Pinto senza più chiamate per il Video Check) chiusa con il muro di Anzani su Loeppky, top scorer con 21 punti. Grande prova di Nikolov, premiato MVP con 14 sigilli (54% di efficacia e un muro). Ottima gestione dei palloni di capitan De Cecco, capace di mandare in doppia cifra quattro compagni in tre set. Prolifici Zaytsev (17) e Yant (13). Reattivi i centrali, bene la squadra in difesa e buon impatto dei giocatori subentrati. Mercoledì 21 dicembre (20.30) si torna in campo al palas contro Siena per il recupero dell'8° turno di andata.

Cucine Lube Civitanova in campo con De Cecco al palleggio per l’opposto Zaytsev, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso opposto. Tarantini disposti con l’ex biancorosso Falaschi al palleggio per l’opposto Stefani, in banda Antonov e Loeppky, al centro Alletti e l’altro ex Lube, Larizza. Nel ruolo di libero Rizzo.

Taranto tiene bene il campo in avvio e risponde colpo su colpo fino al doppio vantaggio biancorosso maturato grazie all’errore in attacco di Loeppky e al tocco beffardo di Zaytsev (11-9). Poi le stoccate di Nikolov e Yant, un pasticcio dei pugliesi, il tocco di Chinenyeze e un’infrazione tarantina valgono il + 7 che compromette il parziale (17-10). Civitanova lavora bene al centro e anche Anzani si mette in luce (21-14). Sulla serie al servizio di Alletti la Gioiella Prisma limita i danni (21-17), ma i biancorossi controllano e chiudono col mani out di Zaytsev (25-20). Padroni di casa solidi in ricezione e incisivi in attacco.

Nel secondo set la Lube parte a razzo e vola sul 10-6 dopo il bolide di Nikolov, l’ace di Zaytsev e il successivo mani out dello Zar (10-6). Il sestetto di Di Pinto rialza la testa (12-10) e trova l’aggancio a quota 16 per poi mettere il naso avanti (16-17) spingendo Blengini a un provvidenziale time out. Civitanova trova l’uno-due del controsorpasso con Nikolov (18-17), mentre Chinenyeze realizza 2 punti in pochi scambi (21-19). Il buon lavoro del muro e il mani out di Nikolov mettono alle corde Taranto (24-21), che soffre in difesa e cede 25-22 per la giocata del bulgaro (9 punti nel set con 67% di positività e 1 block)

Un’altra accelerazione biancorossa nel terzo set, caratterizzato dall’ingresso di Ekstrand tra gli ospiti dopo pochi scambi, si concretizza nel +5 (11-6) dopo una serie coronata dall’attacco ficcante di Yant e l’ace di De Cecco. Gli ionici rosicchiano tre punti (15-13), gli uomini di Blengini stringono i denti e rinunciano per qualche scambio a Nikolov con il proposito di difendere, ma incassano due ace fatali targati Antonov (17-17), con la Prisma che mura Yant e mette il naso avanti (18-19). Con l’ingresso di Bottolo la Lube prova a reagire, ma Taranto è sul pezzo (19-21). Sul 22-24 Nikolov e Bottolo trovano i colpi del pareggio ed Ekstrand spara fuori per il 25-24 marchigiano. Antonov annulla il match point (25-25). Poi Taranto si vede annullare per altre 5 volte il set point (30-30). Civitanova spreca altri tre match point (33-33). Lo Zar va a segno in attacco e il muro finale di Anzani chiude i conti (35-33).

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « I ragazzi sono stati bravi, perché continuare a interpretare bene l’inizio delle partite è una sfida che abbiamo accettato e stiamo onorando al meglio, sia sotto il profilo della mentalità che da quello dell’atteggiamento. Poi sapevamo anche che Taranto non avrebbe mollato, sullo 0-2 come quando erano sotto nel terzo set. Hanno buoni battitori, e proprio con la battuta sono riusciti a riaprire la gara, che ha poi registrato un finale thrilling. La nota positiva di oggi? Sicuramente la vittoria, ma anche il fatto che nel terzo set, in un momento in cui la situazione si stava facendo complicata per noi, siamo riusciti a rimanere lì con la testa, portando a casa il risultato. Ora pensiamo alla sfida di mercoledì con Siena, da affrontare col coltello fra i denti, con la consapevolezza che avremo davanti a noi ottimi giocatori. Dovremo fare una gara buona dal punto di vista tecnico e da quello dell’approccio, ci sarà sicuramente da soffrire ».

Hampus Ekstrand (Gioiella Prisma Taranto)- «Penso che potevamo sicuramente fare di più, specialmente nel 3 set, commettere meno errori ma avere fiducia l’uno nell’altro poteva aiutarci, soprattutto nel fondamentale della difesa dove abbiamo peccato. Quando sono entrato ero un p0’ nervoso, ma i compagni mi hanno aiutato e sono stati molto accoglienti in campo, così ho preso sempre più fiducia e ho trovato spazio in questo 3 set molto combattuto ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-20, 25-22, 35-33)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Yant Herrera 13, Anzani 6, Zaytsev 17, Nikolov 14, Chinenyeze 11, Garcia Fernandez 0, Balaso (L), D’Amico (L), Bottolo 3. N.E. Ambrose, Diamantini, Gottardo, Sottile. All. Blengini.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Loeppky 21, Larizza 9, Stefani 5, Antonov 10, Alletti 4, Pierri (L), Rizzo (L), Ekstrand 6, Andreopoulos 0, Cottarelli 0. N.E. Gargiulo. All. Di Pinto.

ARBITRI: Saltalippi, Piperata.

NOTE – durata set: 30′, 28′, 44′; tot: 102′.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 1.303

VALSA GROUP MODENA - PALLAVOLO PADOVA-

Il girone di ritorno si apre con tre punti per i gialli di Andrea Giani. La Valsa Group Modena supera la Pallavolo Padova in tre set tra le mura amiche al termine di una partita spigolosa e combattuta in tutti i parziali. Il team di casa parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Padova schiera Saitta-Petkovic, Takahashi-Desmet schiacciatori, Volpato-Crosato centrali con Zenger libero. Il match si apre nel segno dell’equilibrio, 7-6. Piazza il break Modena che va sul 14-11 grazie a un ottimo sideout e a una buona fase muro difesa. Strappa ancora la Valsa Group, 19-14 con doppio ace di Lagumdzija. Takahashi guida la rimonta di Padova che si porta sul 21-20. L’ace di Sanguinetti chiude il primo set 25-23. Il secondo parziale inizia sulla falsariga del primo, poi Modena scappa sul 21-16 e chiude il parziale 25-20 arginando i tentativi di rimonta dei veneti. Il terzo parziale vede gli emiliani andare sul 16-15 e poi sul 21-18 con qualche brivido nel finale. Modena la spunta 25-23 e chiude il match 3-0.



I PROTAGONISTI-



Salvatore Rossini (Valsa Group Modena)- « Siamo stati bravi a controllare la gara, loro sono stati sempre attaccati. Padova è una squadra che difende molto bene e ha ottimi giocatori, lo sapevamo. Siamo stati bravi a non innervosirci nelle azioni lunghe e questo non era scontato ».

Davide Gardini (Pallavolo Padova)- « Abbiamo fatto una buona gara, è un peccato uscire a mani vuote anche oggi. Abbiamo dimostrato di essere vicini a questo tipo di squadre, purtroppo però non basta per portare a casa punti. Ora incontreremo la Lube, scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento, sperando che la prossima volta ci permetterà di portare a casa qualcosa di buono per la classifica ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-23, 25-20, 25-23)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth 11, Sanguinetti 14, Lagumdzija 19, Rinaldi 6, Stankovic 5, Salsi 0, Sala 1, Rossini (L). N.E. Gollini, Bossi, Pope, Krick, Marechal. All. Giani.

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 1, Desmet 5, Volpato 3, Petkovic 15, Takahashi 17, Crosato 4, Zenger (L), Guzzo 0, Gardini 3, Zoppellari 0, Canella 1, Asparuhov 0. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.

NOTE - durata set: 26', 24', 30'; tot: 80'

MVP : Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)

Spettatori : 4207

I RISULTATI-

Vero Volley Monza-Sir Safety Susa Perugia 0-3 (19-25, 22-25, 20-25);

Emma Villas Aubay Siena-Itas Trentino 0-3 (18-25, 13-25, 17-25);

Top Volley Cisterna-Allianz Milano 3-1 (25-21, 20-25, 25-23, 25-20) Giocata ieri;

WithU Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 23-25) Giocata ieri;

Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-20, 25-22, 35-33);

Valsa Group Modena-Pallavolo Padova 3-0 (25-23, 25-20, 25-23)

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 36, Valsa Group Modena 23, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, Cucine Lube Civitanova 20, WithU Verona 19, Top Volley Cisterna 18, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 12, Pallavolo Padova 9, Gioiella Prisma Taranto 9, Emma Villas Aubay Siena 6.

1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Emma Villas Aubay Siena;

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2022 Ore: 18.00-

Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena;

Allianz Milano-Vero Volley Monza;

Gioiella Prisma Taranto-Top Volley Cisterna;

Itas Trentino-WithU Verona;

Sir Safety Susa Perugia-Emma Villas Aubay Siena