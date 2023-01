La 4a giornata si apre con Taranto-Verona

Quella fra Taranto e Verona si affrontano per la 15a volta, con gli scaligeri avanti per 9 successi a 5 nei precedenti confronti, anche se all’andata sono stati gli uomini di Vincenzo Di Pinto a far festa all’ombra dell’Arena grazie a un successo centrato al fotofinish. In classifica ci sono 9 lunghezze di differenza tra le due squadre, il collettivo veneto, allenato da Radostin Stoytchev, occupa al momento l’ottavo posto a 19 punti dopo una flessione che è costata molto, tanto che gli scaligeri sono ancora a secco nel girone di ritorno. I padroni di casa sono undicesimi a quota 10 e vengono dalla sconfitta per 3-1 a Monza dopo l’impresa quasi riuscita con Cisterna e poi sfumata al tie break. Gli ospiti ritrovano un ex da rivale, Aimone Alletti. In odore di record Jacopo Larizza, a 2 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season.



Domenica i riflettori dell’Eurosuole Forum si riaccendono alle 15.30 per la sfida n. 22 tra la Cucine Lube Civitanova e la Vero Volley Monza. I biancorossi hanno battuto i brianzoli 19 volte, ma le uniche 2 vittorie del team lombardo sono recenti e risalgono alla penultima Semifinale di Del Monte® Coppa Italia, giocata all’Eurosuole Forum, e al confronto andato in scena all’Arena di Monza nell’attuale Regular Season. In casa Lube è tornato il sereno dopo il successo a Lisbona, il quinto in cinque gare di Champions League, valso il pass per i Quarti e servito a cancellare i passi falsi con Milano in Coppa Italia e a Modena in SuperLega. Sul fronte opposto il 3-1 contro Taranto e l’ingaggio dello schiacciatore cubano con passaporto italiano Yosvany Hernandez, reduce dall’esperienza in Cina e abile anche come opposto, hanno dato carica ai lombardi, al momento fuori dalla zona Play Off e con Grozer indisponibile. Più in alto i cucinieri, slittati però al terzo posto nell’ultimo turno. Da una parte Barthelemy Chinenyeze è alla presenza n. 100 tra SuperLega e Coppa Italia, dall’altra Stephen Maar insegue il punto n. 2000 In Italia.



I campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia procedono a gonfie vele un’annata che sin ora non ha conosciuto ostacoli. Grazie al successo di mercoledì a Lubiana, i Block Devils hanno vinto la Pool D in anticipo con cinque successi, staccando il pass per i Quarti di Champions League. Anche in campionato (titolo d’inverno) e nelle altre competizioni (trionfo in Supercoppa, accesso alla F4 di Coppa Italia e titolo di Campioni del Mondo per club) la formazione di Andrea Anastasi si dimostra superiore alle rivali, ma la Pallavolo Padova ha il compito di crederci. Domenica, alle 18.00, il sestetto di Jacopo Cuttini vuole impensierire la formazione umbra al PalaBarton con il giusto approccio mentale. Nell’ultimo turno i perugini hanno espugnato Verona con il massimo scarso incrementando i punti in classifica, la formazione veneta ha superato al tie break Cisterna superando Taranto in classifica e prendendosi il decimo posto a quota 11. Nel girone di andata la Sir aveva espugnato Padova per 3-1 in rimonta. L’unico ex della contesa è Davide Saitta. Simone Giannelli e Roberto Russo a caccia di “ace da record”.



Telecamere di Rai Sport all’Allianz Cloud per la sfida delle 18.00 tra Allianz Milano e Valsa Group Modena. La settima forza della classifica ospita il Club al secondo posto nell’attuale Regular Season per lo scontro diretto numero 27 (bilancio globale di 20 vittorie a 6 per gli emiliani). I meneghini, vittoriosi all’andata nel match del PalaPanini, a fine 2023 hanno centrato la qualificazione alla F4 di Del Monte® Coppa Italia SuperLega per il secondo anno di fila, mentre nel nuovo anno sono tornati al successo in campionato nella trasferta a Siena, mentre gli emiliani sono caduti nei Quarti di Coppa Italia come lo scordo anno e mercoledì hanno ceduto al tie break in Germania senza compromettere la qualificazione ai Quarti di CEV Cup, alla portata nel ritorno al PalaPanini. I gialli corrono in SuperLega, come dimostrano i tre successi per 3-0 nel girone di ritorno valsi il secondo posto. Tanti gli ex: Yuki Ishikawa (21 punti ai 2000 in carriera), Matteo Piano e Paolo Porro, così come coach Roberto Piazza, hanno trascorsi modenesi, Elia Bossi e coach Andrea Giani hanno avuto esperienze a Milano.



Alle 20.30 di domenica, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, salita a 25 punti dopo il colpaccio a Trento, con relativo aggancio ai gialloblù, e protagonista di una gara esemplare martedì nell’andata del Play Off di CEV Cup a Galati, affronta tra le mura amiche una Emma Villas Aubay Siena a caccia di punti salvezza. La compagine toscana è ultima in classifica a 6 punti, e va in cerca della vittoria che manca dall’ultima giornata di andata, l’11 dicembre in casa contro Monza. Gli emiliani, che hanno vinto l’unico precedente e schierano in posto 2 Yuri Romanò, terminale offensivo senese per un biennio, si sono dimostrati più forti degli acciacchi grazie a un leader come Robertlandy Simon, oltre ai numeri del già citato Romanò e di una rosa profonda che ha saputo sopperire agli infortunati Lucarelli e Leal. Proprio lo schiacciatore cubano-brasiliano Yoandy Leal riceverà nel pre-gara il premio di Credem Banca MVP di dicembre, nel giorno della sua gara numero 100 in Regular Season.



Sfida delicata alle 20.30 di domenica. Reduce da due vittorie e una sconfitta di misura, ma sempre a punti nel girone di ritorno, la Top Volley Cisterna ha superato l’eliminazione nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia, ma si ritrova a doversi difendere dall’assalto dell’Itas Trentino. Dopo le prove di forza a Siena e in casa con Verona, il sestetto ospite è inciampato in 4 set alla BLM Group Arena con Piacenza perdendo l’occasione di scavalcare Civitanova al terzo posto, ma poi ha travolto il Menen in Belgio procurandosi il pass per i Quarti di Champions League. Sesti in campionato, i pontini distano quattro lunghezze da Trento, quarta a quota 25 in coabitazione con la Gas Sales Bluenergy. Sul fronte casalingo, un successo darebbe smalto al team di Fabio Soli perché limerebbe il vantaggio costruito da una rivale diretta e coinciderebbe con la decima affermazione dei laziali sui gialloblù in 45 sfide. Record in vista per gli atleti dell’Itas: nelle stagioni regolari Alessandro Michieletto è a 14 punti dai 1000, Matey Kaziyski a 2 attacchi vincenti dai 3000 e a 1 ace dai 400.

GIOIELLA PRISMA TARANTO - WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 14 (5 successi Gioiella Prisma Taranto, 9 successi WithU Verona)

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Noumory Keita - 7 punti ai 200, Maksim Sapozhkov - 38 punti ai 300 (WithU Verona); (WithU Verona); (WithU Verona).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Maksim Sapozhkov - 10 punti ai 300 (WithU Verona).

In Regular Season: Jacopo Larizza - 2 attacchi vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Aimone Alletti - 4 battute vincenti ai 200, Oleg Antonov - 10 punti ai 1800 (Gioiella Prisma Taranto), John Gordon Perrin - 1 punto ai 400, Maksim Sapozhkov - 10 punti ai 300 (WithU Verona).



Tommaso Stefani (Gioiella Prisma Taranto)- « Sarà un match determinante, come penso un po’ tutti in questa stagione, ogni singolo punto è importante e questa partita non meno delle altre, dobbiamo tenerla molto in considerazione. Ci stiamo preparando bene così come ogni settimana, prendendo spunto e imparando da quello che abbiamo sbagliato la settimana prima ma anche cogliendo quello che di positivo siamo riusciti a fare. In ogni partita ci imponiamo di migliorare sia in allenamento che in campo ».

Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « Taranto ha saputo batterci in casa nel girone di andata, ora gioca ancora meglio, ha alzato le percentuali, soprattutto in attacco. Nel campionato italiano non esistono partite facili, tutte sono delle battaglie. Solo Perugia è superiore, le altre variano solo di due, tre punti. Nelle ultime settimane non eravamo al nostro massimo livello per alcune circostanze che si sono verificate, ora spero di avere tutti i giocatori a disposizione e di andare a Taranto con una squadra compatta e preparata per la sfida. Noi dobbiamo entrare in campo con una sola idea: ogni punto in più nel set dobbiamo ottenerlo. Mi aspetto la grinta, tutto il resto viene di conseguenza ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 21 (19 successi Cucine Lube Civitanova, 2 successi Vero Volley Monza)

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Marlon Yant Herrera - 17 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Stephen Maar - 23 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Gabi Garcia Fernandez - 4 punti ai 100 , Marlon Yant Herrera - 14 punti ai 100, Ivan Zaytsev - 34 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Stephen Maar - 23 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

In carriera: Barthelemy Chinenyeze - 1 gara alle 100 giocate (Cucine Lube Civitanova); Stephen Maar - 1 punto ai 2000, Arthur Szwarc - 4 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza).



Francesco D'Amico (Cucine Lube Civitanova)- « A Lisbona siamo stati bravi con il nostro gioco a far sembrare semplice un match che in realtà presentava diverse insidie. Ora torniamo all’Eurosuole Forum, arriva una rivale impegnativa come Monza, che all’andata ci ha fatto male dai nove metri. Cercheremo di prendere le contromisure e limitarli in battuta. Dopo la sconfitta a Modena vogliamo riprendere la marcia in SuperLega e il doppio turno casalingo, seppur contro rivali preparate come Monza e Trento, offrirà due chance per prendere punti importanti davanti ai nostri tifosi e capire bene il nostro reale livello ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Siamo molto contenti del periodo che stiamo vivendo, sia per il lavoro che stiamo svolgendo che per i risultati che stanno arrivando. Ci aspetta ora una gara complicata, come tutte del resto, contro una Civitanova giovane ma di grande talento. Dovremo essere continui ed efficaci in battuta, fondamentale che all'andata fu determinante quanto il calore del nostro pubblico. Il 3-0 firmato fu una piccola sorpresa, dato che eravamo in un tunnel, con l'esordio di Zimmermann in regia che fu molto importante per noi. Cercheremo di offrire una prestazione di alto livello nella fase side-out, credendo prima di tutto nelle nostre possibilità: la chiave di tutto ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA - PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 23 (20 successi Sir Safety Susa Perugia, 3 successi Pallavolo Padova)

EX: Davide Saitta a Perugia nel 2010/2011.

A CACCIA DI RECORD: .

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Kamil Rychlicki - 14 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia); Asparuh Asparuhov - 12 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Wilfredo Leon Venero - 29 punti ai 200, Roberto Russo - 19 punti ai 100, Kamil Rychlicki - 4 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia); Asparuh Asparuhov - 12 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In Regular Season: Kamil Rychlicki - 4 ace ai 100, - 2 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia). Davide Saitta - 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova);

In carriera: Simone Giannelli - 1 muro vincente ai 400, Roberto Russo - 1 muro vincente ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Asparuh Asparuhov - 18 punti ai 700, Dusan Petkovic - 5 ace ai 100 (Pallavolo Padova).



Stefano Mengozzi (Sir Safety Susa Perugia)- « Rientrati da Lubiana abbiamo avuto un giorno e mezzo per recuperare bene le energie, poi siamo tornati in palestra per cercare di preparare al meglio la partita che ci attende domenica contro Padova. Loro probabilmente, nonostante la lotta salvezza nella quale sono coinvolti, verranno al PalaBarton per giocarsela senza troppe pressioni, noi dovremo cercare di imporre il nostro gioco fin dall’inizio, soprattutto in battuta come ci è riuscito piuttosto bene anche nell’ultima di Champions. Bisognerà poi prestare sicuramente attenzione alla diagonale di posto due Saitta-Petkovic, entrambi giocatori di grande esperienza del nostro campionato, ed alle giocate del giovane giapponese Takahashi ».

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Ragioniamo partita per partita. A Perugia sappiamo che partita ci aspetta, la affronteremo come le altre, sapendo che abbiamo di fronte i campioni del mondo. Non dobbiamo avere paura, vogliamo avere coraggio e provare a creare loro qualche problema. Il nostro obiettivo è quello di avere sempre un atteggiamento propositivo, con la volontà di fare punti a prescindere dall'avversario ».

ALLIANZ MILANO - VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 26 (6 successi Allianz Milano, 20 successi Valsa Group Modena)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/2015; Matteo Piano a Modena nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Paolo Porro a Modena nel 2020/2021; Elia Bossi a Milano nel 2018/2019 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/2017; Andrea Giani a Milano nel 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Agustin Loser - 18 punti ai 100 (Allianz Milano); Adis Lagumdzija - 37 punti ai 300, Dragan Stankovic - 18 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Yuki Ishikawa - 26 punti ai 200, Agustin Loser - 15 punti ai 100, Marco Vitelli - 3 punti ai 100. (Allianz Milano); Adis Lagumdzija - 22 punti ai 300; Dragan Stankovic - 12 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

In Regular Season: Matteo Piano - 19 attacchi vincenti ai 1000, - 3 ace ai 100 (Allianz Milano); Elia Bossi - 7 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera: Yuki Ishikawa - 21 punti ai 2000, Jean Patry - 4 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano), Tommaso Rinaldi - 16 punti ai 500 (Valsa Group Modena).



Agustin Loser (Allianz Milano)- « Quella di domenica sarà una gara difficile, Modena sta facendo molto bene, penso che stiano trovando ottime soluzioni alternative di gioco. Giocheremo in casa nostra, penso che anche noi stiamo facendo vedere il nostro potenziale, sarà sicuramente una grande sfida. Lavoreremo per replicare il risultato del girone di andata, di sicuro dobbiamo preparare una buona partita, sapendo che è una squadra tosta, come lo siamo noi d’altronde. Di sicuro il servizio e l’attacco saranno importanti, continueremo con le sessioni video e analizzeremo ogni aspetto per arrivare pronti domenica ».

Adis Lagumdzija (Valsa Group Modena)- « Contro Milano sarà una partita difficile, sicuramente la sconfitta in CEV Cup ci lascia un morale diverso rispetto a prima, ma vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. Siamo pronti ad approcciare questa gara per giocare una bella pallavolo, come contro Civitanova ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Yuri Romanò a Siena nel 2019/2020, 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Yoandy Leal - 16 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Mazzone - 13 punti ai 100, Giulio Pinali - 15 punti ai 200, Maarten Van Garderen - 18 punti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Yoandy Leal - 16 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Mazzone - 13 punti ai 100 Giulio Pinali - 15 punti ai 200, Maarten Van Garderen - 18 punti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).

In Regular Season: Yoandy Leal – 1 gara alle 100 partite giocate, Robertlandy Simon - 3 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Omar Biglino - 18 punti ai 1000, Nemanja Petric - 16 attacchi vincenti ai 2000 (Emma Villas Aubay Siena).

In carriera: Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 11 punti ai 900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Mazzone - 20 attacchi vincenti ai 1500, Maarten Van Garderen - 21 attacchi vincenti ai 1500, - 2 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena).



Luka Basic (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo questo viaggio in Romania parecchio tosto dobbiamo rassettare subito tutto e rituffarci nel giusto modo nel campionato, il calendario è molto impegnativo ma è così per tutte le squadre. Affronteremo una squadra ferita, che ha voglia di fare unti per migliorare una classifica che magari non rispecchia le qualità della squadra. In questo momento squadre come Siena sono le più pericolose anche per è composta da giocatori di qualità. Ci aspettiamo una partita non semplice, dovremo essere bravi ad affrontarla con concentrazione sapendo che ci sarà da combattere. Io sto bene, sono contento di potere giocare con una certa continuità e ancora più contento che la squadra vinca, cerco di dare il massimo ogni volta che sono chiamato in causa, sono qui per questo ».

Fabio Mechini (Vicepresidente Emma Villas Aubay Siena)- « Questo non è un ottimo momento per la squadra e per la società. Veniamo da molte sconfitte, non possiamo attenderci miracoli. Ma ci aspettiamo che a Piacenza si scenda in campo con la massima determinazione per mostrare la migliore pallavolo possibile. Contro Milano non siamo riusciti a farlo, mi auguro che si riesca a farlo contro quella che è comunque un’ottima squadra come la Gas Sales Bluenergy. L’auspicio è che si esca dal campo con l’orgoglio di avere giocato a testa alta, tentando di giocare la partita alla pari. Mancano 8 partite alla fine della regular season, quindi ci sono otto possibilità di fare punti per la nostra classifica. Abbiamo ancora tanti scontri diretti da giocare, la matematica non ci condanna e tutto dipende da noi ».

TOP VOLLEY CISTERNA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 44 (9 successi Top Volley Cisterna, 35 successi Itas Trentino)

EX: Aidan Zingel a Trento nel 2017/2018; Oreste Cavuto a Cisterna nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Efe Bayram - 14 punti ai 100, Petar Dirlic - 32 punti ai 300, Denys Viktorovic Kaliberda - 22 punti ai 100, Andrea Rossi - 14 punti ai 100, Marko Sedlacek - 14 punti ai 200, Aidan Zingel - 15 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Daniele Lavia - 8 punti ai 200, Marko Podrascanin - 5 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Efe Bayram - 8 punti ai 100, Petar Dirlic - 25 punti ai 300, Denys Viktorovic Kaliberda - 16 punti ai 100, Andrea Rossi - 10 punti ai 100, Marko Sedlacek - 12 punti ai 200, Aidan Zingel - 5 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Oreste Cavuto - 8 punti ai 1000, Matey Kaziyski - 2 attacchi vincenti ai 3000, - 1 ace ai 400, Alessandro Michieletto - 14 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok - 2 ace ai 200, Srecko Lisinac - 26 punti ai 1000, Riccardo Sbertoli - 4 ace ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Michele Baranowicz - 6 punti agli 800, Petar Dirlic - 21 punti agli 800 (Top Volley Cisterna), Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).



Damiano Catania (Top Volley Cisterna): “Sicuramente contro Trento sarà una gara molto complicata. Loro vengono da una sconfitta in casa contro Piacenza, noi vogliamo rifarci della partita persa a Padova, eravamo partiti bene poi siamo calati. Giochiamo in casa e proveremo a mettere il favore campo dalla nostra, loro sono una corazzata, hanno un ottimo sistema muro difesa, anche il nostro funziona bene, ma loro hanno anche molti attaccanti che possono far male soprattutto su palla alta. Dobbiamo trovare un buon ritmo su muro-difesa e cercare di staccarli in ricezione e provarli poi a metterli in difficoltà con il nostro contrattacco. Queste saranno le chiavi di lettura della partita”.

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Il match di Cisterna arriva in un momento ricchissimo di impegni e di viaggi: siamo reduci dalla trasferta in Belgio per la Champions League e nel prossimo weekend ci attenderà il viaggio a Civitanova. In questi casi è bene quindi non lasciare nulla al caso ed arrivare ad ogni appuntamento particolarmente concentrati, anche perché al termine della Regular Season mancano solo otto partite e ogni squadra vuole raccogliere il massimo per ottenere un buon piazzamento ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 14 gennaio 2023, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto - WithU Verona Arbitri: Boris, Caretti



Domenica 15 gennaio 2023, ore 15.30

Cucine Lube Civitanova - Vero Volley Monza Arbitri: Carcione, Puecher

Domenica 15 gennaio 2023, ore 18.00-

Sir Safety Susa Perugia - Pallavolo Padova Arbitri: Cavalieri, Zavater

Allianz Milano - Valsa Group Modena Arbitri: Lot, Brancati

Domenica 15 gennaio 2023, ore 20.30-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Rossi, Frapiccini



Top Volley Cisterna - Itas Trentino Arbitri: Canessa, Luciani



LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 42, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Itas Trentino 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Top Volley Cisterna 21, Allianz Milano 20, WithU Verona 19, Vero Volley Monza 18, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 10, Emma Villas Aubay Siena 6.