Gli anticipi della 7a di ritorno sono Perugia-Piacenza e Modena-Siena

Lo strapotere dei Campioni del Mondo della Sir Safety Susa Perugia si riflette nell’en plein di vittorie con 51 punti conquistati su altrettanti disponibili finora in Regular Season e ora anche con il titolo di Credem Banca MVP di gennaio assegnato a Wilfredo Leon, tre volte migliore in campo nelle quattro gare disputate nel primo mese del 2023. Nell’anticipo di sabato alle 18.00 con diretta RAI Sport arriva la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell’ultimo turno ha agganciato Civitanova a quota 27 e davanti, oltre ai Block Devils, ha solo Trento e Modena, seppur distanti cinque lunghezze. Gli uomini di Andrea Anastasi non ne vogliono sapere di lasciare punti per strada, quelli di Massimo Botti sanno che tornare dal PalaBarton con un risultato utile varrebbe doppio, per la classifica, per la forza degli avversari e perché la Gas Sales Bluenergy ha perso gli 8 precedenti con la Sir. Nell’ultimo turno di campionato gli umbri hanno superano Milano in tre set al Forum di Assago, mentre gli emiliani si sono imposti in casa con fatica contro Taranto centrando l’allungo decisivo al tie break. Presenza n. 200 in Regular Season per Sebastian Solé.



Nell’anticipo delle 20.30 di sabato si incrociano al PalaPanini i padroni di casa della Valsa Group Modena e la rediviva Emma Villas Aubay Siena, che ha perso negli unici tre precedenti con gli emiliani, ma è reduce da tre successi consecutivi. Entrambi i sestetti si sono rinforzati negli ultimi giorni. In settimana i gialli di Andrea Giani hanno annunciato l’acquisto dello schiacciatore belga Tomas Rousseaux, proveniente dal Katowice. Tra le fila dei toscani, invece, ha già debuttato con una vittoria al tie break nello scontro salvezza con Padova l’opposto Zbigniew Bartman, uno dei sette ex in gara, reduce dall’esperienza nella formazione turca dell’Hekimoglu Global Connect Travel Bursa. L’arrivo dell’esperto attaccante polacco per rimpiazzare l’infortunato Giulio Pinali era stato preceduto a dicembre dall’innesto di Redi Bakiri, schiacciatore albanese in gruppo per alzare il livello degli allenamenti. Daniele Mazzone è alla presenza n. 300 nelle stagioni regolari.



Delicato anticipo domenica alle 16.00 sul campo del PalaMazzola tra Taranto e Trento. Dopo il punto preso a Piacenza al fotofinish nell’ultimo turno grazie al contributo del nuovo opposto transalpino Ibrahim Lawani, pur portandosi a una sola lunghezza di ritardo da Padova, la Gioiella Prisma Taranto si è ritrovata ultima in classifica per l’aggancio di Siena, ora undicesima grazie a una vittoria in più. Per il team pugliese ogni singola partita è ormai una finale, a partire dalla visita dei vicecampioni del mondo dell’Itas Trentino, che ha battuto 10 volte i tarantini, ma è andata incontro anche a 7 sconfitte, concentrate nella prima decade del ventunesimo secolo. La formazione gialloblù, seconda in classifica con 32 punti a braccetto con Modena, domenica scorsa ha fermato in tre set la corsa di Monza alla BLM Group Arena proseguendo la serrata sfida a distanza con la Valsa Group. Aimone Alletti è a 3 punti dai 2000 in Regular Season e a 2 ace dai 200 in carriera. Record personali in arrivo per Oleg Antonov da una parte, Alessandro Michieletto e Srecko Lisinac dall’altra.



Sono passate ormai parecchie giornate in stagione dal tredicesimo successo casalingo degli scaligeri su 19 scontri diretti con i brianzoli. Domenica alle 16.00, questa volta all’Arena di Monza con diretta Rai Sport, va in scena il secondo confronto stagionale tra Vero Volley Monza e WithU Verona. I padroni di casa stanno interpretando la seconda parte della Regular Season nel migliore dei modi, anche se a Trento, dopo quattro successi consecutivi, è arrivato in modo netto il secondo stop del girone di ritorno. Dall’altra parte della rete si presenta una formazione rigenerata dopo un traumatico giro di boa con quattro sconfitte consecutive. Gli uomini di Radostin Stoytchev si sono risollevati prendendo la posta piena con Milano e hanno confermato il ritrovato stato di forma piegando i Campioni d’Italia di Civitanova al tie break con Noumory Keita a sorpresa schierato opposto e Giulio Magalini titolare. In classifica le due squadre sono appaiate a 24 punti, ma Verona è momentaneamente sesta grazie a una vittoria in più.



Alle 17.00 di domenica è la volta di un’altra sfida chiave. L’Allianz Milano torna all’Allianz Cloud e ospita la Pallavolo Padova. Se i meneghini scendono in campo per consolidare la permanenza tra le migliori otto squadre del torneo, almeno per il momento l’obiettivo principale della formazione ospite è tenere alle spalle Siena e Taranto, le due squadre che chiudono la classifica appaiate a 14 punti, ovvero con una lunghezza in meno del sestetto patavino. Alla vigilia del faccia a faccia n. 20 la tradizione è favorevole alla compagine ambrosiana, vittoriosa in 13 occasioni, compreso il match di andata. La formazione allenata da Roberto Piazza viene dallo scivolone a Verona e dal crollo casalingo contro Perugia, mentre gli uomini di Jacopo Cuttini sono reduci da due scontri salvezza: significativo il successo in 3 set contro Taranto, rocambolesca la sconfitta al fotofinish rimediata a Siena. L’opposto francese Jean Patry è a soli 19 punti dal traguardo dei 1500 in Italia.



Crocevia importante alle 18.00 di domenica sul campo dell’Eurosuole Forum. Reduce da quattro sconfitte in Regular Season e in attesa dello scontro diretto con Piacenza, fissato per domenica 19 febbraio, la Cucine Lube Civitanova lancia la sfida a distanza agli emiliani della Gas Sales per il quarto posto e ospita la Top Volley Cisterna, formazione che all’andata mise alle corde i biancorossi in tre set, ma che nel bilancio degli scontri diretti è sotto avendo centrato 10 vittorie contro le 48 dei marchigiani. In classifica il team di Fabio Soli ora ha gli stessi punti di Milano, ma è fuori dalle migliori otto, visto che dopo il trionfo al tie break con Trento sono arrivate le debacle a Siena e in casa con Modena. La formazione ospite ha già dato ampie prove del proprio valore e vuole sfruttare il momento di incertezza del team che ha dominato in Italia negli ultimi anni, ma al tempo stesso è consapevole che ad accoglierli nelle Marche ci sarà una Lube ferita e con tanta fame di vittoria.



TUTTE LE SFIDE-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 8 (8 successi Sir Safety Susa Perugia)



EX: nessuno



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Jesus Herrera Jaime - 17 punti ai 100, Flavio Resende Gualberto - 22 punti ai 100, Roberto Russo - 16 punti ai 100, Kamil Rychlicki - 4 punti ai 200, Sebastian Solé - 7 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Luka Basic - 23 punti ai 100, Edoardo Caneschi - 26 punti ai 100, Yoandy Leal - 6 punti ai 200, Francesco Recine - 28 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Flavio Resende Gualberto - 15 punti ai 100, Jesus Herrera Jaime - 17 punti ai 100, Robertlandy Simon - 10 punti ai 200, Sebastian Solé - 7 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Luka Basic - 11 punti ai 100, Edoardo Caneschi - 22 punti ai 100, Yoandy Leal - 6 punti ai 200, Francesco Recine - 22 punti ai 100, Yuri Romanò - 17 punti ai 300, (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Regular Season: Kamil Rychlicki - 2 ace ai 100, - 2 muri vincenti ai 100 Sebastian Solé - 1 gara alle 200 giocate (Sir Safety Susa Perugia); Yuri Romanò - 26 attacchi vincenti ai 1500, Robertlandy Simon - 32 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Simon - 22 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia) « Quella di sabato è una partita delicata per entrambe le formazioni. Dal loro punto di vista è importante per la classifica, per noi è importante per capire che tipo di squadra avremo di fronte anche in previsione della Del Monte® Coppa Italia. Non so se a Perugia saranno al completo, ma stanno giocando sempre meglio e dobbiamo prendere il match con grande attenzione perché stanno trovando la loro identità ed hanno in rosa giocatori straordinari come Brizard, uno dei migliori palleggiatori al mondo, Simon, forse il miglior centrale al mondo, senza dimenticare Lucarelli, Leal, Recine. Abbiamo molto rispetto di Piacenza e la stiamo studiando con grandissima attenzione ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Andiamo a confrontarci con i più forti di questa stagione, sono davvero curioso di vedere come sarà il nostro impatto alla gara, come affronteremo questa partita. Per una volta potremo giocare senza particolari pressioni, certamente dovremo avere il giusto approccio e giocare la nostra migliore pallavolo per evitare una brutta figura. La forza di Perugia è sotto gli occhi di tutti, sta dominando la stagione e non dà segnali di cedimento, sono convinto che sarà una bella partita e per noi molto importante per capire certe cose ».

VALSA GROUP MODENA - EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Valsa Group Modena)



EX: Nicola Salsi a Siena nel 2020/2021; Zbigniew Bartman a Modena nel 2013/2014; Daniele Mazzone a Modena nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Nemanja Petric a Modena nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021; Giulio Pinali a Modena nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Riccardo Pinelli a Modena nel 2012/2013; Maarten Van Garderen a Modena nel 2017/2018, 2021/2022.



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Tommaso Rinaldi – 26 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Nemanja Petric – 5 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Tommaso Rinaldi – 14 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Nemanja Petric – 5 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

In Regular Season: Adis Lagumdzija – 13 punti ai 1000, Elia Bossi – 3 attacchi vincenti ai 500, Dragan Stankovic – 7 punti ai 2000 (Valsa Group Modena); Omar Biglino – 18 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli – 3 ace ai 100, Daniele Mazzone – 1 gara alle 300 giocate, Van Garderen – 12 punti ai 1500 (Emma Villas Aubay Siena).

In carriera: Bruno Mossa De Rezende – 3 ace ai 200 (Valsa Group Modena); Daniele Mazzone – 11 attacchi vincenti ai 1500, Maarten Van Garderen – 16 punti ai 1800 (Emma Villas Aubay Siena).

Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Siena è una squadra che sta facendo bene e lotta per la salvezza, ma anche noi avremo il coltello tra i denti e non sottovalutiamo nessun avversario, dobbiamo stare attenti. Le prossime gare sono fondamentali per fare più punti possibile e rimanere fra le prime tre ».



Daniele Mazzone (Emma Villas Aubay Siena)- « Ora dobbiamo affrontare Modena. All’andata, la squadra aveva ancora bisogno di trovare un equilibrio nel suo sestetto titolare e giocava oggettivamente non al massimo delle sue potenzialità. Oggi è una squadra diversa. Con degli exploit di gioco come quelli di Ngapeth e Lagumdzija, è in grado di esprimere in campo un livello elevato. Per quanto riguarda noi anche nella nostra migliore versione di noi stessi sappiamo che sarà difficile tenerle testa però siamo consapevoli di essere una squadra altrettanto diversa da quella che hanno incontrato. Una squadra che sa giocare e a cui non puoi regalare troppo altrimenti se ne approfitta ».

GIOIELLA PRISMA TARANTO – ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 17 (7 successi Gioiella Prisma Taranto, 10 successi Itas Trentino)



EX: Oleg Antonov a Trento nel 2015/2016, 2016/2017; Gabriele Laurenzano a Taranto nel 2021/2022.



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Oleg Antonov – 4 punti ai 200, Jacopo Larizza – 16 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Matey Kaziyski – 24 punti ai 300 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Aimone Alletti – 4 punti ai 100, Jacopo Larizza – 16 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Matey Kaziyski – 2 punti ai 300, Alessandro Michieletto – 33 punti ai 300 (Itas Trentino).

In Regular Season: Aimone Alletti – 3 punti ai 2000, Oleg Antonov – 15 punti ai 1500 (Gioiella Prisma Taranto); Oreste Cavuto – 8 punti ai 1000, Srecko Lisinac – 9 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Aimone Alletti – 2 ace ai 200, Oleg Antonov – 5 attacchi vincenti ai 1500 (Gioiella Prisma Taranto); Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Alessandro Michieletto – 5 attacchi vincenti ai 1000, – 5 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Marco Falaschi (Gioiella Prisma Taranto)- « Si avvicina un’altra finale delle cinque che ci aspettano da qui alla fine del campionato contro una squadra in salute che sta giocando bene, seconda in classifica quindi sarà una partita complicata, come del resto quella che è stata a Piacenza dove abbiamo conquistato un punto. Questo ha dimostrato che con tutto ciò che abbiamo affrontato in questo periodo non abbiamo assolutamente mollato anzi, siamo vivi a lottare con tutte le nostre forze per questo obiettivo che meritiamo: noi, la società e soprattutto la città meritiamo di stare di stare in SuperLega per tutto il lavoro svolto finora. Speriamo in un ambiente caldo, domenica al PalaMazzola ci vorrà l’apporto del nostro pubblico per conquistare questo obiettivo difficilissimo ma che è comunque alla nostra portata ».

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « A Taranto sarà sicuramente una partita particolare per me, perché torno nella città dove lo scorso anno ho giocato e ho fortunatamente avuto l’occasione di mettermi in mostra per la prima volta in SuperLega. Sarà doppiamente importante perché dalla Calabria arriverà un pullman di parenti e amici miei e di Daniele Lavia che verranno a sostenerci. Ovviamente anche per questo motivo ma non solo per questo vogliamo fare bella figura ».

VERO VOLLEY MONZA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 19 (6 successi Vero Volley Monza, 13 successi WithU Verona)



EX: Stephen Maar a Verona nel 2017/2018; Marco Gaggini a Monza nel 2021/2022; Aleks Grozdanov a Monza nel 2021/2022 – Allenatori: Roberto Di Maio a Monza nel 2011/2012, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Maksim Sapozhkov – 14 punti ai 300 (WithU Verona).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Noumory Keita – 39 punti ai 300 (WithU Verona).

In Regular Season: Vlad Davyskiba – 26 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza); Aleks Grozdanov – 14 punti ai 500, Leandro Mosca – 18 punti ai 500 (WithU Verona).

In tutte le competizioni: Arthur Szwarc – 1 muro vincente ai 100 (Vero Volley Monza); Aleks Grozdanov – 2 muri vincenti ai 200 (WithU Verona).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Domenica ci aspetta una gara difficile, come tutti i weekend di SuperLega. Verona però è una squadra che ha un potenziale impressionante e se la si fa giocare si rischia parecchio: noi ne sappiamo qualcosa, visto che all’andata ci travolsero 3-0. Fu una brutta sconfitta, nella quale subimmo la loro aggressività e il loro servizio in un palazzetto praticamente sold-out che li supportò molto. Dopo la gara contro Trento ci stiamo leccando le ferite, ma approcciamo questo nuovo match con fiducia e consapevolezza di aver trovato continuità nel nostro gioco ».



Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Ci aspettiamo una partita difficile, come questo campionato ci ha insegnato. Affrontiamo una squadra che in casa gioca molto bene e si appoggia a giocatori importanti. Hanno perso momentaneamente l’opposto, ma possono contare su un sostituto di buon livello. Inoltre, hanno un libero molto forte e tre centrali di qualità. La vittoria con la Lube ci ha dato morale, ma non dobbiamo dimenticare che siamo anche quelli che hanno perso a Taranto tre settimane fa. Dobbiamo continuare a lavorare con intensità ».

ALLIANZ MILANO – PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 19 (13 successi Allianz Milano, 6 successi Pallavolo Padova)



EX: Francesco Fusaro a Padova nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/2020; Marco Vitelli a Padova nel 2020/2021, 2021/2022 .



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Yuki Ishikawa – 11 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 32 punti ai 200 (Allianz Milano); Federico Crosato – 9 punti ai 100, Dusan Petkovic – 20 punti ai 300 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 14 punti ai 200, Patry – 38 punti ai 300 (Allianz Milano).

In Regular Season: Matteo Piano – 3 ace ai 100 (Allianz Milano); Asparuh Asparuhov – 9 attacchi vincenti ai 500, Dusan Petkovic – 3 ace ai 100, Davide Saitta – 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Jean Patry – 19 punti ai 1500, – 3 ace ai 100 (Allianz Milano);Dusan Petkovic – 1 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

Marco Vitelli (Allianz Milano)- « Sappiamo perfettamente che per noi questa partita è come una finale, perché non possiamo più fare passi falsi per centrare il settimo posto, obiettivo minimo per la Regular Season in quanto ci consentirebbe di disputare un Quarto di Finale Play Off sulla carta più abbordabile. In settimana durante gli allenamenti abbiamo provato a dare il massimo e ci siamo riusciti, siamo pronti e carichi per affrontare questa partita importantissima e al contempo insidiosa, sapendo che Padova è in piena lotta salvezza e ha fame di punti ».

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Abbiamo preparato la partita come sempre, sapendo che abbiamo bisogno di punti e che andiamo ad affrontare una squadra che ha come obiettivo il piazzamento per i Play Off. Veniamo da una gara strana, dove abbiamo giocato benissimo una parte, male un’altra, e alla fine siamo tornati ad un buon livello. Ne è uscito un punto con una diretta concorrente, ora però dobbiamo pensare solo alle prossime e cercare di portare a casa punti in ogni gara da qui alla fine ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 58 (48 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Top Volley Cisterna)



EX: Luciano De Cecco a Cisterna nel 2008/2009; Daniele Sottile a Cisterna nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Ivan Zaytsev a Cisterna nel 2007/2008; Michele Baranowicz a Lube nel 2013/2014, 2014/2015; Denys Viktorovic Kaliberda a Lube nel 2016/2017 – Allenatori: Gianlorenzo Blengini a Cisterna nel 2014/2015.



A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Aleksandar Nikolov – 20 punti ai 200, Ivan Zaytsev – 18 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Andrea Rossi – 2 punti ai 100, Denys Viktorovic Kaliberda – 15 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Aleksandar Nikolov – 6 punti ai 200, Ivan Zaytsev – 4 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Denys Viktorovic Kaliberda – 9 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Michele Baranowicz – 4 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Mattia Bottolo – 2 ace ai 100, Alex Nikolov – 6 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Andrea Rossi – 2 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna).

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspetta una gara complicata contro una squadra che gioca una buona pallavolo, sa preparare i match e vanta atleti di qualità. Dovremo fare molta attenzione. Non ci nascondiamo, stiamo attraversando un periodo difficile, abbiamo incontrato delle difficoltà e siamo una squadra ferita. Dobbiamo raccogliere tutte le energie per reagire in casa e restituire il sorriso ai nostri tifosi ».

Andrea Rossi (Top Volley Cisterna)- « Domenica andiamo in casa di una squadra che quest’anno non sta passando un periodo dei suoi migliori. Sicuramente ci aspetterà una battaglia. Anche noi dobbiamo riscattare le ultime due partite e approcciarci in maniera completamente differente. Sappiamo il valore della squadra, individualità importanti, noi ce la metteremo tutta per portare a casa qualche punto. la classifica si sta accorciando e in vista dei Play Off sarà importante portare a casa punti preziosi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 4 febbraio 2023, ore 18.00

Sir Safety Susa Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Simbari, Caretti



Sabato 4 febbraio 2023, ore 20.30

Valsa Group Modena - Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Luciani, Vagni



Domenica 5 febbraio 2023, ore 15.30

Gioiella Prisma Taranto - Itas Trentino Arbitri: Carcione, Cesare



Domenica 5 febbraio 2023, ore 16.00

Vero Volley Monza - WithU Verona Arbitri: Puecher, Braico



Domenica 5 febbraio 2023, ore 17.00

Allianz Milano - Pallavolo Padova Arbitri: Canessa, Cappello



Domenica 5 febbraio 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Top Volley Cisterna Arbitri: Boris, Florian

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 51, Itas Trentino 32, Valsa Group Modena 32, Cucine Lube Civitanova 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, WithU Verona 24, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.