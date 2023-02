Piacenza strappa un set ma poi Perugia si prende il match

PERUGIA- La Sir Safety Susa Perugia non fa sconti. Nonostante sia da tempo matematicamente la vincitrice della regular season la squadra di Anastasi continua ad inanellare vittorie e prestazioni di altissimimo livello. Per i Block Devils si tratta della trentunesima vittoria in stagione, la diciottesima consecutiva in campionato.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza, nell'anticipo della settima di ritorno, ci ha provato a fermare la corazzata umbra e nelle fasi iniziali del match ci è anche riuscita portandosi a casa il primo set, ma poi ha dovuto arrendersi dinanzi allo strapotere tecnico di Giannelli e soci che si sono permessi anche di tenere in panchina Leon, premiato ad inizio gara come Mvp del mese di gennaio.

Primi due set equilibrati, combattuti e spettacolari quelli andati in scena stasera, il primo vinto dagli ospiti che fanno la differenza con un turno dai nove metri di Simon, il secondo vinto dai Block Devils che se lo aggiudicano con un attacco al 65%. Dal terzo parziale i bianconeri di Anastasi alzano i giri al servizio ed a muro, mentre cala l’attacco piacentino (36% in entrambi i set). Perugia prende margine nelle fasi iniziali e lo porta fino in fondo con l’attacco di Rychlicki che fa scorrere i titoli di coda.

Mvp della sfida un ineffabile Oleh Plotnytskyi. Il talentuoso mancino ucraino chiude con 16 punti (best scorer del match) con grandi numeri in ricezione (65% di positiva) ed in attacco (50% di efficacia) e soprattutto infiammando il palazzetto con giocate sempre spettacolari. Doppia cifra nella metà campo bianconera anche per il costante Rychlicki (15 punti con il 64% in attacco) ed un eccellente Semeniuk (13 palloni vincenti con colpi clamorosi in contrattacco). Russo (8 con l’83% in primo tempo) e Solè blindano il centro della rete con Giannelli che macina al solito gioco a favore dei suoi attaccanti. In seconda linea redditizia la staffetta Piccinelli-Colaci.

Esultano a fine gara i Sirmaniaci e tutto il folto pubblico presente regalando ai ragazzi la meritatissima standing ovation.

Si chiude dunque nel migliore dei modi la settimana bianconera. Da lunedì ne parte una nuova che condurrà al big match di domenica 12 febbraio in casa di Trento.

In avvio di gara Perugia parte con Giannelli e Rychlicki in diagonale, Solè e Russo al centro, Semeniuk e Plotnytskyi alla banda, Colaci è il libero. Coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Recine e Leal alla banda, Scanferla è il libero, Lucarelli è in panchina. Avvio buono dei padroni di casa con proprio grazie a Plotnytskyi e Semeniuk (4-1). Il muro ospite accorcia (4-3). Il maniout di Romanò pareggia a quota 8. Contrattacco vincente di Romanò, smash di Caneschi e Piacenza sorpassa (11-13). Ace di Romanò (11-14). Ancora Romanò in contrattacco (12-16). Il muro di Russo dimezza (14-16). Ace di Plotnytskyi (15-16). Contrattacco di Semeniuk (16-16). Ace di Brizard, Piacenza torna a +2 (17-19). Plotnytskyi pareggia con il pallonetto (19-19), Romanò rimanda avanti i suoi (19-21). Solè a muro pareggia ancora (21-21). Il turno di Simon al servizio porta Piacenza al set point (22-24). Ancora il cubano trova l’ace che porta avanti gli ospiti (22-25).

Pallavolo stellare all’inizio del secondo set con Semeniuk a bersaglio in contrattacco (7-6). Romanò capovolge (8-9), Plotnytskyi capovolge a sua volta con due punti in fila (11-9). Fuori la diagonale di Recine (16-13). Doppio ace di Simon, squadre di nuovo in parità (19-19). Fuori l’attacco di Romanò (22-20). Contrattacco di Semeniuk (23-20). Pipe di Plotnytskyi, set point Perugia (24-21). Rychlicki chiude al secondo tentativo (25-22).

Scappa subito Perugia nel terzo set con i colpi di Semeniuk e Rychlicki (9-3). Plotnytskyi in contrattacco fa esplodere il PalaBarton (10-3). Muro di Recine (12-7). Contrattacco di Leal, Piacenza torna a -4 (13-9). Perugia riparte con il maniout di Rychlicki (15-9). I padroni di casa tengono il vantaggio (19-13). Magia di Giannelli per Rychlicki (20-13). Piacenza tenta la rimonta finale (23-19). In rete il servizio di Gironi, set point Perugia (24-19). Invasione di Brizard, al terzo tentativo i Block Devils vanno avanti (25-21).

Alza il muro (Russo e Giannelli) nel quarto parziale (6-3). Contrattacco di Semeniuk, poi invasione di Leal (9-4). Muro a tre su Romanò (11-5). Maniout di Plotnytskyi poi ace di Semeniuk (14-6). Ace imprendibile di Simon (14-8). Rychlicki in contrattacco (16-8). Plotnytskyi mantiene le distanze poi maniout in contrattacco di Semeniuk (19-10). Piacenza accorcia (20-14). Ace di Semeniuk (23-15). In rete il servizio di Simon, match point Perugia (24-16). Chiude Rychlicki (25-17).

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Si sono affrontate due squadre forti, va detto anche che loro hanno fuori Lucarelli che conosco molto bene e che è un valore importante che possono mettere in campo. È sempre difficile giocare contro Piacenza, sono contento perché noi siamo stati sempre lì sul pezzo ed abbiamo fatto il nostro ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)-«Abbiamo affrontato una squadra che in questo momento è la più forte in circolazione e ha un ritmo di gioco davvero importante e gioca il punto a punto con estrema disinvoltura. Si, la grande occasione l’abbiamo avuta sul finire del secondo set nonostante nella parte centrale siamo un po’ calati. Se una cosa non mi è piaciuta è stato proprio il calo della squadra ad un certo punto della partita ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-17)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 13, Solé 5, Rychlicki 15, Plotnytskyi 16, Russo 8, Piccinelli (L), Colaci (L), Cardenas Morales 0, Ropret 0, Resende Gualberto 0. N.E. Mengozzi, Leon Venero, Herrera Jaime. All. Anastasi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 4, Recine 9, Simon 15, Romanò 10, Leal 12, Caneschi 3, Santos De Souza 0, Scanferla (L), Gironi 3, Basic 1, Alonso 1, De Weijer 1. N.E. Hoffer, Cester. All. Botti.

ARBITRI: Simbari, Caretti.

NOTE – durata set: 30′, 32′, 30′, 28′; tot: 120′.

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)