Modena deve lottare ma alla fine supera Siena

MODENA- Un successo meritato ma tanto, tanto faticoso da ottenere. La Valsa Modena deve soffrire quattro set e lottare per oltre due ore per superare 3-1 (34-32, 25-12, 20-25, 28-26), nell'anticipo del 7° turno di ritorno di Superlega, una Emma Villas Aubay Siena che ha confermato al Pala Panini di essere in crescita e di poter puntare con convinzione alla salvezza. Non mancano certo le recriminazioni nel gruppo toscano. Van Garderen e soci, oltre ad aver vinto il terzo set, hanno ceduto soltanto ai vantaggi, dopo lunghi scambi ed alternanza nel punteggio, il primo ed il quarto lasciando per strada più di una possibilità per conquistare almeno un altro parziale. Modena può comunque godersi successo di oggi che lascia la squadra di Giani al secondo posto solitario, in attesa della partita di domani che vedrà Trento impegnata sul campo di Taranto.

Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Siena risponde con Finoli-Pereyra, Petric-Van Garderen martelli, Mazzone-Ricci centrali e Bonami libero. Il match inizia ed è subito punto a punto serrato, 9-8. Continuano a viaggiare allo stesso ritmo le due squadre, 15-16 e timeout Giani. Sul 17-17 fa il suo esordio in maglia gialloblù Tomas Rousseaux. Il finale di parziale è tiratissimo, con le due squadre che vanno sul 29-28 poi è Modena che piazza il break decisivo, 34-32. Parte forte la Valsa Group, i gialli vanno sull’8-4. Non si fermano Bruno e compagni, 15-7 e ottima fase muro-difesa. Scappa via la squadra di Giani che arriva al 22-11 e poi chiude 25-12 il set. Il terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio, 8-7. Piazza il break Siena, 10-13 poi è 14-20. Petric e compagni chiudono il parziale 20-25, è 2-1. Anche nel quarto set si inizia con punto a punto con le due squadre che ribattono colpo su colpo, 8-8. Si arriva al 17-15 con Bruno che si affida a Rinaldi e Lagumdzija. Il finale è infuocato con Modena che chiude il set 28-26 e il match 3-1.



I PROTAGONISTI-

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Una partita difficile contro un avversario che gioca molto bene. Quando si affrontano avversari come questi è fondamentale non perdere mai lucidità e aggressività, loro sono entrati in fiducia e non è stato semplice chiudere il match ».

Nemanja Petric (Emma Villas Aubay Siena)- « La prestazione da parte nostra c'è stata anche se in qualche momento della gara non siamo stati lucidissimi e in match come questi ogni piccolo passaggio a vuoto lo paghi caro. Siamo venuti qua per cercare punti, non ne abbiamo trovati ma la nostra prestazione a tratti è stata buona. Quindi possiamo dire che c'è stata una continuità nel gioco. Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha tanti campioni. Ci abbiamo provato, ora affronteremo altre quattro sfide e ognuna di esse sarà fondamentale ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-1 (34-32, 25-12, 20-25, 28-26)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 5, Ngapeth 12, Sanguinetti 10, Lagumdzija 20, Rinaldi 17, Stankovic 12, Bossi 0, Rossini (L), Rousseaux 0, Salsi 0. N.E. Marechal, Krick. All. Giani.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Petric 9, Mazzone 11, Pereyra 15, Van Garderen 21, Ricci 9, Pochini (L), Raffaelli 1, Pinelli 0, Bonami (L), Biglino 0. N.E. Bartman, Pellegrini. All. Pelillo.

ARBITRI: Luciani, Vagni.

NOTE – durata set: 39′, 22′, 33′, 35′; tot: 129′.

MVP: Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3204