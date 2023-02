A Monza Renan Dal Zotto in visita alla squadra di Eccheli

MONZA- Renan Dal Zotto, allenatore della nazionale brasiliana, è in Italia per visionare da vicino i giocatori verdeoro che militano nel nostro campionato. Il giro delle società del tecnico verdeoro è iniziato dalla Vero Volley Monza per osservare da vicino il palleggiatore Fernando Kreling, impegnato ancora nel pieno recupero dopo il lungo stop per l’infortnuio al ginocchio, ma allenatosi con i suoi compagni a pieno ritmo. Dal Zotto ha poi salutato la squadra monzese, parlato con il tecnico Massimo Eccheli ed il suo staff e con il direttore sportivo Claudio Bonati.