Mondiali: il Brasile conquista il terzo posto

KATOWICE (POLONIA)- Sul terzo gradino del podio sale il Brasile che nella finale di consolazione batte la Slovenia per 3-1 (25-18; 25-18; 22-25; 25-18). Chiude con l'ennesimo trofeo il ciclo di una nazionale che nel corso degli anni ha saputo vincere molto e che, nonostante l'età avanzata di molti titolari, ha dimostrato di essere ancoracompetitiva. Oggi la squadra di Dal Zotto ha dominato i primi due set, ha poi ceduto all'orgoglioso ritorno degli uomini di Cretu nel terzo, per poi tornare a giocare a pieni giri nel quarto vinto in scioltezza.