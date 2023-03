Civitanova-Milano: nessun rinvio per i casi di covid

ROMA- La Lega Pallavolo ha deciso, suo malgrado, di far disputare lo stesso il match di campionato fra Civitanova e Milano in programma sabato 4 marzo alle 18.00 all'Eurosole. Il Consiglio di Amministrazione, pur prendendo atto delle positività al covid di alcuni giocatori dell'Allianz, ha preso questa decisione per non procrastinare la chiusura della Regular Season e, conseguentemente, spostare l'inizio degli imminenti Play Off, considerando anche che alcune società hanno già da tempo avviato la prevendite dei biglietti per assistere alle gare della fase decisiva del torneo e, infine, del fatto che la disapplicazione del protocollo sanitario, già disposta a decorrere dalla recente Final Four di Coppia Italia, era stata da tempo decisa per la fase dei Play Off, per esigenze di calendario del tutto analoghe a quelle che caratterizzano le ultime due giornate di Regular Season del campionato.