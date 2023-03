Il sabato di Superlega parte con Cisterna-Piacenza e Civitanova-Milano

Nell’anticipo di sabato 4 marzo, alle 18.00, la Top Volley Cisterna si gioca in diretta su Rai Sport e tra le mura amiche le ultime chance di rientrare nella volata per i Play Off contro i vincitori della Del Monte® Coppa Italia, ovvero la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dovrà rinunciare al centrale Robertlandy Simon. In classifica i pontini sono noni a -4 dall’ottava piazza, l’ultima possibile per accedere ai Quarti di Finale, mentre gli emiliani, alloggiano a pari punti con Verona ma sesti per due vittorie in meno. Nell’ultimo turno di campionato la Top Volley è caduta con il massimo scarto sul campo della capolista Perugia. Sconfitta in trasferta anche per la Gas Sales, bruciata al tie break dalla Lube. I piacentini si sono poi rifatti sconfiggendo nettamente Perugia e Trento nella due giorni di Coppa. Yuri Romanò cerca l’ace n. 200 in carriera, Yoandy Leal può raggiungere la quota dei 2000 punti in Italia, ora a -16.

In casa Cucine Lube Civitanova la ferita per l’eliminazione nei Quarti di Coppa Italia è ancora aperta tra i tifosi, che nel weekend, dopo aver seguito dal settore ospiti del PalaEstra il successo netto dei biancorossi nel recupero a Siena, hanno applaudito per la conquista del trofeo con la coccarda tricolore gli ex cucinieri in forza a Piacenza, formazione scivolata al tie break pochi giorni prima all’Eurosuole Forum ma implacabile a Roma. A pochi giorni dall’imminente trasferta in Turchia, è il ritorno nelle Marche dell’Allianz Milano, team giustiziere di coppa dei marchigiani, ma reduce dall’eliminazione rocambolesca dalla Final Four e ora in emergenza. Sabato gli ambrosiani hanno raccolto meno rispetto ai meriti sul campo: decisivo l’infortunio del talento nipponico Yuki Ishikawa, trascinatore nei primi due set contro Trento e ago della bilancia della sfida visto che senza di lui Milano ha subito la rimonta. La Lube ha bisogno dei tre punti per blindare il quarto posto, l’Allianz cerca un successo per qualificarsi ai Play Off. Gara n. 300 in carriera per Enrico Diamantini, nell’Allianz l’ex biancorosso Marco Vitelli è a 12 punti dai 1000.

Alle 18.00 di domenica 5 marzo in campo la Valsa Group Modena, seconda forza della classifica, dovrebbe lanciare dall’inizio lo schiacciatore Tomas Rousseaux per l’assenza di Earvin Ngapeth, che dovrà restare fermo per 7 giorni in seguito al provvedimento disciplinare del Tribunale Federale FIPAV. Il transalpino tornerà disponibile l’8 marzo per la Semifinale di CEV Cup. Al PalaPanini arriva la Vero Volley Monza, confortata dal recente successo in quattro set nel test match contro Verona, ma con una tradizione sfavorevole al cospetto degli emiliani. Infatti, il Club brianzolo ha avuto la meglio solo 5 volte su 20 scontri diretti globali. Settimi in classifica, con una vittoria gli ospiti staccherebbero il pass anticipato per i Play Off, ma Modena vuole restare avanti a Trento in classifica prima dello scontro diretto che chiuderà la Regular Season e non ha intenzione di allentare la presa.

Decima con 18 punti all’attivo e più vicina alla salvezza grazie alla vittoria chiave al tie break centrata sul campo dell’Arena di Monza, la Pallavolo Padova affronta domenica (ore 18.00) tra e mura amiche una rivale ostica come l’Itas Trentino nel penultimo turno della Regular Season, battuta solo 7 volte nei 40 precedenti. I gialloblù vengono dalla sconfitta nella Finale di Del Monte® Coppa Italia SuperLega a Roma contro Piacenza, sono terzi in classifica e distano un solo punto dal secondo posto occupato da Modena, avversaria alla BLM Group Arena nell’ultima giornata. Così come nella Semifinale di Coppa, nell’ultimo match di Regular Season i trentini hanno piegato Milano al fotofinish, oltretutto in trasferta. Tra i padovani, Davide Gardini è a 2 attacchi vincenti dai 500 nelle Regular Season; tra gli ospiti Srecko Lisinac è a 9 punti dai 1000 nelle stagioni regolari, mentre Marko Podrascanin è a 9 punti dai 4000 in Italia e Matey Kaziyski a 4 muri dai 400 nel Belpaese.

Domenica, alle 18.00, la Gioiella Prima Taranto, penultima in classifica con un punto di vantaggio su Siena, si gioca un’altra bella fetta di stagione tra le mura amiche contro la capolista Sir Safety Susa Perugia, che ha vinto i tre precedenti faccia a faccia ed è già certa da alcune settimane di chiudere la stagione regolare in vetta grazie al divario incolmabile di punti in graduatoria rispetto a tutte le inseguitrici. Il tecnico degli umbri, Andrea Anastasi, può sfruttare la trasferta pugliese per il turnover o per un ottimo match di preparazione in vista degli imminenti Quarti di Finale di CEV Champions League con gara di andata a Berlino. Nell’ultimo turno di campionato gli uomini di Vincenzo Di Pinto hanno domato al tie break la rivale diretta Emma Villas, ma l’asticella si alza con la Sir, caduta solo una volta in stagione, sabato scorso nella Semifinale di Del Monte® Coppa Italia contro Piacenza, squadra che ha poi vinto il trofeo. Nel team di casa Aimone Alletti è a 3 block dai 600 in carriera.

Nel posticipo di domenica, alle 20.30, va in scena un match delicato al PalaEstra. I padroni di casa dell’Emma Villas Aubay Siena, ultimi in classifica e reduci dalle sconfitte dolorose a Taranto al tie break, con sorpasso dei pugliesi, e sul proprio campo in tre set nel recupero con Civitanova, è a caccia di punti vitali per la salvezza. Dalla parte opposta del campo un’insidiosa WithU Verona, che giovedì ha annunciato l’ingaggio dello schiacciatore Gustavo Cavalcanti, classe 2001 di nazionalità portoghese. Gli scaligeri, vittoriosi nei tre precedenti con il team senese, sono attualmente quinti in classifica a 31 punti in coabitazione con Piacenza, che però ha centrato due vittorie in meno nel camminino della prima fase. Notevole la prova di forza casalinga al tie break sfoggiata contro Modena nel 9° turno di ritorno davanti al pubblico amico, anche se nel successivo test match a Monza è arrivata una sconfitta per 3-1. Tra i senesi Filippo Pochini è a una gara dalle 200 in carriera e Omar Biglino è a 13 punti dai 1000 nelle stagioni regolari; tra gli ospiti Aleks Grozdanov, rimasto in panchina nel test a Monza, è a 1 punto dai 500 nelle stagioni regolari.

TOP VOLLEY CISTERNA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 10 (3 successi Top Volley Cisterna, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/2021; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/2022; Enrico Cester a Cisterna nel 2011/2012

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Petar Dirlic – 19 punti ai 400, Josè Miguel Gutierrez – 2 punti ai 100, Denys Kaliberda – 6 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Edoardo Caneschi – 13 punti ai 100, Francesco Recine – 16 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Petar Dirlic – 12 punti ai 400, Josè Miguel Gutierrez – 1 punto ai 100 (Top Volley Cisterna); Luka Basic – 6 punti ai 100, Antoine Brizard – 4 punti ai 100, Yoandy Leal – 36 punti ai 300, Francesco Recine – 10 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Regular Season: Michele Baranowicz – 2 muri vincenti ai 200, Denys Kaliberda – 33 punti ai 1000 (Top Volley Cisterna); Yoandy Leal – 25 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Petar Dirlic – 8 punti ai 900 (Top Volley Cisterna); Yoandy Leal – 16 punti ai 2000, Yuri Romanò – 1 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Andrea Mattei (Top Volley Cisterna)- « Intanto complimenti a Piacenza per il successo in Del Monte® Coppa Italia, come abbiamo visto nelle fasi finali appena giocate, arriveranno a Cisterna belli carichi. Troveremo una squadra completamente differente da quella incontrata nel girone di andata. Dalla parte nostra c’è il fattore campo: sarà determinante il supporto dei nostri tifosi, noi faremo di tutto per dare battaglia ad una corazzata di campioni, metteremo in campo le nostre armi migliori e cercheremo di rimanere concentrati per sfruttare le opportunità che ci verranno concesse dagli avversari. La classifica non ci sorride, ad inizio anno ci davano per spacciati, ora siamo dispiaciuti e rammaricati perché ci saremmo meritati i Play Off, oggi sono un traguardo molto difficile da raggiungere, però ci crederemo fino alla fine ».

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dobbiamo mettere in un angolo tutto quello di positivo che abbiamo fatto a Roma dove abbiamo giocato due partite di altissimo livello, ora c’è da pensare solamente a finire bene il campionato. Andiamo ad affrontare una squadra che in casa ha sempre fatto bene facendo lo sgambetto anche a qualche nostra diretta concorrente, per cui dovremo essere bravi a tenere alto quel livello che abbiamo avuto a Roma. Sarà una partita difficile, loro non hanno nulla da perdere, lottano per entrare nei Play Off e daranno il massimo spingendo al servizio, noi dovremo essere bravi a tenere in ricezione. La mentalità deve essere la stessa della Coppa Italia, ci teniamo molto a finire bene il campionato per qualificarci al meglio sulla griglia dei Play Off ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 19 (15 successi Cucine Lube Civitanova, 4 successi Allianz Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Marlon Yant Herrera – 38 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Milad Ebadipour – 25 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 20 punti ai 200 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Marlon Yant Herrera – 35 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova), Milad Ebadipour – 17 punti ai 200, Yuki Ishikawa – 17 punti ai 300 (Allianz Milano).

In Regular Season: Jean Patry – 2 muri vincenti ai 100, Matteo Piano – 17 attacchi vincenti ai 1000, – 3 ace ai 100, Marco Vitelli – 5 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano).

In carriera: Enrico Diamantini – 1 gara alle 300 giocate (Cucine Lube Civitanova); Marco Vitelli – 12 punti ai 1000 (Allianz Milano).

Giuseppe Cormio (DG Cucine Lube Civitanova)- « La partita con Milano è molto importante per provare a mantenere la quarta posizione in classifica, ma anche perché abbiamo inanellato un filotto di vittorie e vogliamo proseguire la serie positiva in campionato confermando con un altro successo quanto di buono stiamo facendo. L’Allianz è una squadra che ci ha sempre fatto soffrire, soprattutto in casa. Tanto che negli ultimi anni abbiamo rimediato anche delle sconfitte dolorose che dobbiamo assolutamente rimuovere dai nostri pensieri. La Powervolley gioca bene, ha un ottimo organico ed è una squadra temibile, ma noi vogliamo prevalere anche per dare una gioia ai tifosi ».

VALSA GROUP MODENA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 20 (15 successi Valsa Group Modena, 5 successi Vero Volley Monza)

EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/2021; Tomas Rousseaux a Monza nel 2015/2016; Thomas Beretta a Modena nel 2013/2014

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Adis Lagumdzija – 27 punti ai 400, Giovanni Sanguinetti – 13 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba – 29 punti ai 300, Stephen Maar – 10 punti ai 300 (Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Adis Lagumdzija – 12 punti ai 400, Giovanni Sanguinetti – 7 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba – 29 punti ai 300, Stephen Maar – 10 punti ai 300 (Vero Volley Monza).

In Regular Season: Elia Bossi – 3 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba – 5 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza).

In carriera: Adis Lagumdzija – 3 ace ai 100 (Valsa Group Modena); Gianluca Galassi – 3 muri vincenti ai 300, Stephen Maar – 3 muri vincenti ai 200 (Vero Volley Monza).

Andrea Giani (Valsa Group Modena)- « Il match con Monza è molto importante per la nostra classifica, avremo di fronte una squadra molto competitiva. Non ci sarà Ngapeth, sarà la prima da titolare per Rousseaux e sarà un banco di prova per lui e per la squadra. Visto tutto quello che abbiamo fatto fin qua non ci poniamo limiti e troveremo il modo di risolvere tutte le situazioni che verranno fuori durante la gara ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « A Modena sarà un match bello teso che speriamo di riuscire ad interpretare nel modo migliore. Siamo convinti di poter fare una ottima gara e non vediamo l’ora di scendere in campo. La squadra è in una buona condizione: nel test match giocato contro Verona, venerdì scorso, abbiamo provato Fernando Kreling dall’inizio, dato spazio a chi ne ha avuto meno in questo periodo per tenerlo coinvolto al massimo delle proprie possibilità, migliorando la condizione fisica e tecnica. Che Modena ci aspettiamo? Una squadra che giocherà al massimo delle possibilità, visto che è un match importante per la corsa Play Off. Sappiamo che Ngapeth non sarà del confronto, ma ci aspettiamo comunque una sfida tosta, in un palazzetto caldissimo ».

PALLAVOLO PADOVA – ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 40 (7 successi Pallavolo Padova, 33 successi Itas Trentino)

EX: Julian Zenger a Trento nel 2021/2022; Gabriele Nelli a Padova nel 2017/2018 – Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/2012; Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/2001

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Daniele Lavia – 22 punti ai 300 (Itas Trentino).

In Regular Season: Davide Gardini – 2 attacchi vincenti ai 500, Davide Saitta – 3 ace ai 100 (Pallavolo Padova); Oreste Cavuto – 8 punti ai 1000, Srecko Lisinac – 9 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera: Davide Gardini – 2 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova); Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Matey Kaziyski – 4 muri vincenti ai 400, Marko Podrascanin – 9 punti ai 4000 (Itas Trentino) .

Mathijs Desmet (Pallavolo Padova)-: « Giochiamo contro un top team della SuperLega, mantiene sempre un livello altissimo ed è in lotta per conquistare un buon piazzamento in chiave Play Off. Da parte nostra dobbiamo fare la nostra partita, sbagliare il meno possibile e cercare di metter loro pressione. Vogliamo ripetere le buone prestazioni che abbiamo fatto con Verona e Monza per avvicinarci ancora di più all’obiettivo salvezza ».

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Al termine della Regular Season mancano solo due partite; ci sono sei punti in palio e vogliamo conquistarne il maggior numero possibile perché siamo ancora in corsa per una posizione di prestigio. Scenderemo nel weekend a Padova quindi con addosso grande determinazione per provare ad ottenere un altro risultato positivo ed arrivare allo scontro diretto con Modena con ancora buone possibilità di effettuare il sorpasso. Ci attende però un compito non semplice, perché i padroni di casa hanno necessità della posta in palio tanto quanto noi per blindare la salvezza. Sarà un bellissimo match ».

GIOIELLA PRISMA TARANTO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Aimone Alletti a Perugia nel 2012/2013

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Eric Loeppky – 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Oleh Plotnytskyi – 23 punti ai 200, Flavio Resende Gualberto – 4 punti ai 100, Sebastian Solé – 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Eric Loeppky – 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Oleh Plotnytskyi – 19 punti ai 200, Sebastian Solé – 2 punti ai 100, Kamil Semeniuk – 21 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia).

In Regular Season: Aimone Alletti – 4 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto), Kamil Rychlicki – 37 punti ai 1500, – 2 ace ai 100, – 1 muro vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Aimone Alletti – 1 ace ai 200, – 3 muri vincenti ai 600, Eric Loeppky – 12 punti ai 900 (Gioiella Prisma Taranto); Wilfredo Leon Venero – 5 muri vincenti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia).

Marco Rizzo (Gioiella Prisma Taranto)- « Sappiamo benissimo la caratura dell’avversario e che sarà un match difficile ma a questo punto mancano due partite alla fine e con la necessità che abbiamo di fare punti non guardiamo chi c’è dall’altra parte della rete: pensiamo a lavorare in settimana e a esprimere la nostra miglior pallavolo possibile, consapevoli di giocare in casa di fronte a un grande pubblico. Cercheremo di mantenere le aspettative per restare in questa categoria. Dobbiamo assolutamente tenerci stretta la SuperLega fino all’ultima partita possibile da giocare. Sicuramente per me l’obiettivo personale è ancora più grande essendo stato “adottato” da questa città. So quanto sia difficile fare pallavolo al Sud, e altrettanto emergere, per questo e per la città, per la società le motivazioni sono tante, raggiungere la salvezza con Taranto è un dovere che non possiamo disattendere ».

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo bisogno di tornare a giocare, aspetto la gara di Taranto da sabato scorso quando ero nel pullman per tornare a Perugia. La aspetto con passione perché abbiamo bisogno di rituffarci nell’agonismo. È chiaro che la partita più importante per noi di questi prossimi giorni sarà quella di Berlino, ma la partita di Taranto sarà vera, reale, loro vorranno fare punti, quindi combatteranno come leoni e noi scenderemo in campo per cercare di fare del nostro meglio ».

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 3 (3 successi WithU Verona)

EX: Zbigniew Bartman a Verona nel 2005/2006, 2006/2007; Federico Bonami a Verona nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Riccardo Pinelli a Verona nel 2018/2019; Lorenzo Cortesia a Siena nel 2018/2019

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Federico Pereyra – 24 punti ai 100, Fabio Ricci – 9 punti ai 100, Maarten Van Garderen – 9 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena); Lorenzo Cortesia – 22 punti ai 100, Aleks Grozdanov – 14 punti ai 100, Rok Mozic – 9 punti ai 300 (WithU Verona).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Federico Pereyra – 24 punti ai 100, Fabio Ricci – 9 punti ai 100, Maarten Van Garderen – 9 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena); Lorenzo Cortesia – 18 punti ai 100, Aleks Grozdanov – 13 punti ai 100 (WithU Verona).

In Regular Season: Omar Biglino – 13 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli – 3 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Aleks Grozdanov – 1 punti ai 500, Leandro Mosca – 16 punti ai 500 (WithU Verona).

In carriera: Filippo Pochini – 1 gara alle 200 giocate, Fabio Ricci – 4 muri vincenti ai 300 (Emma Villas Aubay Siena); Giulio Magalini – 25 punti ai 500, Luca Spirito – 5 punti ai 500 (WithU Verona).

Giacomo Raffaelli (Emma Villas Aubay Siena)- « Verona è una squadra fisica e con grandi altezze. Sono molto forti in attacco e anche in battuta, mentre in ricezione qualche volta vanno un po’ meno bene e noi dovremo cercare di agire lì. Il nostro pensiero va a queste ultime due partite, prima in casa contro Verona e poi a Monza. Contro la Lube abbiamo il rammarico per non avere vinto il terzo set. Ci brucia inoltre la sconfitta di Taranto, anche se alla fine poteva anche andare peggio e il punto che abbiamo conquistato al PalaMazzola potrebbe comunque essere utile. Il bilancio fino a questo momento non è pienamente positivo, la SuperLega è un campionato durissimo e non fa sconti ».

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Siena è una squadra che gioca decisamente meglio in casa, sfrutta bene le condizioni ambientali. Sarà una gara estremamente dura e complicata, nelle ultime due uscite si giocano punti importanti. Nella settimana di pausa abbiamo fatto un lavoro prettamente tecnico, dove abbiamo cercato di sistemare i difetti che abbiamo. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione: fare sei punti e sperare che qualcuno faccia qualche passo falso renderebbe tutto più facile. Le voci di mercato? Non ci disturbano affatto, siamo completamente focalizzati su queste due partite e sulla corsa Play Off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 4 marzo 2023, ore 18.00



Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Saltalippi, Cesare

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Vagni, Caretti

Domenica 5 marzo 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena – Vero Volley Monza Arbitri: Giardini Massimiliano, Puecher

Pallavolo Padova – Itas Trentino Arbitri: Curto, Braico

Gioiella Prisma Taranto – Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Zanussi, Verrascina

Domenica 5 marzo 2023, ore 20.30



Emma Villas Aubay Siena – WithU Verona Arbitri: Goitre, Brancati

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 59, Valsa Group Modena 39, Itas Trentino 38, Cucine Lube Civitanova 35, WithU Verona 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 28, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.