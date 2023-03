Ultima di Regular season: in palio secondo posto e salvezza

ROMA- La Regular Season di Superlega, all'ultimo atto, emetterà nel week end gli ultimi verdetti. In palio piazzamenti per i Play Off e salvezza. Si parte domani, in diretta su Rai Sport, con la sfida tra Verona-Cisterna (con i pontini che cercano punti che valgono i Play Off) alle 18.00. Domenica Trento-Modena a confronto per conquistare il secondo posto alle spalle di Perugia. Taranto e Siena si contendono la salvezza giocando entrambe in trasferta, rispettivamente a Milano e Monza.

Sabato 11 marzo, alle 18.00, è in programma davanti alle telecamere di RAI Sport l’unico anticipo dell’ultimo turno. Al Pala AGSM AIM i padroni di casa della WithU Verona festeggiano Luca Spirito (2 punti ai 500 in carriera), Credem Banca MVP del mese di febbraio, e ospitano la Top Volley Cisterna. I tre punti in palio sono vitali per i pontini in chiave Play Off. Grazie alla prova di forza a Siena, i padroni di casa hanno già blindato la propria posizione e sono certi di partecipare ai Quarti di Finale da quinti in classifica cominciando gli spareggi in uno di questi tre campi: Civitanova (ipotesi più probabile), Modena o Trento. La vittoria in casa per 3-0 contro Piacenza, risultato tutt’altro che scontato, ha invece rimesso in corsa per l’accesso last minute ai Play Off il sestetto laziale, protagonista di una sfida a distanza con Milano. Per acciuffare l’ottava piazza la Top Volley deve vincere nella città dell’Arena, ma deve anche fare affidamento su un passo falso dell’Allianz, ora avanti di una lunghezza. Gara n. 300 nelle stagioni regolari per Michele Baranowicz.

Domenica, alle 18.00, va in scena una delle sfide più delicate del weekend. Nella gara n. 400 in carriera di Thomas Beretta, la Vero Volley Monza ospita il fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena. Per la sicurezza di evitare l’ottava piazza e quindi l’incrocio ai Quarti con Perugia, ai brianzoli basterebbe racimolare un punto in casa o, in alternativa che Milano, reduce da un cluster di Covid e caduta a Civitanova in formazione rimaneggiata, mancasse il bottino pieno. In caso di settimo posto finale, il team lombardo andrebbe a Trento o a Modena, mentre con un sorpasso last minute al sesto posto ai danni di Piacenza, tra le papabili sfidanti dei Quarti spunterebbe anche Civitanova. Sul fronte toscano i calcoli sono semplici, se l’Emma Villas Aubay vuole rimanere nella massima serie deve battere Monza all’Arena e sperare che Taranto chiuda il ultimo match della stagione regolare con una sconfitta all’Allianz Cloud di Milano. Da una parte Gianluca Galassi e Stephen Maar cercano, rispettivamente, il muro n. 300 e il muro n. 200 in carriera, dall’altra Fabio Ricci è a 3 block dai 300.

Nella partita delle 18.00 in programma al PalaBancasport, Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Pallavolo Padova, le motivazioni sono diverse. I padroni di casa stanno pagando l’assenza per infortunio di Robertlandy Simon. Dopo la gioia per la conquista della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, la formazione di Massimo Botti non è riuscita a riproporre la stessa continuità, ma con il flop a Cisterna ha perso la possibilità di insidiare quarta e quinta posizione. A un turno dal termine, Brizard e compagni devono difendere la sesta piazza dall’assalto di Monza, che centrerebbe il ribaltone con unna vittoria e la concomitante sconfitta della Gas Sales. Il KO a Roeselare in tre set nella Semifinale di andata di CEV Cup ha gettato ombre ulteriori sullo stato di salute del gruppo, ma Piacenza ha la qualità per rialzarsi. I patavini, con nove lunghezze di ritardo sulla zona Play Off, hanno già festeggiato la permanenza nella categoria con un turno di anticipo. Da una parte Yoandy Leal è a 8 punti dai 2000 in Italia, dall’altra Dusan Petkovic è a 22 punti dai 1500 nel Bel Paese.

Alle 18.00 in campo anche Allianz Milano e Gioiella Prisma Taranto, due squadre che non vogliono lasciare nemmeno le briciole. I meneghini, vittoriosi nei quattro precedenti, vengono dalla sconfitta scontata con il massimo scarto a Civitanova in un match giocato con diverse assenze e con Yuki Ishikawa in panchina per infortunio. Con una vittoria gli ambrosiani possono soffiare il settimo posto a Monza e andare a sfidare una tra Trento e Modena, oppure confermare l’ultima piazza utile per l’accesso ai Play Off e trovarsi di fronte Perugia, mentre in caso di sconfitta potrebbe finire fuori dagli spareggi per lo Scudetto con potenziale sorpasso last minute di Cisterna, impegnata nel difficile campo di Verona. All’Allianz Cloud Taranto vuole invece sfatare il tabù milanese e conquistare sul campo un’altra salvezza. In questo ultimo turno gli uomini di Vincenzo Di Pinto devono confezionare un risultato superiore o identico a quello di Siena nella trasferta in Brianza. La certezza è che la Lombardia sarà l’ago della bilancia. Marco Vitelli è a 7 punti dai 1000 in carriera.

Big match alle 18.00 tra Sir Safety Susa Perugia e Cucine Lube Civitanova. Gli umbri possono fare le prove generali dei Play Off Scudetto, visto che hanno vinto in anticipo la Regular Season e hanno ipotecato a Berlino il pass da staccare la prossima settimana per le Semifinali di Champions League. I campioni d’Italia vengono da 4 vittorie di fila in campionato, ma sono scivolati per 3-1 ad Ankara nell’andata dei Quarti di Champions League e devono fare i conti con l’infortunio alla caviglia di Marlon Yant. Il cubano potrebbe restare a riposo in vista del ritorno con l’Halkbank. Nella griglia della seconda fase la Sir troverà nel primo turno una sfidante tra Milano o Cisterna, ma non è del tutto esclusa l’ipotesi Monza, mentre la Lube, restando al quarto posto ospiterebbe Verona, già aritmeticamente quinta. I biancorossi, nel giorno di Itas – Valsa Group, possono ambire ancora alla terza piazza vincendo da 3 punti con la simultanea sconfitta di Modena con qualsiasi risultato o di Trento per 3-0 o 3-1, ma anche vincendo al tie break con la simultanea sconfitta di Modena per 3-0 o 3-1. In caso di approdo al terzo posto i marchigiani troverebbero Piacenza o Monza.

Confronto imperdibile quello delle 18.00 alla BLM Group Arena tra i padroni di casa dell’Itas Trentino, sconfitti in rimonta dallo Zaksa nell’andata dei Quarti di Champions League, e la Valsa Group Modena, vincitrice al PalaPanini con il PGE Skra Belchatow per 3-1 nel match di andata della Semifinale di CEV Cup. Si tratta di un faccia a faccia per la seconda posizione in classifica, ora occupata dai trentini con una lunghezza di vantaggio sugli emiliani. A dare ancora più pepe a questo scontro diretto è la possibilità per la squadra perdente di scivolare nella quarta piazza. Un rischio concreto solo in caso di un’impresa molto complicata di Civitanova a Perugia. Al momento a rischiare di più è Modena, visto che si gioca in Trentino e ha solo 2 punti in più della Lube. Subentrano anche delle statistiche importanti a rendere epica la gara. Si tratta infatti della presenza n. 100 di Alessandro Michieletto nelle manifestazioni di Serie A e la n. 400 di Salvatore Rossini sul fronte opposto. Nelle stagioni regolari, tra i gialloblù Srecko Lisinac è a 2 block dai 1000, tra i modenesi Elia Bossi è a 3 attacchi vincenti dai 500.

WITHU VERONA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 40 (29 successi WithU Verona, 11 successi Top Volley Cisterna)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/2016, 2016/2017; Aidan Zingel a Verona nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021 – Allenatori: Dario Simoni a Cisterna nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2013/2014

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Lorenzo Cortesia – 16 punti ai 100, Aleks Grozdanov – 11 punti ai 100 (WithU Verona); Petar Dirlic – 6 punti ai 400, Josè Miguel Gutierrez – 2 punti ai 100, Denys Kaliberda – 6 punti ai 10 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Lorenzo Cortesia – 12 punti ai 100, Aleks Grozdanov – 10 punti ai 100, Maksim Sapozhkov – 27 punti ai 400 (WithU Verona); Josè Miguel Gutierrez – 1 punto ai 100, Marko Sedlacek – 16 punti ai 300 (Top Volley Cisterna).

In Regular Season: Michele Baranowicz – 1 gara alle 300 giocate, – 2 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Luca Spirito – 2 punti ai 500 (WithU Verona); Marko Sedlacek – 27 punti ai 500 (Top Volley Cisterna).

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Prima di tutto vorrei spendere due parole per Patrizia, una persona che ha lavorato per tanti anni a Cisterna a cui ero particolarmente legato. Mando un grande abbraccio al marito Alberto. Detto questo, ci attende una partita difficile dove il palleggiatore è il centro di questa squadra. Baranowicz fa girare tutti in maniera straordinaria, è l’elemento più importante con rispetto parlando di tutti gli altri. Quando abbiamo giocato l’amichevole contro Monza, nella riunione successiva Stoytchev ha spiegato in maniera chiara che noi siamo qui per vincere ogni partita, amichevoli comprese. Bisogna giocare sempre per vincere ed è quello che abbiamo cercato di portare qui in questi anni ».

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna): « La vittoria con Piacenza ci ha riaperto la porta dei Play Off, ed è bello trovarci in questa posizione dove possiamo giocare liberi sapendo che siamo salvi, ma con la possibilità per chiudere la Regular Season a testa alta con la possibilità di raggiungere un altro obbiettivo. Non sarà per niente facile perché Verona è in gran forma, ma non abbiamo niente da perdere, anzi tutto da guadagnare ».

VERO VOLLEY MONZA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 3 (2 successi Vero Volley Monza, 1 successo Emma Villas Aubay Siena)

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Vlad Davyskiba – 12 punti ai 300 (Vero Volley Monza); Federico Pereyra – 21 punti ai 100, Fabio Ricci – 2 punti ai 100, Maarten Van Garderen – 2 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Vlad Davyskiba – 12 punti ai 300 (Vero Volley Monza); Federico Pereyra – 21 punti ai 100, Fabio Ricci – 2 punti ai 100, Maarten Van Garderen – 2 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena)

In Regular Season: Arthur Szwarc – 22 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza); Omar Biglino – 13 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli – 2 battute vincenti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena)

In carriera: Thomas Beretta – 1 gara alle 400 giocate, Gianluca Galassi – 1 muro vincente ai 300, Stephen Maar – 1 muro vincente ai 200 (Vero Volley Monza); Fabio Ricci – 3 muri vincenti ai 300 (Emma Villas Aubay Siena).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Domenica la vittoria sarà un must sia per noi che per Siena. Ci attende una sfida dove servirà la massima concentrazione e determinazione. Dovremo dare il meglio di noi, perché loro non sono una squadra facile da affrontare e noi puntiamo a piazzarci nel miglior modo possibile in vista dei Play Off Scudetto. Arriviamo all’atto finale della stagione con la possibilità di essere competitivi contro chiunque, dati i recuperi di Fernando Kreling e Grozer, ma anche con la fragilità di chi, per colpa delle assenze durante la stagione, non è riuscito ad avere continuità di formazione. Possiamo infatti ancora costruire tante sicurezze sulle quali potremo fare leva nel prossimo futuro ».

Simone Cruciani (Vice Allenatore Emma Villas Aubay Siena)- « Stiamo lavorando su noi stessi, sul nostro gioco e sulla nostra fluidità. Mi riferisco prevalentemente al cambio palla, che è quello che dobbiamo ritrovare. Tornare quindi a quel livello importante che avevamo raggiunto qualche settimana fa. L’attenzione è quindi concentrata su noi stessi e sul cercare di mettere in pratica situazioni che possiamo preparare per andare ad affrontare al meglio Monza. La situazione è complicata perché non dipende solo da noi. Però noi dobbiamo pensare alla nostra gara, indipendentemente da quel che avverrà in altri campi, cercare di mettere in pratica quello che è il nostro miglior gioco possibile e puntare a una buona prestazione, che è necessaria per poter raggiungere il risultato ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 10 (8 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Pallavolo Padova)

EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/2018; Andrea Canella a Piacenza nel 2018/2019

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Luka Basic – 18 punti ai 100, Edoardo Caneschi – 9 punti ai 100, Francesco Recine – 15 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ran Takahashi – 14 punti ai 300 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic – 6 punti ai 100, Yoandy Leal – 28 punti ai 300, Francesco Recine – 9 punti ai 100, Yuri Romanò – 32 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ran Takahashi – 14 punti ai 300 (Pallavolo Padova).

In Regular Season: Yoandy Leal – 17 punti ai 1500, Robertlandy Simon – 3 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Davide Saitta – 3 ace ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Yoandy Leal – 8 punti ai 2000, Robertlandy Simon – 4 muri vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Dusan Petkovic – 22 punti ai 1500 (Pallavolo Padova).

Alessandro Fei (Direttore Sportivo Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Padova è una partita particolare, affrontiamo una squadra che ha già raggiunto la salvezza mentre noi dobbiamo fare qualche punto per consolidare la posizione in classifica. Ben venga questa partita, perché abbiamo bisogno di ritrovare il ritmo di gioco che in queste ultime gare, dopo la vittoria in Coppa Italia, abbiamo perso. Mentalmente ci siamo ma dobbiamo ritrovare il giusto ritmo di gioco. Abbiamo speso molte energie nella Final Four di Del Monte® Coppa Italia e certamente il fatto di giocare ogni tre giorni non ci aiuta visto che ci si allena poco e stiamo viaggiando parecchio sia in Italia che in Europa. Siamo nel momento più importante della stagione e dobbiamo farci trovare pronti ».

Andrea Canella (Pallavolo Padova)- « È una partita difficile. Piacenza è una squadra forte che deve consolidare il piazzamento nei Play Off quindi noi dovremo fare una partita molto attenta. È vero che abbiamo già conquistato la salvezza, che era l’obiettivo stagionale, ma vogliamo comunque chiudere il campionato nel migliore dei modi. Loro hanno tanti campioni e hanno appena vinto la Coppa Italia e quindi vorranno chiudere nel migliore dei modi la Regular Season davanti al proprio pubblico ».

ALLIANZ MILANO – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 4 (4 successi Allianz Milano)

EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015/2016, 2019/2020; Marco Rizzo a Milano nel 2014/2015

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Milad Ebadipour – 25 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 4 punti ai 200 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Milad Ebadipour – 17 punti ai 200, Yuki Ishikawa – 17 punti ai 300 (Allianz Milano).

In Regular Season: Jean Patry – 2 muri vincenti ai 100, Matteo Piano – 14 attacchi vincenti ai 1000, – 3 ace ai 100, Marco Vitelli – 1 attacco vincente ai 500 (Allianz Milano); Aimone Alletti – 4 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Marco Vitelli – 7 punti ai 1000 (Allianz Milano); Aimone Alletti – 1 ace ai 200, – 3 muri vincenti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto).

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano): « Arriviamo alla gara di Taranto, una gara decisiva per la classifica e per i Play Off, dopo aver recuperato in extremis i giocatori che sono usciti dal Covid. Nonostante le poche situazioni di gioco provate durante la settimana, sappiamo che l’energia e la determinazione che metteremo in campo andranno a sostituirsi alle cose che non siamo riusciti a fare per ovvie ragioni. Taranto è una formazione agguerrita di sicuro, verrà a Milano per fare il meglio come sempre, recupereranno a mio avviso Loeppky, il giocatore più importante della squadra, insieme ad Antonov e Lawani. Dal canto nostro dovremo essere bravi a rimanere coesi fino alla fine, sapendo che, se avremo la chance di giocarci addirittura il settimo posto, saremo in casa nostra, davanti al nostro pubblico che è sempre accorso molto numeroso alle nostre partite e che non ci ha mai lasciati soli, neanche a Civitanova ».

Andreopoulos Charalampos (Gioiella Prisma Taranto)- « Questa lunga e dura stagione è quasi giunta al termine. È tempo di mostrare la nostra voglia di raggiungere l’obiettivo agognato. Dall’inizio della stagione sapevamo che probabilmente molte cose sarebbero state decise nelle ultime partite, quindi ci siamo preparati per questo momento. Penso che saremo pronti per quest’ultimo test. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, quindi entrambe saranno decise a conquistare il risultato. Mi aspetto una partita lunga dove tutti noi daremo l’anima ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 61 (30 successi Sir Safety Susa Perugia, 31 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/2020, 2020/2021; Simone Anzani a Perugia nel 2017/2018; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/2017, 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Oleh Plotnytskyi – 10 punti ai 200, Kamil Semeniuk – 27 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia); Mattia Bottolo – 28 punti ai 200, Marlon Yant Herrera – 30 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova)

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Oleh Plotnytskyi – 6 punti ai 200, Kamil Semeniuk – 11 punti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia); Mattia Bottolo – 17 punti ai 200, Marlon Yant Herrera – 27 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In Regular Season: Kamil Rychlicki – 37 punti ai 1500, 2 ace ai 100, – 1 muro vincente ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Wilfredo Leon Venero – 5 muri vincenti ai 200 (Sir Safety Susa Perugia).

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)- « Sappiamo che la Lube è una squadra molto forte ed è molto importante per noi giocare bene queste partite perché ci aiuta mentalmente a diventare più forti. Per loro è un match importante, lo è anche per noi perché è l’ultimo prima dei Play Off. Dobbiamo pensare a crescere come squadra per cui dobbiamo scendere in campo concentrati, dare il massimo e prepararci perché sarà una partita dura ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Paradossalmente si verifica quello che è già accaduto lo scorso anno. Quasi un film già visto. Anche nella passata stagione la sfida con Perugia è andata in scena a fine Regular Season. Nel 2021/22 il verdetto era già determinato, domenica per noi ci sarà la possibilità di modificare la classifica, mentre Perugia è già prima indiscussa. Quella con la Sir non è mai una partita come le altre e dobbiamo approcciarla da Lube, ma vanno fatti anche dei ragionamenti sulle situazioni da gestire. Mi riferisco agli acciacchi e ai prossimi impegni, a partire dal ritorno dei Quarti di Champions League e l’inizio dei Play Off ».

ITAS TRENTINO – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 81 (47 successi Itas Trentino, 34 successi Valsa Group Modena)

EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/2021; Salvatore Rossini a Trento nel 2020/2021 – Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; Francesco Petrella a Modena nel 2016/2017; Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Daniele Lavia – 9 punti ai 300 (Itas Trentino); Earvin Ngapeth – 21 punti ai 300, Giovanni Sanguinetti – 5 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Alessandro Michieletto – 30 punti ai 400, Marko Podrascanin – 17 punti ai 200 (Itas Trentino); Earvin Ngapeth – 3 punti ai 300 (Valsa Group Modena).

In Regular Season: Oreste Cavuto – 8 punti ai 1000, Srecko Lisinac – 2 punti ai 1000 (Itas Trentino); Elia Bossi – 3 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera: Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Matey Kaziyski – 3 muri vincenti ai 400, Alessandro Michieletto – 1 gara alle 100 giocate (Itas Trentino); Salvatore Rossini – 1 gara alle 400 giocate (Valsa Group Modena).

Alessandro Michieletto (Itas Trentino): « È bello poter tornare a giocare di fronte al nostro pubblico dopo aver affrontato le ultime cinque partite in trasferta. Oltretutto quella di domenica è una sfida importantissima e il fattore campo può fare ancora più la differenza. Non vediamo l’ora di scendere in campo per provare a conquistare il secondo posto finale in classifica ».

Adis Lagumdzija (Valsa Group Modena)- « Domenica ci giocheremo il piazzamento, sarà un’ultima giornata in cui quasi tutte le squadre devono conquistare la posizione e per noi è molto importante. Trento ha giocatori molto forti, ma noi siamo cresciuti dall’ultima partita con loro e sappiamo di poter dire la nostra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 11 marzo 2023, ore 18.00



WithU Verona – Top Volley Cisterna Arbitri: Luciani, Cerra

Domenica 12 marzo 2023, ore 18.00



Vero Volley Monza – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Vagni, Canessa

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Pallavolo Padova Arbitri: Caretti, Zavater

Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cappello, Saltalippi

Sir Safety Susa Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari, Lot

Itas Trentino – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi, Goitre

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 62, Itas Trentino 41, Valsa Group Modena 40, Cucine Lube Civitanova 38, WithU Verona 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 30, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 26, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.