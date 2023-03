MONZA– Il palleggiatore croato Petar Visic proseguirà la stagione allenandosi in patria con la squadra croata del Ribola Kastela. La scelta del regista di lasciare la Vero Volley Monza è dettata dall'imminente rientro dell'infortunato Fernando Kreling, che gli chiuderebbe gli spazi in prima squadra. Visic vuole farsi trovare pronto dai selezionatori della sua nazionale in vista degli impegni estivi.