CISTERNA (LATINA)- Denys Kaliberda lascia la Top Volley Cisterna. Il nazionale tedesco, che aveva firmato un contratto con la società pontina lo scorso settembre, di comune accordo con la dirigenza del club, ha deciso di rescindere anzitempo il contratto. Il team, che ha apprezzato l'impegno profuso in questi mesi dal giocatore, lo ringrazia sentitamente per il contributo offerto sia in campo che in allenamento.