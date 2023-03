Play Off 5° posto: riscatto Cisterna contro Taranto

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Non aveva altro risultato che la vittoria la Top Volley Cisterna , nella 2a giornata dei preliminari dei Play Off per 5° posto, per continuare a sperare nella qualificazione, ed è andata a prendersela con l’autorevolezza vista a tratti nel corso della stagione regolare. Un successo che riapre i giochi per la qualificazione dopo la sconfitta nella prima giornata contro Padova.

Un netto 3-0 (25-21, 25-21- 25-17) per la squadra di Soli che ha messo in mostra un Bayram in gran serata micidiale al servizio (14 punti ed MVP del match) contro una Gioiella Prisma Taranto, che ha schierato Alletti in posto 4 a causa dell’indisponibilità di Andreopoulous, opaca e con la testa probabilmente già proiettata alla prossima stagione, che nell’occasione ha dato ampio spazio alle seconde linee.

Cisterna schiera Bayram Sedlacek in 4, al centro Zingel- Mattei, in diagonale Zanni-Dirlic, libero Catania.

Taranto parte con la diagonale Cottarelli-Ekstrand, al centro Larizza e Gargiulo, in 4 Alletti e Antonov, libero Pierri.

La Top Volley parte subito in vantaggio 3-1. Taranto se la gioca punto a punto con Ekstrand che mette a segno il 6-5. Cottarelli con un pallonetto di prima intenzione aggancia 7-7. Alletti firma il 10-10. Ekstrand firma il vantaggio 10-11. Cisterna fa il break 14-12, Sedlacek firma il 15-13. Larizza accorcia 15-14, ma Dirlic va avanti ancora 16-14 con un bel lungolinea, e firma anche il 17-14. Sedlacek allunga ancora 18-14 e Mister Di Pinto chiama time out. Antonov conquista il 18-15. Cisterna va avanti 20-16, con buoni muri di Zingel e soluzioni di Dirlic. Sedlacek firma il 22-17. I rossoblù non mollano e accorciano con Antonov 23-20 Gargiulo annulla il primo set point 24-21, però Bayram firma il 25-21.

L’inizio del secondo set è 6-0 per Cisterna ma i rossoblù reagiscono, Alletti firma il 6-2. Sedlacek firma l’8-3, poi Gargiulo si aggiudica in primo tempo l’8-4. Antonov firma il 9-5. Una serie di battute sbagliate da entrambe le squadre e Cisterna si porta sul 13-9. Dirlic si aggiudica il 14-9. Alletti guadagna il 16-11 e 16-12. Sedlacek allunga ancora 17-12. Ekstrand ottiene il 18-13. Alletti fa ace 18-14. Antonov mura Zanni e si avvicina ancora 18-15. Antonov firma il 18-16. Bayram allunga 21-17. Dirlic firma il 23-18 in diagonale. Ekstrand si aggiudica il 23-19. Chiude Cisterna 25-21.

Anche il terzo set comincia con un 7-0 per la lanciata Top Volley. Sedlacek conquista il 10-3. Larizza riesce a murare Bayram conquistando l’11-6. La Top volley prende il largo 17-8, con qualche acuto di Ekstrand che firma il 17-9. Ancora Ekstrand firma il 19-11. Bayram trascina 22-13, Alletti firma il 24-17. Chiude Cisterna 25-17.

I PROTAGONISTI-

Xavier Martinez (Top Volley Cisterna)- « Abbiamo messo in pratica quanto provato in settimana e per fortuna è andata bene! Sono veramente contento, soprattutto per il pubblico di Cisterna che ci ha sempre sostenuto. Speriamo di continuare così fino alla fine, siamo rientrati in gioco e vogliamo conquistare un posto per i Play Off ».

Francesco Cottarelli (Gioiella Prisma Taranto)- « Sapevamo sarebbe stato difficile, tanti ragazzi avevano giocato poco durante l’anno e si è visto, siamo anche in un momento di emergenza in cui mancano alcuni giocatori, abbiamo potuto riassaporare il campo e fatto vedere alcune cose buone. Mettendoci nei panni sia di Alletti che di Ekstrand so che non è stato facile perché hanno giocato non nei loro rispettivi ruoli e hanno dimostrato di sapersi adattare e sono sicuro che miglioreranno senz’altro nelle prossime partite ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

TOP VOLLEY CISTERNA: Zanni 1, Bayram 14, Zingel 4, Dirlic 15, Sedlacek 10, Mattei 4, Staforini (L), Catania (L), Martinez 6. N.E. Baranowicz, Gutierrez, Rossi. All. Soli.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Cottarelli 2, Antonov 7, Larizza 3, Ekstrand 8, Alletti 5, Gargiulo 5, Rizzo (L), Pierri (L), Falaschi 0. N.E. Stefani. All. Di Pinto.

ARBITRI: Piperata, Gasparro.

NOTE – durata set: 29′, 27′, 24′; tot: 80′.

MVP: Efe Bayram (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 347