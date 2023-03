Trento batte Monza in rimonta e si porta in vantaggio nella serie

TRENTO- L'Itas Trentino, sconfitta con tante attenuanti a Monza in Gara 2, si riscatta davanti al proprio pubblico superando in quattro set 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19) la Vero Volley, in Gara 3 dei Quarti di finale Play Off , e si porta in vantaggio 2-1 nella serie. Il rientro dei titolari e il tifo del pubblico di casa hanno dato la spinta giusta a Sbertoli e compagni i quali però nel primo set hanno sofferto la verve dei monzesi, in particolare degli ispirati Grozer, Maar e Davyskiba, che si siano portati in vantaggio. Poi in particolare Kaziyski (21 punti) e Michieletto (19), ed un servizio molto efficace hanno ribaltato la situazione e la partita ha letteralmente cambiato direzione con i padroni di casa che hanno finito in crescendo, dominando il finale di gara.

Angelo Lorenzetti rispetto a Monza recupera Podrascanin e l’intera diagonale titolare di posto 4 Michieletto e Lavia; lo starting six prevede quindi di nuovo Kaziyski nel ruolo di opposto, Sbertoli in regia, Lisinac al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. La Vero Volley Monza risponde con Kreling alzatore, Grozer opposto, Maar e Davyskiba laterali, Beretta e Galassi al centro, Federici libero. Il primo spunto della partita arriva grazie ad un errore dell’opposto ospite, seguito da due ace del suo omologo dall’altra parte della rete (Kaziyski, 7-3), situazione che costringe Eccheli a spendere un time out. Alla ripresa però i gialloblù si tengono stretto a lungo il vantaggio (9-6 e 11-8), prima di subire la battuta punto di Maar (12-10) e i muri di Davyskiba e Beretta che valgono l’aggancio (14-14). Lorenzetti interrompe il gioco, ma dopo i trenta secondi di pausa sono ancora i brianzoli a dettare legge al di sopra della rete con due block di Grozer su Michieletto (14-16). Trento si mette all’inseguimento della Vero Volley (16-17, 18-19 e 20-21), coronando la rimonta a quota 21 con un contrattacco di Michieletto. Un errore di Lavia offre il nuovo spunto agli ospiti (21-23), che non si fanno più riprendere e si portano avanti 0-1 sul 22-25 con l’ace di Davyskiba.

L’Itas Trentino reagisce subito e dopo il cambio di campo parte sparata (4-2 e 9-3), poggiandosi sull’incisività del suo servizio e sugli attacchi di un ispiratissimo Kaziyski. L’ampio vantaggio galvanizza i gialloblù, che prendono sempre più velocità e si esaltano nelle azioni lunghe (11-4 e 14-6), mettendo all’angolo Monza. La Vero Volley si innervosisce e diventa molto fallosa, i padroni di casa ne approfittano per sigillare il vantaggio (18-10, 21-14 e 23-17) e giungere in fretta al 25-18, che vale il pareggio nel computo dei parziali.

Il terzo set inizia nel segno dell’equilibrio, con le due formazioni che si alternano al comando sino a quando non va in battuta Kaziyski che piazza un altro allungo (da 4-5 a 7-5, time out Eccheli). Matey spinge ancora col servizio e regala il +3 (8-5), che l’Itas Trentino conserva sino al 13-11, prima di subire un break con Grozer e Maar scatenati (14-14), ben smarcati da Zimmerman che da inizio parziale sostituisce Kreling. La nuova accelerata trentina è frutto dei servizi di Kaziyski e dello strepitoso muro di Michieletto su Grozer (18-15); questa volta la squadra di Lorenzetti non si fa più recuperare (21-18 e 23-18) e si porta sul 2-1 già sul 25-19 (errore in battuta di Davyskiba).

Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa partono bene anche nel quarto set, momento in cui Eccheli decide di puntare su Szwarc nel ruolo di opposto e Di Maritino al centro per Beretta. Trento prende subito le redini del gioco in mano (4-2 e 7-3), ma la Vero Volley non demorde e si riporta a meno uno nel giro di pochi minuti (8-7). L’acceleratore stavolta viene premuto da Lisinac (10-7) e successivamente da Kaziyski (13-8); è il break che decide la partita e che consente all’Itas Trentino di riguadagnare il vantaggio nella serie, perché il 3-1 finale arriva una decina di minuti dopo con i brianzoli che lottano sino al 18-16, prima di rialzare definitivamente la testa (20-16 e 25-19).

I PROTAGONISTI-

Matey Kaziyski (Itas Trentino)- « È stata una prova di forza ancora prima che una bella prestazione di tecnica, tattica e cuore, perché sotto 0-1 non era affatto semplice risalire la china ben sapendo che le nostre condizione fisiche non potevano essere perfette. Ce l'abbiamo fatta ma non ci illudiamo; vincere un'altra partita sarà molto complicato, soprattutto a Monza, un campo difficilissimo ».

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)-« Oggi abbiamo fatto troppi errori individuali, potevamo giocare molto meglio come squadra, ma avremo un'altra possibilità settimana prossima a Monza. La Serie è ancora apertissima: abbiamo dimostrato anche oggi di potercela giocare alla pari. Nel terzo set, dal 15-15, abbiamo perso un po' di vista il nostro gioco, ma c'è assolutamente la possibilità di ritrovarlo e fare meglio ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 11, Lisinac 12, Kaziyski 21, Michieletto 19, Podrascanin 6, Nelli 0, Laurenzano (L), Dzavoronok 0. N.E. Pace, Bernardis, Berger, D’Heer, Cavuto. All. Lorenzetti.

Vero Volley Monza: Kreling 0, Davyskiba 19, Beretta 3, Grozer 6, Maar 14, Galassi 11, Pirazzoli (L), Federici (L), Szwarc 8, Di Martino 0, Zimmermann 1. N.E. Pisoni, Magliano, Marttila. All. Eccheli.

ARBITRI: Cerra, Canessa.

NOTE – durata set: 27′, 27′, 29′, 28′; tot: 111′.

MVP:Matey Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 2.083