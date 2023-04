Play Off 5° posto: Padova-Taranto deciderà la qualificazione

PADOVA- Domani alle 20.30 alla Kioene Arena Padova e Gioiella Prisma Taranto si giocano il posto nel Girone dei Play Off 5° posto che porterà a qualificarsi per la prossima Challenge Cup al quale parteciperanno anche le quattro formazioni eliminate dai Quarti dei Play Off Scudetto. Alla squadra di Cuttini, che vanta sei punti in classifica, basterà conquistare un punto per staccare il pass per la prossima fase. I pugliesi invece devono vincere 3-0 o 3-1 e poi fare i conti con il quoziente set, lo stesso che ha già eliminato la Top Volley Cisterna che, nonostante abbia due vittorie, è già fuori.