Play Off 5° posto: in tre per due posti in semifinale

Di sicuro interesse il confronto di domenica (ore 18.00) tra Valsa Group Modena e WithU Verona, terza e quinta forza nella stagione regolare. I padroni di casa, con Earvin Ngapeth vicino ai 4000 sigilli in Italia, hanno raccolto finora solo 2 punti e inseguono un successo pieno per scavalcare gli scaligeri, terzi a quota 4, anche se potenzialmente i gialli avrebbero la certezza di avanzare alla fase successiva pure con una sconfitta, ma vincendo un set in più rispetto a Padova nella sfida a distanza, o ricavandosi un miglior quoziente punti in caso di parità tra i parziali vinti e persi con i patavini. Se i precedenti tra Modena e Verona evidenziano un dominio emiliano con 34 vittorie a 8, è anche vero che nel girone di ritorno dell’ultima Regular Season l’hanno spuntata i veneti al tie break, ma nel loro palazzetto. Al PalaPanini, campo caduto in Gara 3 e Gara 5 dei Quarti nel derby con Piacenza, non è mai facile per nessuno imporre il proprio gioco. Gli ospiti sono vicini al passaggio del turno, ma non hanno ancora blindato il pass per le Semifinali e monitorano le condizioni di Luca Spirito.



Sfida fondamentale per i padroni di casa alla Kioene Arena con prima battuta alle 18.00 di domenica. A caccia di punti preziosi per qualificarsi alle Semifinali, laPallavolo Padova riceve la visita dei campioni del Mondo della Sir Safety Susa Perugia.La formazione di Jacopo Cuttini è obbligata a fare risultato, ma anche gli uomini di Andrea Anastasi, coach che il prossimo anno non siederà più sulla panchina perugina, vogliono muovere la classifica per legittimare il primato. Una missione agevolata dal turno di riposo di Monza, dirimpettaia in vetta 8 punti, ma senza più gare da disputare nel raggruppamento. Alla vigilia dello scontro diretto n. 25, la Sir vanta 21 successi (2 nella recente Regular Season) contro i 3 di Padova, approdata nel Girone dopo la trafila dei Preliminari contro Cisterna e Taranto. La compagine veneta sogna il colpo a effetto per regalare una gioia ai propri tifosi e dare un colpo di coda entusiasmante alla stagione agonistica, ma di fronte ha una squadra che ha saputo rialzare la testa dopo le sbandate in Champions e nei dei Play Off Scudetto.



VALSA MODENA-WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 42 (34 successi Valsa Group Modena, 8 successi WithU Verona)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (1 successo Modena, 1 successo Verona)..

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 nel Girone 2020/21 (1 successo Modena)

EX: - Allenatori: Andrea Giani a Verona nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Dario Simoni a Modena nel 2017/2018; Radostin Stoytchev a Modena nel 2017/2018.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Adis Lagumdzija - 16 punti ai 100, Earvin Ngapeth - 18 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Noumory Keita - 7 punti ai 100, Rok Mozic - 35 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 10 punti ai 100 (WithU Verona).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Noumory Keita - 9 punti ai 500, Earvin Ngapeth - 14 punti ai 400, Lorenzo Sala - 12 punti ai 100, Dragan Stankovic - 7 punti ai 200 (Valsa Group Modena).

Nei Play Off: Earvin Ngapeth - 3 punti ai 1100 (Valsa Group Modena); Noumory Keita - 7 punti ai 100, Rok Mozic - 35 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 10 punti ai 100 (WithU Verona).

In carriera: Earvin Ngapeth - 15 punti ai 4000, 5 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Lorenzo Cortesia - 3 attacchi vincenti ai 500, Noumory Keita - 9 punti ai 500, Giulio Magalini - 23 punti ai 500, Rok Mozic - 23 punti ai 1000 (WithU Verona).



Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- “Domenica affrontiamo Verona, contro Perugia abbiamo dato segnali positivi, vogliamo fare punti per passare in Semifinale. Vogliamo goderci fino all’ultimo questa squadra e questo staff, celebrando fino alla fine questa bellissima stagione ».



Radostin Stoytchev (WithU Verona)- “Ci aspetta un impegno importante dal punto di vista della classifica ma non solo, perché affrontiamo un’altra squadra forte. Nell’ultima partita il calo è stato dovuto al fatto che siamo stati costretti a riorganizzare tutto. I giocatori ci hanno provato, ma dall’altra parte della rete sono stati bravi. Noi continuiamo a lavorare sulle nostre situazioni, ma non sono d’accordo che si dica che abbiamo dei cali, perché non si tratta di cali tecnici. L’incertezza di questo girone riflette l'equilibrio di tutto il campionato. Lo sport è bello perché cambia di giorno in giorno. La gara di Modena è importante per noi, ma anche per loro e la preparazione è sempre la stessa, non sappiamo mai quale direzione prenderà la partita. Tecnicamente dobbiamo appoggiarci sul nostro gioco e cercare di metterli in difficoltà con la nostra battuta perché da lì possiamo partire bene con la fase di cambio palla ».

PALLAVOLO PADOVA-SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 24 (3 successi Pallavolo Padova, 21 successi Sir Safety Susa Perugia)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.

EX: Davide Saitta a Perugia nel 2010/2011

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Jesus Herrera Jaime - 35 punti ai 100, Wilfredo Leon Venero - 34 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Asparuh Asparuhov - 8 punti ai 200, Andrea Canella - 18 punti ai 100, Mathijs Desmet - 12 punti ai 200, Marco Volpato - 21 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Flavio Resende Gualberto - 16 punti ai 200, Wilfredo Leon Venero - 29 punti ai 400, Kamil Rychlicki - 1 punti ai 300, Kamil Semeniuk - 30 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera Play Off: Jesus Herrera Jaime - 35 punti ai 100, Wilfredo Leon - 2 ace ai 100, Roberto Russo - 17 punti ai 100, Sebastian Solé - 7 punti ai 500 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Oleh Plotnytskyi - 22 punti ai 1500, Kamil Rychlicki - 24 punti ai 2000 (Sir Safety Susa Perugia).



Jacopo Cuttini (Pallavolo Padova)- “L'avversario migliore per chiudere la stagione in casa non poteva esserci. Perugia è straordinaria e verrà a Padova per vincere la partita. Noi abbiamo ancora la qualificazione che dipende da noi quindi proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi. Vogliamo regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi, consapevoli che di fronte avremo una delle migliori squadre al mondo”.

Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia)- « Chiaramente vogliamo vincere anche a Padova per arrivare primi nel Girone. Padova è una società che storicamente punta sui giovani, in questo torneo a maggior ragione, quindi affronteremo una squadra ricca di entusiasmo con dei ragazzi molto bravi ed interessanti. Sarà un’altra partita complicata che ci servirà per futuro di questa competizione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a DEL GIRONE PLAY OFF 5° POSTO-



Domenica 30 aprile 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena - WithU Verona Arbitri: Carcione Vincenzo, Piperata



Pallavolo Padova - Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Mattei Lorenzo, Bassan



Riposa: Vero Volley Monza



LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 8, Vero Volley Monza 8, WithU Verona 4, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 2.



1 incontro in più: Vero Volley Monza.