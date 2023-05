Play Off: Trento si prende Gara 1 della Finale scudetto

TRENTO-Le Finali Play Off Scudetto Credem Banca 2023 si aprono offrendo subito spettacolo in campo e sugli spalti. Di fronte agli oltre 4.000 spettatori presenti stasera alla BLM Group Arena, l’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova hanno infatti dato vita subito ad un confronto vibrante, che ha ulteriormente confermato quanto la loro presenza nell’ultimo atto del tabellone sia assolutamente legittima. A portarsi avanti 1-0 nella serie sono stati i padroni di casa, bravi a calarsi con la mentalità giusta nella partita e a tenerla anche quando le cose si sono complicate, come nel finale di primo set e fra secondo e terzo parziale. I marchigiani hanno infatti venduto carissima la pelle per almeno i primi tre set, prima di cedere strada ai gialloblù, lottando con il proprio trio di palla (48 punti in tre per Zaytsev, Nikolov e Yant). Trento forse è stata meno continua, ma ha saputo soffrire e sopperire alla prematura uscita di scena di Lisinac (risentimento alla schiena, al suo posto ha ben figurato D’Heer) e soprattutto è stata trascinata dai tifosi nei momenti difficili. MVP del match Matey Kaziyski, a segno 22 volte con tre muri, un ace ed il 51% a rete.