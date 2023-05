Play Off: Trento e Civitanova in campo per rompere la parità

Nuovo capitolo della sfida Gara 3 che andrà in scena, in una BLM che si preannuncia sold out, domenica alle 18.00 davanti alle telecamere di Rai Sport.

I gialloblù hanno mostrato di avere una panchina di alto livello grazie alle prestazioni del centrale belga Wout D’Heer, entrato in corsa nel primo match per l’infortunio del serbo Srecko Lisinac e confermato in Gara 2, ma anche per l’impatto dell’atleta ceco Donovan Dzavoronok, inserito giovedì nella seconda metà del match al posto di Matey Kaziyski e rivelatosi una spina nel fianco per i padroni di casa. Sul fronte Lube si arriva a Gara 3 con il centrale francese Babar Chinenyeze al settimo cielo dopo il titolo di MVP con 18 punti e l’89% di efficacia per quella che è stata senza dubbio la sua migliore prestazione in maglia biancorossa e, probabilmente, dall’approdo in Italia. Tra le note positive per i marchigiani alla vigilia del terzo confronto spiccano i progressi nel rendimento al servizio e in attacco, mentre la correlazione muro-difesa e l’assetto in ricezione vede i dolomitici più a loro agio con la capacità di spezzare il ritmo avversario rientrando in partita anche nelle fasi più complesse. Tematiche che potrebbero condizionare i giochi alla BLM Group Arena. Quel che è certo è la disputa di un quarto match a Civitanova Marche domenica 14 maggio, alle 21.05, con una vetrina tv d’eccezione, la diretta della sfida su Rai 2.





ITAS TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 92 (52 successi Cucine Lube Civitanova, 40 successi Itas Trentino)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 – 2 in Finale Scudetto (2 successo Civitanova, 1 successo Trento), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Trento)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 23 – 2 in Finale Scudetto 2022/23 (1 successo Civitanova, 1 successo Trento), 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Marko Podrascanin a Lube nel 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Marlon Yant Herrera - 26 punti ai 200, Ivan Zaytsev - 26 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Daniele Lavia - 6 punti ai 100, Srecko Lisinac - 22 punti ai 100, Marko Podrascanin - 30 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Barthelemy Chinenyeze - 5 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); ;Donovan Dzavoronok - 16 punti ai 100, Matey Kaziyski - 10 punti ai 600 (Itas Trentino).

Nei Play Off: Daniele Sottile - 8 punti ai 100, Marlon Yant - 5 punti ai 300, Ivan Zaytsev - 2 ace ai 100, - 3 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Donovan Dzavoronok - 31 punti ai 200, Matey Kaziyski - 2 punti ai 1400, Alessandro Michieletto - 25 punti ai 300, Gabriele Nelli - 14 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Mattia Bottolo - 25 punti ai 1000, Ivan Zaytsev - 14 punti ai 5500 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto - 1 muro vincente ai 100, Daniele Lavia - 2 muri vincenti ai 200, Alessandro Michieletto - 15 punti ai 1500, Gabriele Nelli - 18 attacchi vincenti ai 1000, - 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).



Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Le prime due partite hanno dimostrato che le due squadre sanno esprimere una bella pallavolo e soprattutto sono molto vicine nel livello, anche nei singoli set. In Gara 3 si riparte quindi da zero a zero; è come se con questa sfida iniziasse una nuova serie, in cui serve vincere due incontri ».

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « Tutti i match in una Finale Scudetto sono complicati, la sfida di domenica presenterà insidie maggiori perché giocheremo a Trento e l’Itas non ripeterà gli errori in battuta di giovedì. Loro saranno incisivi, noi dovremo essere bravi a reggere in ricezione per permettere alle mani di De Cecco di continuare a fare magie. Parallelamente dovremo sfoderare battute pesanti. Le squadre si conoscono, i dettagli saranno fondamentali e il fattore mentale farà la differenza. Sarà importante evitare i cali di tensione che hanno caratterizzato il terzo set nelle precedenti partite ».

GARA 3 FINALE PLAY OFF SUPERLEGA-

Domenica 7 maggio 2023, ore 18.00

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari, Goitre